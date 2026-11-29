A 16 közé jutásért Luke Humphries még nagyon impresszív 106-os körátlaggal ment tovább Damon Hetát kiejtve, ám a nyolcaddöntőben elveszítette a rangadót Jonny Clayton ellen.

A világbajnoksághoz közeledve Michael van Gerwen egyre jobban formába lendül, a háromszoros vb-győztes holland 6–2-es és 10–3-as sikerrel menetelt.

Az első számú női játékos, Beau Greaves is a legjobb 16-ig jutott, ám ott Niels Zonneveld már túl kemény falatnak bizonyult.

DARTS

2026 PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS, MINEHEAD

A 16 közé jutásért

Henry Coates (angol, 64., 95.42)–Gabriel Clemens (német, 32., 95.75) 3–6

Martin Schindler (német, 49., 96.72)–Cameron Menzies (skót, 17., 92.74) 6–5

Beau Greaves (angol, 8., 88.70)–Rob Owen (walesi, 40., 87.48) 6–4

Michael Smith (angol, 56., 90.89)–Niels Zonneveld (holland, 24., 95.12) 3–6

Luke Woodhouse (angol, 4., 94.46)–Stephen Bunting (angol, 29., 104.71) 2–6

Sebastian Bialecki (lengyel, 13., 95.41)–Jeffrey de Graaf (svéd, 20., 92.10) 6–4

Jermaine Wattimena (holland, 5., 97.62)–Ryan Searle (angol, 28., 104.13) 3–6

James Hurrell (angol, 53., 95.36)–Tommy Morris (angol, 21., 99.80) 5–6

Chris Dobey (angol, 2., 98.70)–Joe Cullen (angol, 34., 93.05) 6–2

Darius Labanauskas (litván, 50., 94.08)–Michael van Gerwen (holland, 18., 95.24) 2–6

Luke Humphries (angol, 7., 106.48)–Damon Heta (ausztrál, 39., 102.66) 6–3

Danny Noppert (holland, 10., 100.67)–Jonny Clayton (walesi, 23., 107.10) 4–6

Kevin Doets (holland, 3., 103.61)–Justin Hood (angol, 35., 94.04) 6–3

Dirk van Duijvenbode (holland, 14., 93.55)–Maik Kuivenhoven (holland, 19., 88.91) 4–6

Bradley Brooks (angol, 59., 90.83)–Kim Huybrechts (belga, 27., 93.43) 3–6

Karel Sedlácek (cseh, 11., 92.12)–Mickey Mansell (ír, 43., 95.19) 5–6

Nyolcaddöntő

Gabriel Clemens (német, 32., 90.26)–Martin Schindler (német, 49., 92.72) 9–10

Beau Greaves (angol, 8., 87.91)–Niels Zonneveld (holland, 24., 91.05) 6–10

Stephen Bunting (angol, 29., 99.88)–Sebastian Bialecki (lengyel, 13., 93.51) 10–9

Ryan Searle (angol, 28., 95.96)–Tommy Morris (angol, 21., 90.43) 7–10

Chris Dobey (angol, 2., 94.31)–Michael van Gerwen (holland, 18., 100.06) 3–10

Luke Humphries (angol, 7., 97.57)–Jonny Clayton (walesi, 23., 97.27) 9–10

Kevin Doets (holland, 3., 90.04)–Maik Kuivenhoven (holland, 19., 89.56) 10–7

Kim Huybrechts (belga, 27., 85.90)–Mickey Mansell (ír, 43., 89.81) 7–10