1. Mi tetszett leginkább a Ferencváros futballjában?

Sanel Konjevic

A határozottsága. A meccsen olyan csapat benyomását keltette, amelynek a labdabirtoklás önmagában kevéssé fontos, és amely kerüli a felesleges átadásokat, nem akarja céltalanul járatni a labdát. Tetszett a céltudatossága, különösen a széleken vezetett támadásoknál, hiszen a három a három, sőt a három a négy elleni szituációkat is rendkívül hatékonyan oldotta meg – főleg a jobb oldalon. Ötletes kombinációkat láthattunk, a játékosok a helyezkedésükkel megfelelő passz-szögeket teremtettek egymásnak, ráadásul sok beadással veszélyeztettek. Ez utóbbi egyáltalán nem jellemző a mai európai futballban, amelyben a csapatok többsége a labdabirtoklásra, a pozíciós játékra helyezi a hangsúlyt. A Ferencváros igyekezett minden lehetőséget megragadni arra, hogy minél hamarabb az ellenfél kapuja elé kerüljön, ami nekem tetszik.

2. Mi lehet a csapat veszélyes fegyvere?

A Ferencváros támadó- és védekezőjátékában jól felismerhetők a rá jellemző alapelvek: labdával lendületes futballra törekszik, igyekszik minél kevesebb időt vesztegetni a labda felesleges járatásával. Labda nélkül is kellemetlen ellenfél a Ferencváros. Szlovéniában van erre egy kifejezésünk, a „tecni”, ezzel olyan emberre utalunk, aki szüntelenül a másik nyakán lóg – a magyar csapat futballistái is így védekeznek, folyamatos nyomásgyakorlással hibára kényszeritik az ellenfelet. A jól körülhatárolható játékstílusa adott, a legnagyobb előrelépést jelenleg a helyzetkihasználás javulása jelenthetné, mivel a befejezések hatékonysága ezúttal elmaradt a helyzetteremtés színvonalától. Hozzáteszem, a benyomásom alapján ha tízszer találkozna egymással a két csapat, ilyen játék mellett kevés mérkőzés végződne gól nélküli döntetlennel, többnyire a Ferencváros felé billenne a mérleg nyelve.

3. Mi nem működött az együttes játékában?

A Ferencvárosnak a labdabirtoklásra építő ellenfelekkel szemben vannak nehézségei – erre az első félidőben láthattunk példát. Az addig alárendelt szerepet betöltő Celje a tizenötödik perc körül kiegyenlítette a labdabirtoklási arányt, volt olyan időszak, amikor perceken keresztül alig ért labdához a magyar csapat. A Ferencváros intenzíven támad le, időnként hat játékost vezényel előre ennek érdekében, középmagas blokkban pedig 4–4–2-es alakzatban védekezik. Ha az ellenfél képes hat-hét egymást követő pontos átadásra, ezáltal kibújik a rá nehezedő kezdeti nyomás alól, a zöld-fehérek nehezen szerzik vissza a labdát. Ebben időnként kifejezetten jól teljesített a Celje, márpedig ha a kieséses szakaszban a szlovénnál jobb egyéni képességű játékosokból álló, hasonló filozófiájú csapattal kerül össze a Ferencváros, ez a probléma hatványozottan jelentkezhet.

4. Melyik ferencvárosi labdarúgó játékát emelné ki?

Osváth Attila játéka tetszett a leginkább. Jobbhátvédként remekül cselez, nehéz elnyomni labdavezetés közben és a mozgékonysága is feltűnő volt – a Celje futballistái nehezen tudták elválasztani a labdától. Akkor tűnt ki igazán a jobb oldali összjátékból, amikor a vendégek középmagas vagy mély védelmi blokkban helyezkedtek: rövid átadások vagy kényszerítők révén rendre sikerült előretörnie. A másik oldalon Daniel Arzani teljesítményére is felfigyeltem, sok gondot okozott a Celje védőinek az egy egy elleni szituációkban. Mindkét szélen megmutatkozott a két csapat közötti különbség, egyebek mellett abban, hogy a ferencvárosi futballisták mennyivel gyorsabban és agilisabban tudták szövögetni az akcióikat, dinamikájuk sokat számított a szűk területeken.

5. Melyik Fradi-játékos lógott ki lefelé?

Nagy Ádámtól többet vártam. Bár az összekötő szerepkörét alapvetően ellátta, és a szervezéssel sem volt különösebb gondja, hiányzott a játékából, hogy a labdáért visszalépve vagy a védelem és a támadósor közötti összeköttetésért felelve kellő lendületet adjon a támadásépítésnek. A Celje eredményesen bekkelt, középmagas, illetve mély blokkban kevés területet hagyott az ellenfélnek, így kétségkívül nehéz volt azoknak a játékosoknak, akiktől a védelmi vonalakat áttörő átadásokat várhattuk. Alighanem kevés ennyire mélyen védekező ellenféllel találkozik a Ferencváros az Európa-ligában, ám az ilyen jellegű meccseken szüksége lenne arra, hogy az ezen a poszton szereplő futballista mozgékonyabb legyen, határozottabban kérje a labdát és bátrabban kezdeményezzen.