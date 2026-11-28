Cristian Chivu csapata a Genoát fogadta, amely nagyon távol állt attól, hogy pontot szerezzen a Giuseppe Meazza Stadionban: az Inter már az első félidőben háromgólos előnyre tett szert – mindkét támadója, Lautaro Martínez és Marcus Thuram is betalált, a szünet előtt pedig Petar Sucic volt eredményes tizenegyesből.

A fordulás után Thuram másodszor is túljárt Justin Bijlow eszén, a maradék reményt is elvéve Daniele De Rossi gárdájától.

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Internazionale–Genoa 4–0 (La. Martínez 29., M. Thuram 40., 54., Sucic 45+3. – 11-esből)

Torino–Lazio 1–2 (Ch. Adams 62., ill. Provstgaard 42., Isaksen 44.)

Frosinone–Parma 3–0 (Bobcek 55., 61., 79.)

Vasárnap játsszák

12.30: Udinese–Fiorentina (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Napoli

18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)

20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Lecce–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Milan (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Venezia–Bologna 0–0