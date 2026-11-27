A szerződéshosszabbítás (2031) mindkét fél számára logikus lépésnek tűnik. Brahim Díaz elfogadta, hogy a Real Madridnál elsősorban csereként számítanak rá, és a rendelkezésére álló játékpercek alatt megbízható teljesítményt nyújtott. A klub így hosszú távon is megtarthat egy sokoldalú, a csapat működését jól ismerő labdarúgót, míg a játékos továbbra is a világ egyik legerősebb keretének tagja maradhat.

A 27 éves futballista 2019-ben, mindössze 19 esztendősen érkezett a madridi klubhoz. Az azóta eltelt idényeiben összesen 173 mérkőzésen lépett pályára a Real Madrid színeiben, ezeken hét trófea megszerzésében vállalt szerepet: Brahim egy Bajnokok Ligáját, egy klubvilágbajnoki címet, egy UEFA Szuperkupát, két spanyol bajnoki címet és két Spanyol Szuperkupát nyert a madridiakkal.

A támadó a marokkói válogatottban is meghatározó szerepet tölt be: 36 mérkőzésen 15 gólt szerzett. A 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupáján ráadásul a torna gólkirályaként zárt.

A Real Madrid a közelmúltban több fontos játékosával is megállapodott a hosszú távú folytatásról: Thibaut Courtois kapus mellett egy védekező- (Aurélien Tchouaméni) és egy támadó középpályás (Arda Güler) írt alá új szerződést.