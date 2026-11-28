Noha a Katari Nagydíj három szabadedzése alapján egyértelmű Mercedes-fölény rajzolódott ki, és az „ezüstnyilak” végül kisajátították az első rajtsort a szombati időmérőn, nem teljesen a várt eredmény született. Házon belül ugyanis hiába volt Andrea Kimi Antonelli a gyorsabb a tréningeken, George Russell már a kvalifikáció kezdetén magához ragadta az irányítást, és mindhárom szakaszt az élen zárta. A brit versenyző 128 ezred előnnyel szerezte meg az idénybeli hatodik, míg pályafutása tizenharmadik pole pozícióját, és Loszaílban másodszor várhatja az élről a piros lámpák kialvását.

„Mindig hihetetlen érzés ezen a pályán vezetni, olyan gyors! Az autó egészen egyszerűen briliáns ezen a hétvégén. Már az első edzés kezdetétől fogva nagyon gyorsak voltunk, de valamennyi alkalommal Kimi mögött végeztem. Az időmérő első szakaszába menet viszont nagyon jó érzéseim voltak az kocsival kapcsolatban, és nagyszerű, hogy sikerült újra pole pozíciót szereznem. Már jó ideje nem volt példa rá” – mondta az Azeri Nagydíj óta először rajtelsőséget jegyző brit.

„Azt hiszem, a Malajziában bevetett fejlesztési csomag óta ez az első igazán nagy tempójú pálya, ahol megmutatkozhat, milyen nagy leszorítóerővel rendelkezik a gép a kanyarokban. Azóta folyamatosan finomítjuk a beállításokat, és szerintem a szezon középső szakasza óta fokozatosan javul az autó. Ezen a pályán mindig jól teljesítettek. Imádok itt versenyezni, a naptár egyik legjobb helyszíne, úgyhogy már alig várom a futamot” – mondta mosolygósan az egyéni összetettben a negyedik helyet elfoglaló Russell.

Antonelli hiába tűnt gyorsabbnak a gyakorlások alapján, az időmérőn egyértelmű hátrányba került, a végén azonban nem a visszaesése miatt volt frusztrált. Az olasz versenyző a végén nehezményezte, hogy a kérése ellenére a sor elején küldték ki az utolsó próbálkozására, ő ugyanis utolsóként szerette volna megkezdeni a mindent eldöntő gyors körét. „Határozottan volt ennek némi hatása, és mentálisan is befolyásolt. Utolsóként szerettem volna pályára hajtani, hogy a lehető legjobb esélyt biztosítsam magamnak, de ez végül nem valósult meg, szóval a csapattal át kell beszélnünk, miért ez a döntés született.”

„A sor végén szerettem volna kimenni, tehát azt szerettem volna, ha én vagyok az utolsó a pályán, aki elkezdi a körét. Ez volt a kérésem, de ennél jobban nem szeretnék belemenni a részletekbe – magyarázta, majd elmondta, a pálya mely szakaszán veszített a márkatárssal szemben. – Összességében sokat veszítettem a középső szektorban. Az első és az utolsó szakaszon erős voltam, de a másodikban egyszer sem sikerült jól teljesítenem az időmérőn. A hatos kanyarban sokat blokkoltam nem igazán tudtam támadni azt a féktávot, és a tízes kanyarban sem találtam meg a megfelelő egyensúlyt a kanyarbejárat és -kijárat között. Most egyszerűen nem teljesítettem elég jól.”

A hétvége korábbi szakaszában a McLaren és a Red Bull csatája rajzolódott ki a Mercedes mögött. A nyitányon Isack Hadjar, a második edzésen Lando Norris, míg a harmadikon Max Verstappen zárt harmadikként. Az időmérőn első két szegmensében a „vörös bikák” tűntek erősebbnek, a végén azonban a wokingiak zártak előkelőbb helyen, és kibérelték a második sort. Házon belül Norris kerekedett felül, hét századdal előzte meg a csapattársát, Oscar Piastrit.

„Meglepett a különbség – utalt a közel 6 tized hátrányára a pole pozíciós időhöz képest. – De ez teljesen más pálya. Úgy érzem, jó munkát végeztünk azzal, hogy megszereztük a harmadik-negyedik helyet. A Mercedes egyszerűen túl gyors volt. Egész hétvégén remek munkát végeztek, és külön ligát képviseltek hozzánk képest, szóval elismerés illeti őket. Jó kört futottam, az egész időmérőm jól sikerült, különösen a vége.”

„Ez egy gyors pálya, így a nagy tempójú kanyarokban jobban kell nyomni. Ők padlógázon mentek át rajtuk, mi pedig nem teljesen, így volt némi különbség, de összességében így is jó napot tudhatunk magunk mögött. Nem valószínű, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt, de mindent bele fogunk adni. Ha négy-öt tizeddel gyorsabbak nálunk, az már elég jelentős előnynek számít. De sosem lehet tudni, hosszú futam vár ránk, sok minden megtörténhet. Én mindent megteszek.”

Az elmúlt kilenc versenyhétvégén rendre dobogón záró, és az elmúlt öt versenyből hármat megnyerő Verstappen számára nem alakult a várakozások szerint az időmérő. Házon belül alulmaradt a csapattársával, Isack Hadjarral szemben, és több mint hat tized lemaradással a hatodik rajthelyet szerezte meg.

„Egyszerűen nem alakul jól számunkra ez a hétvége. Nem sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt. A gép viselkedése túlságosan kiszámíthatatlan, szerintem ez a fő probléma, és egyúttal rávilágít arra is, miben maradunk még el a riválisainktól. Egy ilyen pályán, ahol nagy tempójú kanyarok vannak, az aerodinamikai hatékonyság kulcsfontosságú, és ezen a téren nem vagyunk ugyanazon a szinten. Kis tempónál elég jók vagyunk, közepes tempónál is rendben vagyunk de itt főként közepes és nagy tempójú kanyarok vannak. Ez egyszerűen olyan terület, ahol jelenleg nem érezzük jól magunkat, és szerintem a hosszú kanyarokban sem tudjuk megtalálni a megfelelő egyensúlyt.”

Az előző három katari futamot megnyerő Verstappen szerint a Mercedes elérhetetlen a futamon, de lesz lehetőség az előrelépésre. „A Mercedesszel nem tudjuk felvenni a harcot, de a McLaren ellen mindent beleadunk, velük küzdünk a bajnokságban, és szeretnénk előttük maradni. De ez nem lesz könnyű dolgunk. Ez a hétvége eddig nagyon nehéz volt számunkra.”

A Ferrari már az első köröktől fogva jelentős hátrányban volt, és végül az időmérőn sem sikerült előrébb lépnie. Charles Leclerc a hetedik, míg Lewis Hamilton a kilencedik helyet szerezte meg, kettejük közé Arvid Lindblad ékelődött be. A csapattársához képest egész hétvégén elmaradó brit nem igazán bízik a felzárkózásban vasárnap sem. „Ezen a pályán nem igazán lehet sokat manőverezni. Nem túl izgalmas nyomvonal a versenyzés szempontjából. Az elmúlt években sem volt itt túl sok előzés, pedig akkor még a DRS is a rendelkezésünkre állt. Nagy valószínűség szerint vonatozás lesz, ráadásul az előttünk álló autók motorerő terén is jobbak nálunk. De ahol van akarat, ott van mód is, szóval mindent bele fogok adni, hogy előrébb léphessek.”

Az időmérőt követően Rafael Camara ellen indult vizsgálat: a brazil versenyző a kvalifikáció második szakaszában állta Gabriel Bortoleto útját. Az esetet a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is vizsgálta, és 3 rajthelyes büntetést osztott ki a Haas pilótájának, aki így a tizenötödik helyett a tizennyolcadik pozícióból várhatja a vasárnap 17 órakor kezdődő futam rajtját.

KATARI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Russell Mercedes 1:21.695 átlag: 238.795 km/ó 2. Antonelli Mercedes 1:21.823 0.128 mp h. 3. Norris McLaren-Mercedes 1:22.175 0.480 4. Piastri McLaren-Mercedes 1:22.245 0.550 5. Hadjar Red Bull-Ford 1:22.291 0.596 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:22.332 0.637 7. Leclerc Ferrari 1:22.955 1.260 8. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:23.032 1.337 9. Hamilton Ferrari 1:23.108 1.413 10. Lawson Racing Bulls-Ford 1:23.134 1.439 11. Bearman Haas-Ferrari 1:23.367 1.288 12. Gasly Alpine-Mercedes 1:23.568 1.489 13. Bortoleto Audi 1:23.654 1.575 14. Colapinto Alpine-Mercedes 1:23.659 1.580 15. Camara Haas-Ferrari 1:23.863 1.784 16. Hülkenberg Audi 1:23.899 1.820 17. Sainz Williams-Mercedes 1:24.370 1.813 18. Albon Williams-Mercedes 1:24.552 1.995 19. Alonso Aston Martin-Honda 1:24.710 2.153 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:25.250 2.693 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:25.363 2.806 22. Pérez Cadillac-Ferrari 1:25.799 3.242

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Russell 1:22.557 1. Russell 1:22.079 2. Antonelli 1:22.708 2. Hadjar 1:22.344 3. Verstappen 1:22.833 3. Antonelli 1:22.373 4. Hadjar 1:22.858 4. Verstappen 1:22.435 5. Norris 1:22.993 5. Norris 1:22.540 6. Piastri 1:23.165 6. Piastri 1:22.615 7. Leclerc 1:23.369 7. Leclerc 1:23.005 8. Lindblad 1:23.438 8. Lindblad 1:23.071 9. Hamilton 1:23.550 9. Hamilton 1:23.118 10. Gasly 1:23.675 10. Lawson 1:23.127 11. Bearman 1:23.819 11. Bearman 1:23.367 12. Hülkenberg 1:23.867 12. Gasly 1:23.568 13. Bortoleto 1:23.985 13. Bortoleto 1:23.654 14. Camara 1:24.026 14. Colapinto 1:23.659 15. Lawson 1:24.100 15. Camara 1:23.863 16. Colapinto 1:24.274 16. Hülkenberg 1:23.899 17. Sainz 1:24.370 18. Albon 1:24.552 19. Alonso 1:24.710 20. Stroll 1:25.250 21. Bottas 1:25.363 22. Pérez 1:25.799

KATARI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE 1. Russell Mercedes 2. Antonelli Mercedes 3. Norris McLaren-Mercedes 4. Piastri McLaren-Mercedes 5. Hadjar Red Bull-Ford 6. Verstappen Red Bull-Ford 7. Leclerc Ferrari 8. Lindblad Racing Bulls-Ford 9. Hamilton Ferrari 10. Lawson Racing Bulls-Ford 11. Bearman Haas-Ferrari 12. Gasly Alpine-Mercedes 13. Bortoleto Audi 14. Colapinto Alpine-Mercedes 15. Hülkenberg Audi 16. Sainz Williams-Mercedes 17. Albon Williams-Mercedes 18. Camara* Haas-Ferrari 19. Alonso Aston Martin-Honda 20. Stroll Aston Martin-Honda 21. Bottas Cadillac-Ferrari 22. Pérez Cadillac-Ferrari *: 3 rajthelyes büntetés feltartásért.



