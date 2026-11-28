LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

VASAS FC–KISPEST-HONVÉD FC 2–1 (0–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2918 néző. Vezette: Káprály Mihály (Belicza Bence Péter, Rózsa Dávid)

VASAS: Engedi – Hej, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Hidi M. S., Sztojka – Kovácsréti (Pethő, 81.), Koszta M., Molnár Cs. (Radó, 33.) – Urblík J. Vezetőedző: Erős Gábor

HONVÉD: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor (Szafronov, 79.), P. García (Hangya, 52.) – Ed-Darradzs (Hancz, 75.), Pekár I. – Pinte, Szamosi Á., Marí – Kántor K. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Gólszerző: Hidi M. S. (62.), Radó (85.), ill. Marí (11.)