Az MTK kétszer is mattolta Banai Dávidot, aztán a végén mégis őt ölelgették az újpestiek – galéria
Mint beszámoltunk róla, az Újpest 3–2-re győzött az MTK vendégeként a labdarúgó NB I 15. fordulójának szombati játéknapján. Nézze meg a Nemzeti Sport fotóit a Hungária körúti mérkőzésről!
LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
MTK Budapest–Újpest FC 2–3 (2–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3011 néző. Vezette: Antal Péter
MTK: Fadgyas – Hinora, Zeljkovic, Beriasvili, Kovács P. – Kata – Jurek, Szuhodovszki (Klausz M., 86.), Zubor (Bognár I., 61.), Komáromi (Kerezsi, 61.) – Nyers. Vezetőedző: Szabics Imre
Újpest: Banai – Sarkadi, Heitor, Stronati, Zeke – Maier (Ljujics, 86.), Szendrei N. – Matko, Vlijter (Varga M., 70.), Krajcsovics (Horváth K., 65.) – Amenyido (Tijani, 70.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Nyers (28.), Kata (34.), ill. Matko (41., 83.), Amenyido (63.)
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