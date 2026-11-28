LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

MTK Budapest–Újpest FC 2–3 (2–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3011 néző. Vezette: Antal Péter

MTK: Fadgyas – Hinora, Zeljkovic, Beriasvili, Kovács P. – Kata – Jurek, Szuhodovszki (Klausz M., 86.), Zubor (Bognár I., 61.), Komáromi (Kerezsi, 61.) – Nyers. Vezetőedző: Szabics Imre

Újpest: Banai – Sarkadi, Heitor, Stronati, Zeke – Maier (Ljujics, 86.), Szendrei N. – Matko, Vlijter (Varga M., 70.), Krajcsovics (Horváth K., 65.) – Amenyido (Tijani, 70.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Nyers (28.), Kata (34.), ill. Matko (41., 83.), Amenyido (63.)