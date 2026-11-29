KISVÁRDA—NYÍREGYHÁZA 3–2

KUTTOR ATTILA (KISVÁRDA)

– Megvan az első győzelme kisvárdai trénerként. Hogyan élte meg a történteket?

– Megyei rangadóhoz méltó izgalmakat élhettünk át, harcos, kemény mérkőzés volt. Több gól született rögzített helyzetek és kavarodás után, ezekből mi jöttünk ki jobban.

– Az, hogy két csere, Marko Matanovics és Novothny Soma is hozzátett a győzelemhez, arra is utal, hogy az edző nem csupán a kezdő játékosaira épít?

– Pontosan. Sokszor emlegettem már pályafutásom során, de itt is elmondom, nálam nincs kezdő vagy cserejátékos, mindenki egyenrangú. Tény, ez a két futballista sokat tett a sikerért, de mindenki megdolgozott azért, hogy mi jöjjünk le győztesen a pályáról.

– Önnel két meccsen négy pontot szerzett a csapata, amely hétmeccses nyeretlenség és tizenegy, győzelem nélküli hazai negatív sorozat végére tett pontot. Mit jelenthetnek ezek?

– Nem tudtam ezekről és nem is foglalkozom az ilyen statisztikákkal. Csak az érdekel, hogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődjünk, hogy napról napra megismerjük egymást, a másik gondolatát. Ezen az úton vagyunk, és nem érdekes, ha egyesek ezt hatpontos győzelemnek tekintették, mert ugyanúgy hármat adnak érte, mint a többiért. Az ilyesfajta esélylatolgatások és következtetések sohasem foglalkoztattak.

RICARDO MONIZ (NYÍREGYHÁZA SPARTACUS)

– Hogyan értékeli első meccsét a Spartacus edzőjeként?

– Egy biztos: sohasem felejtem el. A minap érkeztem, az volt a feladatom, hogy elnyerjem a szimpátiát és a szíveket, és kialakítsam a bizalmi viszonyt a csapattal. Csalódott vagyok a vereség után, mondom ezt a szurkolók miatt is. Az első félidőt uraltuk, ha szünet előtt Marko Kvasina értékesíti a helyzetét, kettő–nulla ide, és nem kellett volna azon spekulálni, miként őrizzük meg a minimális előnyünket.

– Ugyan a győzelem a hosszabbításban dőlt el, mondhatjuk, hogy a kiállítás volt a döntő?

– Fordulópont volt, az biztos. Manner Balázs első figyelmeztetésével nem értettem egyet, de annak birtokában óvatosabbnak kellett volna lennie. Ezzel együtt a srácoknak nem tudok szemrehányást tenni. Magamat tudom okolni, én vállalom a felelősséget a történtekért. Veszélyben vagyunk, az a kérdés, hogy minden vagy semmi, hogy életben maradunk-e vagy meghalunk. Egyetlen gyenge ellenfél sincs ebben a ligában.

– Két közösen eltöltött nap után mennyit segített ez a mérkőzés a csapat és a játékosok megismerésében?

– Vannak stílusos és remek labdarúgóink, de hogy ők mennyire lesznek nyerőemberek, majd kiderül. Vékony a választóvonal, hogy sikeres vagy sikertelen egy-egy mérkőzés. Szükség van az olyan játékosokra, akik színt visznek a futballunkba, és a játékosokról bebizonyosodik, hogy ki marad a csúcson és ki vész el a középszer süllyesztőjében. Ennek a döntéshozatalában vállalom a konfrontációt és a kockázatot is.

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 3–2 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1446 néző. Vezette: Zierkelbach

KISVÁRDA: Popovics – Melnik, Lippai, Chlumecky, Soltész D. – Babják (Szikszai, 82.), Bíró B., Youga (Mbock, 90+4.), Mesanovic – Herc (Matanovics, a szünetben), T. Balogun (Novothny, 82.). Vezetőedző: Kuttor Attila

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Antonov – Zikovic – Manner, Hős (Májer, 65.), Katona M. – Katona B. (Batoum, 83.), Kvasina. Vezetőedző: Ricardo Moniz

Gólszerző: Soltész D. (52.), Babják (81.), Novothny (90+3.), ill. Zikovic (7.), Kvasina (88.)

Kiállítva: Manner (55.)

MTK BUDAPEST–ÚJPEST FC 2–3

SZABICS IMRE (MTK BUDAPEST)

– Jó kis meccs volt. Egyetért?

– Én inkább úgy fogalmaznék, hogy érdekes, intenzív, változatos találkozót játszottunk az Újpesttel. Változatos volt azért, mert kettő nullára vezettünk, mégis egyenlítettek a vendégek. Bevallom, kettő kettes állásnál úgy éreztem, mi állunk közelebb a győzelemhez. Sajnos nem így alakult.

– Mit gondol, miért nem?

– Elsősorban azért, mert egy-egy helyzet jó megoldása apróságokon is múlik. Ráadásul fiatal a csapatunk, megesik, hogy a kapu előtt rossz döntéseket hozunk. A vereség ellenére sok pozitívumot tapasztaltam, tanulnunk kell a hibákból.

– A korábban középpályásként szereplő Adrian Zeljkovic ezúttal a védelem közepén futballozott. Miért?

– A szakmai stábbal úgy éreztük, alkalmas a középső védő feladatának elvégzésére, meg is volt az összhang Ilia Beriasvilivel. Az igazsághoz tartozik, hogy nem láttam még, mire képes éles szituációban Stipe Radic, de természetesen az ő játékára is számítunk.

SZÉLESI ZOLTÁN (ÚJPEST FC)

– Az első félidőt többgólos előnnyel is zárhatták volna. Ehelyett kettő egyes hátrányban mehettek az öltözőbe. Mit gondol, miért?

– Csakúgy, mint a korábbi meccseinken, szép számmal voltak helyzeteink. Elég, ha csak Gleofilo Vlijter két kapufájára és kimaradt lehetőségeire gondolok. Fontos volt, hogy még a szünet előtt szépítettünk.

– Az első félidőben hat helyzetből csak egyszer találtak a kapuba, a folytatásban két lehetőség is elég volt arra, hogy megnyerjék a meccset…

– Ez pontosan így van, jóllehet kettő kettes állásnál volt egy kis holtpont. Banai Dávid védéseinek és a fegyelmezett védekezésünknek köszönhetően nem kaptunk gólt, aztán pedig Aljosa Matko ismét betalált. Örülünk a győzelemnek, a jelenlegi helyzetünkben nagyon fontos három pontot szereztünk.

– Korábban rendre jó érzékkel cserélt, ám most úgy tűnt, a padról bevetett labdarúgók többsége nem tett hozzá semmit a csapat játékához.

– Ez igaz. Nem mindig azt kapja vissza az ember, amit vár, ettől függetlenül nem panaszkodom rájuk, mert például Matija Ljujics a tengelyben fontos pozícióban futballozott hatékonyan. Mindamellett alakítgatni, fejleszteni is kell a csapatot. Ez vonatkozik Muhamed Tijanira és a fiatal Varga Mártonra is. Ha nem játszanak, nem fejlődnek. Egyébként Banai Dávid kiválóan védett, első számú kapusunkra, Szappanos Péterre azért nem számíthattam, mert pénteken belázasodott.

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

MTK Budapest–Újpest FC 2–3 (2–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3011 néző. Vezette: Antal Péter

MTK: Fadgyas – Hinora, Zeljkovic, Beriasvili, Kovács P. – Kata – Jurek, Szuhodovszki (Klausz M., 86.), Zubor (Bognár I., 61.), Komáromi (Kerezsi, 61.) – Nyers. Vezetőedző: Szabics Imre

Újpest: Banai – Sarkadi, Heitor, Stronati, Zeke – Maier (Ljujics, 86.), Szendrei N. – Matko, Vlijter (Varga M., 70.), Krajcsovics (Horváth K., 65.) – Amenyido (Tijani, 70.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Nyers (28.), Kata (34.), ill. Matko (41., 83.), Amenyido (63.)

VASAS FC–KISPEST-HONVÉD FC 2–1

ERŐS GÁBOR (VASAS)

– Megtört a nyeretlenségi sorozat. Hogy látta a mérkőzést?

– Nehéz meccsen teljesen megérdemelten nyertünk, büszke vagyok arra, hogy hátrányból fordítottunk. Karaktert mutattunk, mondhatnám, hogy a Vasas-szív végig dobogott. Bár a Honvéd góljához mi is hozzájárultunk, úgy érzem, már az első félidőben jobban játszottunk, a szünet után pedig mindenben felülmúltuk ellenfelünket. Nagy szükségünk volt a sikerre, s nemcsak a csapatnak, hanem a szurkolóknak is.

– Feltűnő volt, hogy az első perctől kezdve Urblík József szerepelt csatárposzton, Koszta Márk pedig mögötte, visszavont támadóként futballozott.

– Készültünk rá, hogy csapatkapitányunkat szorosan fogják követni, ezért tettük be őt centernek, hogy mögötte több terület maradjon. Kevesebbet volt játékban a szokásosnál, s nem szerzett gólt, gólpassza sem akadt, de nem vagyok vele elégedetlen, azt csinálta, amit kértünk tőle.

– Radó András lett a meccs hőse, pedig már az előző, NB II-es idényben is elsősorban csereként kapott lehetőséget, és ez az élvonalban is így van. A támadó elfogadta ezt a szerepet?

– Az ETO ellen a hajrában kihagyott egy nagy ziccert, most pedig győztes gólt szerzett – ilyen az élet... Volt egy négyszemközti, őszinte beszélgetésem vele, elmondtam neki, milyen szerepben számítunk rá és szerencsére nem sértődött meg, elfogadta, hogy akkor segít, amikor lehetőséget kap. Látszik, minden idegszálával azon van, hogy éljen a játékpercekkel, ezenkívül segíti a fiatalokat, s úgy edz, ahogy kell, profi mentalitás jellemzi. Bár az idény végén lejár a szerződése, ha így „teker”, én támogatni fogom, hogy maradjon a klubnál ezt követően is.

MAURIZIO JACOBACCI (KISPEST-HONVÉD)

– Két ellentétes félidőt láttunk. A döntetlen igazságosabb lett volna?

– Jól kezdtük a meccset, sikerült vezetést szereznünk, ezt követően pedig jól védekeztünk és remek kontrákat vezettünk, azt viszont sajnálom, hogy a lehetőségeinkből nem használtunk ki még egyet-kettőt – a szünetig akár háromgólos előnyre is szert tehettünk volna… Sajnos így nyílt maradt a mérkőzés, s elismerés illeti a Vasast, hogy a fordulás után mindent megtett a fordításért, de azt leszögezném, hogy góljaihoz a rossz védekezésünk hozzájárult. Emellett a második játékrészben már a kontráink sem „ültek”, sőt, a Vasas tudott védekezésből gyors támadásokat indítani. A végeredményben az is közrejátszott, hogy kényszerű cseréket kellett végrehajtanom, Pablo Garcíát és Deian Boldort is sérülés miatt veszítettük el.

– Boldor jól futballozott, az ő kiesése nagy érvágás volt a hajrában?

– Nehéz helyzetbe hozott bennünket a sérülése, de nem azért, mert a helyette beálló Olekszandr Szafronov rosszul szállt volna be, hanem azért, mert ezzel kihasználtam az utolsó cserelehetőséget, s utána már nem tudtunk változtatni és taktikailag belenyúlni a meccsbe.

– Pekár István teljesítményét sem érheti kritika, „levette” a pályáról Urblík Józsefet.

– Igen, Pekár jól játszott, lezárta a területeket Urblík előtt, hogy a Vasas játékosa ne tudjon érvényesülni. Ez nem volt könnyű feladat, de megoldotta, s amellett, hogy rengeteget futott, a labdaszerzések után a támadásépítésben is részt vállalt. Kiadta magából a maximumot.

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

VASAS FC–KISPEST-HONVÉD FC 2–1 (0–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2918 néző. Vezette: Káprály Mihály (Belicza Bence Péter, Rózsa Dávid)

VASAS: Engedi – Hej, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Hidi M. S., Sztojka – Kovácsréti (Pethő, 81.), Koszta M., Molnár Cs. (Radó, 33.) – Urblík J. Vezetőedző: Erős Gábor

HONVÉD: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor (Szafronov, 79.), P. García (Hangya, 52.) – Ed-Darradzs (Hancz, 75.), Pekár I. – Pinte, Szamosi Á., Marí – Kántor K. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Gólszerző: Hidi M. S. (62.), Radó (85.), ill. Marí (11.)