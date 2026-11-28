REAL BETIS–RAYO VALLECANO

A sevillai mérkőzést kiegyenlített csatát hozott, de a fővárosiak egy hangyányival veszélyesebbek voltak BL-résztvevő ellenfelüknél. A három pont sorsa a 72. percben dőlt el: a hazai védelem hosszabb ideig nem tudott felszabadítani, a labdát pedig a kavarodás végén Jorge de Frutos 6-7 méterről lőtte a jobb alsóba. 0–1

MÁLAGA–ATHLETIC BILBAO

Az első félidő második felében szakadt ki a gólzsák a La Rosaledában, Oihan Sancet és Álex Berenguer is közelről talált be, majd Jens Cajuste átlövésével szépített a Málaga. A bajnokságban még mindig nyeretlen hazaiak ennek dacára nem lélegezhettek fel, mert előtt Inaki Williams rúgatott gólt öccsével, Nicóval, majd egy kapufáról kipattanó labdát Hugo Rincón pofozott a hálóba.

A fordulás után a bilbaói kapunál ismétlődött meg a Rincón góljánál látott forgatókönyv, ezúttal Adrián Nino csapott le egy kapufáról kipattanó labdára – ismét zárkózott a sereghajtó. A folytatásban az Athletic feladta a kezdeményezést, s kétgólos előnye birtokában megpróbálta kibekkelni a hátralevő időt, de a hajrában Adrián Nino lecsapott egy bilbaói hazaadásra, s beverte saját maga második, csapata harmadik találatát.

A hajrá így izgalmas lett, de az egyenlítés elmaradt – Edin Terzic csapata végig vezetve, de a vártnál izgalmasabb körülmények között gyűjtötte be a három pontot a nyeretlen Málaga vendégeként. 3–4

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ, szombati mérkőzése

Real Betis–Rayo Vallecano 0–1 (De Frutos 72.)

Málaga–Athletic Bilbao 3–4 (Cajuste 36., Nino 49., 83., ill. Sancet 27., Berenguer 34., N. Williams 38., Rincón 44.)

18.30: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

14.00: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)

16.15: Deportivo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Levante–Racing Santander 1–3 (Romero 42., ill. P. García 66., 90+5., Zabiri 81.)