A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Kihalófélben lévő műfaj a közvetlen szabadrúgásgól a futballban, de Szoboszlai Dominik életben tartja. Talán nem túlzás: jelenleg a Liverpool magyar középpályása e gólszerzési mód koronázatlan királya. Valaha egy-egy nagy szabadrúgáslövő neve külön fogalom volt a futballban, manapság viszont elég ritkán látni ilyen gólt. Például az idei világbajnokságon a 104 mérkőzés 308 gólja között mindössze hat született közvetlen szabadrúgásból, ez a találatok csupán 1.95 százaléka. A StatMuse adatai szerint a 2024–2025-ös idénytől a 2026–2027-es idény jelenlegi állásáig, vagyis az elmúlt mintegy két és fél évben a magyar klasszis szerezte a legtöbb szabadrúgásgólt (5) az angol Premier League-ben, sőt, az öt európai topligát (angol, francia, német, olasz, spanyol bajnokság) tekintve is.

Matheus Machado, a ZTE FC brazil csatára nem először lép pályára a Groupama Arénában, tavaly novemberben a Ludogorec játékosaként futballozott a Ferencváros elleni Európa-liga-meccsen. A bolgár együttes ugyan 3–1-re kikapott, de a 23 éves légiós, aki eddig 8 mérkőzésen 3 gólt szerzett az NB I-ben, lapunknak azt mondta, „nagy élmény volt” a Fradi-stadionban futballozni. „A ferencvárosi szurkolók szenzációsan buzdították csapatukat. Szeretek ilyen hangulatban, telt ház előtt, nyomás alatt játszani, minden labdarúgó imádja az ilyen mérkőzéseket – már csak ezért is várom a vasárnapi bajnokit. Okosan mozogva kell befutnom az üres területeket, és ha lehetőség nyílik, muszáj gólra váltani.”

Hosszú agóniát követően úgy néz ki, november 27-én, pénteken véget ért a dunaújvárosi női kézilabda története. A DKKA-val szemben indított felszámolási eljárást a klub korábbi vezetői kezdeményezték, a szakszövetség pedig a sporttörvény előírásai miatt kizárta a klubot, a csarnokban lekapcsolták az áramot. Minimális reménysugár maradt csupán, Sveda Marcell, az MKSZ versenyszervezési és monitoringigazgatója az M4 Sportnak kiemelte, a szövetségnek prioritás minden fiatal kézilabdázó versenyeztetése, vizsgálják annak lehetőségét, hogy őket miként tudják integrálni még a mostani idény küzdelmeibe.

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