Szombati sportműsor: három meccs az NB I-ben; Sopron–DVTK rangadó a női kosárélvonalban
NOVEMBER 28., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
13.30: Vasas FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB II
15. FORDULÓ
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
13.00: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Gyirmót FC Győr–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
16.00: Manchester United–Brentford (Tv: Spíler1)
16.00: Leeds United–Coventry City (Tv: Match4)
18.30: Ipswich Town–Aston Villa (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
17.15: Angers–Lens
20.45: Paris Saint-Germain–Lorient
20.45: Le Mans–Lille
20.45: Nice–Troyes
20.45: Le Havre–Strasbourg
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
15.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Köln–Elversberg
15.30: Mainz–Union Berlin
15.30: Paderborn–Schalke
18.30: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13. FORDULÓ
13.00: Hertha BSC–Karlsruhe (Tv: Arena4)
20.30: Osnabrück–Hannover (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
15.00: Frosinone–Parma
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
14.00: Real Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Málaga–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPA, COPPER MOUNTAIN
19.45: férfi szuperóriás-műlesiklás (Tv: Eurosport1)
VILÁGKUPA, KILLINGTON
15.30: női óriás-műlesiklás, 1. futam
18.30: női óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
ASZTALITENISZ
WTT-SOROZAT, FEEDER, GDANSK
9.00: selejtező
DARTS
PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS, MINEHEAD
14.00: 2. forduló (Tv: Sport2)
20.00: 3. forduló (Tv: Sport1)
ÉSZAKI ÖSSZETETT
VILÁGKUPA, RUKA
10.05: férfi HS 142 (Tv: Eurosport1)
14.20: férfi 10 km, Gundersen (Tv: Eurosport1)
FORMULA–1
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
15.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–2
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
17.15: sprintfutam (Tv: M4 Sport+)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: Hydro Fehérvár AV19–HC Innsbruck (osztrák)
NHL, ALAPSZAKASZ
22.00: Vegas Golden Knights–Montreal Canadiens (Tv: Spíler1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
16.00: PLER-Budapest–AEK Athén (görög) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
11. FORDULÓ
17.00: Csurgói KK–Bepelog Dabas
18.00: He-Do B. Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-Rév
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1)
18.00: Balatonfüredi KSE–One Veszprém HC
20.00: Mol Tatabánya KC–Eger
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: RN Löwen–Bietigheim (Tv: Sport2)
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
JYSK-KUPA, TATABÁNYA
16.00: Ausztria–Szlovákia
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
14.00: Sopron Basket–DVTK Hun-Therm (Tv: M4 Sport+)
17.00: Csata TKK–VBW CEKK Cegléd
18.00: KSC Szekszárd–BKG-Prima Szigetszentmiklós
18.00: Vasas Akadémia–ETO Basket
NBA, ALAPSZAKASZ
23.00: Washington Wizards–Orlando Magic (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG
VALENCIAI NAGYDÍJ, VALENCIA
10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)
12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)
13.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)
14.30: MotoGP, 1. futam (Tv: Match4)
MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX, JAPÁN
8.30: női szabad program (Tv: Eurosport2)
12.00: férfi szabad program (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Fatum Nyíregyháza–UTE
FÉRFI MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
13.00: Pénzügyőr SE II–Fino Kaposvár
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
WORLD TOUR SOROZAT, 4. ÁLLOMÁS, SANGHAJ
7.00: döntős program (Tv: M4 Sport)
SAKK
VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF
4. JÁTSZMA
15.00: Dommaraju Gukesh (indiai)–Javokhir Sindarov (üzbég)
SÍFUTÁS
VILÁGKUPA, RUKA
8.40: férfi és női sprint, selejtező (Tv: Eurosport1)
11.05: férfi és női sprint (Tv: Eurosport1)
SÍLÖVÉSZET
VILÁGKUPA, KONTIOLAHTI
13.00: vegyes páros (Tv: Eurosport1)
15.00: vegyes váltó (Tv: Eurosport1)
SÍUGRÁS
VILÁGKUPA, RUKA
16.25: férfi HS 142 (Tv: Eurosport1)
SZÁNKÓ
VILÁGKUPA, WINTERBERG
10.45: férfi páros, 2. futam (Tv: Eurosport2)
11.30: női páros, 2. futam (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
UK CHAMPIONSHIP, YORK
14.15 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2)
TEKVANDÓ
Országos bajnokság (Budapest, Körcsarnok, XIV., Ifjúsági út)
TENISZ
DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA
ELŐDÖNTŐ
12.00: Nagy-Britannia–Spanyolország (Tv: M4 Sport/M4 Sport+)
VITORLÁZÁS
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG (SSL GOLD CUP), RIO DE JANEIRO
18.30: 2. forduló, 3. futam
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
16.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket (Tv: M4 Sport+)
16.30: One Eger–Szegedi VE
17.00: Kaposvári VK–Metalcom Szentes
18.00: Szolnoki Dózsa–EPS-Honvéd
19.00: DVSE-Master Good–Semmelweis OSC
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC
D-CSOPORT
20.30: Rapallo Pallanuoto (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo