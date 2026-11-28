NOVEMBER 28., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

13.30: Vasas FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

15. FORDULÓ

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

13.00: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

16.00: Manchester United–Brentford (Tv: Spíler1)

16.00: Leeds United–Coventry City (Tv: Match4)

18.30: Ipswich Town–Aston Villa (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

17.15: Angers–Lens

20.45: Paris Saint-Germain–Lorient

20.45: Le Mans–Lille

20.45: Nice–Troyes

20.45: Le Havre–Strasbourg

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Köln–Elversberg

15.30: Mainz–Union Berlin

15.30: Paderborn–Schalke

18.30: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

13.00: Hertha BSC–Karlsruhe (Tv: Arena4)

20.30: Osnabrück–Hannover (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

15.00: Frosinone–Parma

18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

14.00: Real Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Málaga–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

VILÁGKUPA, COPPER MOUNTAIN

19.45: férfi szuperóriás-műlesiklás (Tv: Eurosport1)

VILÁGKUPA, KILLINGTON

15.30: női óriás-műlesiklás, 1. futam

18.30: női óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, FEEDER, GDANSK

9.00: selejtező

DARTS

PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS, MINEHEAD

14.00: 2. forduló (Tv: Sport2)

20.00: 3. forduló (Tv: Sport1)

ÉSZAKI ÖSSZETETT

VILÁGKUPA, RUKA

10.05: férfi HS 142 (Tv: Eurosport1)

14.20: férfi 10 km, Gundersen (Tv: Eurosport1)

FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

15.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–2

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

17.15: sprintfutam (Tv: M4 Sport+)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: Hydro Fehérvár AV19–HC Innsbruck (osztrák)

NHL, ALAPSZAKASZ

22.00: Vegas Golden Knights–Montreal Canadiens (Tv: Spíler1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

16.00: PLER-Budapest–AEK Athén (görög) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

11. FORDULÓ

17.00: Csurgói KK–Bepelog Dabas

18.00: He-Do B. Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-Rév

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1)

18.00: Balatonfüredi KSE–One Veszprém HC

20.00: Mol Tatabánya KC–Eger

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: RN Löwen–Bietigheim (Tv: Sport2)

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

JYSK-KUPA, TATABÁNYA

16.00: Ausztria–Szlovákia

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

14.00: Sopron Basket–DVTK Hun-Therm (Tv: M4 Sport+)

17.00: Csata TKK–VBW CEKK Cegléd

18.00: KSC Szekszárd–BKG-Prima Szigetszentmiklós

18.00: Vasas Akadémia–ETO Basket

NBA, ALAPSZAKASZ

23.00: Washington Wizards–Orlando Magic (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG

VALENCIAI NAGYDÍJ, VALENCIA

10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)

12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)

13.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)

14.30: MotoGP, 1. futam (Tv: Match4)

MŰKORCSOLYA

GRAND PRIX, JAPÁN

8.30: női szabad program (Tv: Eurosport2)

12.00: férfi szabad program (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Fatum Nyíregyháza–UTE

FÉRFI MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

13.00: Pénzügyőr SE II–Fino Kaposvár

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

WORLD TOUR SOROZAT, 4. ÁLLOMÁS, SANGHAJ

7.00: döntős program (Tv: M4 Sport)

SAKK

VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF

4. JÁTSZMA

15.00: Dommaraju Gukesh (indiai)–Javokhir Sindarov (üzbég)

SÍFUTÁS

VILÁGKUPA, RUKA

8.40: férfi és női sprint, selejtező (Tv: Eurosport1)

11.05: férfi és női sprint (Tv: Eurosport1)

SÍLÖVÉSZET

VILÁGKUPA, KONTIOLAHTI

13.00: vegyes páros (Tv: Eurosport1)

15.00: vegyes váltó (Tv: Eurosport1)

SÍUGRÁS

VILÁGKUPA, RUKA

16.25: férfi HS 142 (Tv: Eurosport1)

SZÁNKÓ

VILÁGKUPA, WINTERBERG

10.45: férfi páros, 2. futam (Tv: Eurosport2)

11.30: női páros, 2. futam (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

UK CHAMPIONSHIP, YORK

14.15 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2)

TEKVANDÓ

Országos bajnokság (Budapest, Körcsarnok, XIV., Ifjúsági út)

TENISZ

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA

ELŐDÖNTŐ

12.00: Nagy-Britannia–Spanyolország (Tv: M4 Sport/M4 Sport+)

VITORLÁZÁS

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG (SSL GOLD CUP), RIO DE JANEIRO

18.30: 2. forduló, 3. futam

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

16.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket (Tv: M4 Sport+)

16.30: One Eger–Szegedi VE

17.00: Kaposvári VK–Metalcom Szentes

18.00: Szolnoki Dózsa–EPS-Honvéd

19.00: DVSE-Master Good–Semmelweis OSC

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC

D-CSOPORT

20.30: Rapallo Pallanuoto (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo