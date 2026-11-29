Kevés hiányzott ahhoz, hogy férfiválogatottunk óriási bravúrt hajtson végre péntek este Stockholmban, és a tortúrának is beillő előzmények ellenére győzzön a svédek elleni világbajnoki selejtezőn. A magyar válogatott rémálomszerű másfél nap után érkezett meg a svéd fővárosba – a csütörtök reggeli, szombathelyi indulást követően Bécsben kellett éjszakázni az extrém időjárási viszonyok miatt és csak a pénteki meccs előtt jó három órával ért a keret Stockholmba, ahol edzés nélkül kellett játszania. Így is volt esélye arra, hogy megverje a tartalékos hazaiakat, akik végül a spanyol másodosztályú Palenciában játszó Tobias Borg utolsó 15 másodpercben szerzett két hárompontosával 88–81-re győztek. Ám nem véletlen, hogy a meccs után szomorúan nyilatkozó Gasper Okorn szövetségi kapitány és a mieink legjobbja, Somogyi Ádám is azt hangsúlyozta, mennyire büszke a csapatra, amely a nehezítő körülmények ellenére is meccsben tudott lenni kipihent riválisával.

„Nem mindennapi előzményei voltak a meccsnek, kacifántos úton érkeztünk meg, kalandos túra után játszottuk le a találkozót – mondta Golomán György, aki 28 perc alatt 16 pontot és öt lepattanót szerzett az Avicii Arenában. – Mondhatni, csütörtök reggel óta szinte csak utaztunk és úgy estünk be a meccs­re, de én nem szeretek a körülményekre hivatkozni, szóval erről ennyit. Persze, így azért sokkal nehezebb koncentrálni, megfelelően ráhangolódni az összecsapásra, de így is volt esélyünk nyerni, emiatt nagyon fájó a vereség. Egyik oldalról nézve nagyon pozitív, hogy volt tartásunk és nem estünk szét 14 pontos hátrányban sem, ami az előzményeket figyelembe véve dicséretes. Visszajöttünk a meccsbe, fordítottunk, de a másik oldal, hogy sajnos sok labdát, fontos lepattanót nem mi szereztük meg, ebben talán a fárasztó és nem ideális előzmények is közrejátszottak. Ha ezekből a szituációkból mi jövünk ki jobban, valószínűleg megnyertük volna a meccset.”

A lengyel Legia Warszawa 30 éves, 211 centiméter magas centere ezzel együtt sem érzi azt, hogy ne maradt volna esély a kvalifikáció kiharcolására, amihez a jelenlegi számítások szerint feltehetően mindhárom hátralévő találkozón (Szlovénia hétfőn itthon, februárban Svédország szintén hazai pályán, majd zárásként Észtország Tallinnban) győznie kell a válogatottnak, amely szombat este Bécsen keresztül, este fél kilencre rendben, mindenféle viszontagság nélkül megérkezett Szombathelyre.

„Hétfőn a szlovénokat fogadjuk, addig a hangsúly elsősorban a regenerálódáson van, mert az elmúlt napokban volt néhány holtpontunk... – folytatta Golomán. – Fontos, hogy jó állapotban kezdjük a szombathelyi mérkőzést, amelyet mindenképpen meg kell nyernünk. A számolgatásban én még nem merültem el, de az biztos, számolgatni csak akkor van értelme, ha hétfőn győzünk.”

A franciák már megváltották a jegyüket Katarba A 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes franciák tovább folytatták kitűnő szereplésüket a selejtezőben és a pénteken este Tallinnban aratott győzelmüknek köszönhetően már három fordulóval a csoportkör vége előtt kijutottak a jövő évi katari tornára. Az előző vb-n csak a csalódást keltő 18. helyen záró együttes Sylvain Francisco vezérletével 81–73-ra győzte le az észteket, akik így gyakorlatilag lemondhatnak a továbbjutásról. A görög Panathinaikosz 29 éves hátvédje 19 pontot szerzett, nyolcból öt triplája jó volt és hat gólpasszt is kiosztott. A csoport harmadik mérkőzésén a finnek kisebb meglepetésre nagyon simán verték meg a szlovénokat Celjében (107–92) és óriási lépést tettek Katar felé. A 38 percen át vezető északiak legjobbja, Mustapha Amzil 32 pontot dobott, a török Denizli centere még nyolc lepattanót és három gólpasszt is jegyzett ezen kívül.

FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

MÁSODIK CSOPORTKÖR

L-CSOPORT, 3. FORDULÓ

NOVEMBER 27., PÉNTEK

Svédország–Magyarország 88–81 (26–20, 22–21, 18–21, 22–19)

Észtország–Franciaország 73–81 (14–22, 20–29, 12–21, 27–9)

Szlovénia–Finnország 92–107 (25–27, 28–30, 17–28, 22–22)

A CSOPORT ÁLLÁSA

1. Franciaország 17 pont (9 mérk.) – már továbbjutott

2. Finnország 15 (9)

3. Svédország 14 (9)

4. Szlovénia 13 (9)

5. Magyarország 13 (9)

6. Észtország 12 (9)

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények alapján rangsorolnak.

A csoportból az első három helyezett kijut a 2027. augusztus-szeptemberi katari világbajnokságra.

A 4. FORDULÓ PROGRAMJA

NOVEMBER 30., HÉTFŐ

17.30: Finnország–Észtország

18.00: Magyarország–Szlovénia

20.30: Franciaország–Svédország