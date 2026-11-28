SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

Real Madrid–Alavés 1–2 (0–1)

Madrid, Bernabéu, 69 053 néző. Vezette: César Soto Grado

Real Madrid: Courtois – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler (Espí, 60.), Tchouaméni (Bernardo Silva, a szünetben) – Brahim Díaz (Diomandé, a szünetben), Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Menedzser: José Mourinho

Alavés: Sivera – Ángel Pérez (Enríkez, 77.), Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbah (Selu Diallo, 64.) – Pablo Ibánez (Valentini, 64.), A. Blanco, Denis Suárez (Guevara, 59.) – Toni Martínez, Mariano Díaz (Manas, 77.). Vezetőedző: Quique Flores

Gólszerző: K. Mbappé (69.), ill. Toni Martínez (21.), Ángel Pérez (61.)

Kiállítva: Jude Bellingham (88.)

A hosszú idő után ismét a kezdőbe jelölt Vinícius Júnior és Kylian Mbappé is kihagyott pár kisebb helyzetet az Alavés elleni bajnoki első félidejében, Jude Bellingham közeli fejesét blokkolta a jobb sarok előtt a később a mérkőzés legjobbjának választott Nahuel Tenaglia, a záporozó beadásokra pedig rendre remekül lépett ki a vendégkapus, Antonio Sivera.

Egyetlen helyzete volt a vendégeknek, azt is Dean Huijsen hozta össze Toni Martíneznek, akinek a lapos lövését már csak a gólvonal mögött érte el a kétségbeesetten menteni akaró Ibrahima Konaté – aztán a labdát a kapuba lőtte a volt realos Mariano Díaz, de értelemszerűen nem ő volt a gólszerző.

A szünetben az első félidőben sárga lapot, majd dührohamot kapó José Mourinho becserélte Bernardo Silvát és Yan Diomandét is, de jobban kezdett az Alavés, ám Abde Rebbah bombagólját lesállás miatt érvénytelenítették. Pablo Ibánez az ötösről kétszer is Marc Cucurellába lőtt, Ángel Pérez találata aztán már érvényes volt. Carlos Espí beállása jót tett a Realnak, de Kylian Mbappé révén csak a szépítésig jutott a hazai csapat.

Espí fejese a kapufán csattant, Jude Bellingham kihagyott egy ordító ziccert, majd műesés miatt megkapta a második sárga lapját is.

A helyzeteit elpocsékoló Real kikapott odahaza a lelkes Deportivo Alavéstől. 1–2

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Real Betis–Rayo Vallecano 0–1 (De Frutos 72.)

Málaga–Athletic Bilbao 3–4 (Cajuste 36., Nino 49., 83., ill. Sancet 27., Berenguer 34., N. Williams 38., Rincón 44.)

Elche–Atlético Madrid 2–3 (M. Neto 27., Sangaré 48., ill. Grimaldo 5. – 11-esből, Li Kang In 7., J. Álvarez 41.)

Vasárnap

14.00: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)

16.15: Deportivo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Levante–Racing Santander 1–3 (Romero 42., ill. P. García 66., 90+5., Zabiri 81.)