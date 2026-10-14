BL-alapszakasz: a PSG nem állt meg két gólnál – Manchesterben ütik ki a Cityt?

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a 2. forduló rangadóján a sorozatot 2023-ban megnyerő Manchester City a legutóbbi két kiírás győztesével, a Paris Saint-Germainnel találkozik. Az angol csapat a legutóbbi nyolc tétmeccsét megnyerte , a PSG négyes győzelmi sorozattal érkezett Manchesterbe. Kövesse nyomon a mérkőzést folyamatosan frissülő tudósításunkban!

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–3 – ÉLŐ Manchester City: Donnarumma – Khusanov, R. Dias, Guéhi, Gvardiol – E. Anderson, E. Fernández– Semenyo, Cherki, Doku – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca

Paris Saint-Germain: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Dembélé, Doué. Vezetőedző: Luis Enrique

G: Doué (13.), Dembélé (15.), Vitinha (32.)

