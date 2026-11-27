Nico Paz jelenleg nem szeretne visszatérni a Real Madridhoz
Nico Paz jelenleg a Serie A és a Bajnokok Ligája egyik legjobb formában lévő játékosa. A 22 éves argentin játékos jövője már idén nyáron is felkapott téma volt, azonban akkor úgy döntött, sorozatban a harmadik idényét is a Comóban kezdi meg. Paz 2024-ben szerződött Olaszországba, akkor 6 millió eurót fizettek érte a Real Madridnak. A „királyiaknak” idén nyáron egy 60, jövőre pedig egy 80 milliós visszavásárlási opciójuk van a fiatal középpályásra, azonban ezt követően már nem lesznek versenyelőnyben, ha újra habfehérben szeretnék látni.
David Ornstein, a The Athletic újságírója arról számolt be, hogy Paz jelenleg nem tervez visszatérni a spanyol fővárosba, ennek valószínűleg a kevesebb játéklehetőség az oka. Nem kérdés, Jude Bellingham és Arda Güler mellett ő lenne a harmadik játékos, aki a csatár mögött érzi magát a legjobban. Mindhármukat bepréselni a kezdőbe gyakorlatilag lehetetlen, még akkor is, ha Paz és Güler a jobb szélen, Bellingham pedig egy sorral hátrébb is bevethető. Az argentin állítólag akkor gondolkodna el a visszatérésen, ha biztosítanák számára a kiemelt szerepet, ez azonban egyelőre nem történt meg.
A Comónál tudják, ha a Real Madrid nem is, más csapatok előszeretettel látnák a mezükben Pazt, akit valószínűleg nehéz lesz megtartani a nyáron. Amennyiben Florentino Pérezék nem élnek a visszavásárlási opciójukkal, az olasz klub szabadon tárgyalhat más kérőkkel is. Ezek közül az egyik a szebb napokat is megélt Manchester United, a „vörös ördögöknél” akkor komolyan megpróbálkoznának a szerződtetésével, ha a csapatkapitány, Bruno Fernandes a nyáron elhagyja a klubot.
Ornstein arra is kitér, hogy nem tudni, a United lenne-e Paz preferenciája, hiszen a Mauricio Pochettino irányította együttes alighanem lemarad a Bajnokok Ligájáról. Ennek ellenére – a forrásai szerint – a klub projektje és töretlen érdeklődése vonzó Paz számára, ráadásul az is előnyt jelenthet, hogy a játékosnak és Pochettinónak ugyanaz a képviselője.
Paz Manchesterbe igazolásához ugyanakkor annak is teljesülnie kellene, hogy Bruno Fernandes távozzon, erre pedig egyre nagyobb esély mutatkozik. A portugálnak nemcsak a pályán mutatott testbeszéde és a nyilatkozatai sugallják azt, hogy fejben már szinte kiszállt ebből a projektből, hanem november közepén egy újabb hosszabbítási ajánlatot is elutasított.