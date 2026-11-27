Nico Paz jelenleg a Serie A és a Bajnokok Ligája egyik legjobb formában lévő játékosa. A 22 éves argentin játékos jövője már idén nyáron is felkapott téma volt, azonban akkor úgy döntött, sorozatban a harmadik idényét is a Comóban kezdi meg. Paz 2024-ben szerződött Olaszországba, akkor 6 millió eurót fizettek érte a Real Madridnak. A „királyiaknak” idén nyáron egy 60, jövőre pedig egy 80 milliós visszavásárlási opciójuk van a fiatal középpályásra, azonban ezt követően már nem lesznek versenyelőnyben, ha újra habfehérben szeretnék látni.

David Ornstein, a The Athletic újságírója arról számolt be, hogy Paz jelenleg nem tervez visszatérni a spanyol fővárosba, ennek valószínűleg a kevesebb játéklehetőség az oka. Nem kérdés, Jude Bellingham és Arda Güler mellett ő lenne a harmadik játékos, aki a csatár mögött érzi magát a legjobban. Mindhármukat bepréselni a kezdőbe gyakorlatilag lehetetlen, még akkor is, ha Paz és Güler a jobb szélen, Bellingham pedig egy sorral hátrébb is bevethető. Az argentin állítólag akkor gondolkodna el a visszatérésen, ha biztosítanák számára a kiemelt szerepet, ez azonban egyelőre nem történt meg.