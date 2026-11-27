A José Mourinho vezette Real Madrid sorozatban tíz győzelemnél jár minden sorozatot figyelembe véve, és minden esély megvan arra, hogy ez a szám szombaton, az Alavés elleni mérkőzés után tizenegyre emelkedik. A madridiak vezetőedzője azonban óvatos: „Mindig azt mondom, hogy két nap kevés két mérkőzés között, három nap viszont már elegendő. Így nem lesz semmi problémánk azzal, hogy a legutóbbi mérkőzés után regenerálódjanak a játékosok. Az Alavés nagyszerű munkát végez, és idén a tabellán elfoglalt helyezése is nyugalmat ad neki, úgyhogy ismét nehéz mérkőzés vár ránk. Játszanunk kell, és hoznunk kell a három pontot.”

Jude Bellingham nagyszerű formája adott okot arra a kérdésre, hogy az angol klasszis hasonlítható-e Zinédine Zidane-hoz. Mourinho erre a kérdésre kitérő választ adott: „Nem szeretem összehasonlítani különböző korszakok játékosait. Zidane a saját generációja egyik legjobbja volt, Jude pedig a sajátjának az egyik legjobbja.”

Ezután a mesterséges intelligencia szuperszámítógép is megkapta a magáét a tapasztalt mestertől:

A Bajnokok Ligájával kapcsolatban korai bármit mondani, hiszen nem tudjuk, milyen állapotban leszünk, amikor elérkeznek az egyenes kieséses szakasz mérkőzései. Nem szeretnék rájátszást játszani, hiszen így is rengeteg meccsünk van. Ott van még a Szuperkupa, amely az előzetes tervek szerint két mérkőzést jelent, valamint a Király-kupa is. A Bajnokok Ligájában mindig apróságok döntenek. Nézzük csak a Bayernt, amely elveszítette Kane-t, vagy a PSG-t... Megeshet olyan, hogy fontos játékosok nélkül kell pályára lépned a sorsdöntő mérkőzéseken. Vannak, akik szerint esélyesek vagyunk, aztán ott van a mesterséges intelligencia szuperszámítógépe is... ami egy rakás sz*r!

A spanyolországi vasárnapi előrehozott parlamenti választás is szóba került a sajtótájékoztatón, Mourinhónak pedig erről is megvolt a maga sajátos véleménye: „Vasárnap nem lesz edzés, spanyol játékosaink meg amúgy sincsenek... csupán három vagy négy” – mondta nevetve a madridiak vezetőedzője.

A Real Madrid–Alavés mérkőzés szombaton 21 órától kezdődik a Bernabéuban.

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

PÉNTEK

21.00: Levante–Racing Santander (Tv: Spíler2)

SZOMBAT

14.00: Real Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Málaga–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

14.00: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)

16.15: Deportivo–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)