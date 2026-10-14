Mindkét csapat távoli, megpattanó lövésből talált be: Roma–Real Madrid 1–1

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) 1–1 – élőben az NSO-n!

Róma, Stadio Olimpico. V.: Francois Letexier (francia)

ROMA: Gollini – Mancini, Ndicka, Hermoso – Molina, de Roon, Koné (Pisilli, 17.), Wesley – Dybala, Soulé – Malen. Vezetőedző: Gian Piero Gasperini

KISPADON: De Marci, Llach Vasquez (kapusok), Balerdi, Castro, Ghilardi, Kulierakisz, Lulli, Mora, Lorenzo Pellegrini, Pisilli, Rensch,

REAL MADRID: Courtois – Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella – Valverde, Tchouameni – Diomandé, Bellingham, Mbappé – Vinícius Jr. Vezetőedző: José Mourinho

KISPADON: Mestre, Lunyin (kapusok), Alexander-Arnold, Camavinga, Carreras, Díaz, Endrick, Espi, Güler, Huijsen, Pitarch, Silva

GÓLSZERZŐ: de Roon (20.), ill. Mbappé (25.)

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