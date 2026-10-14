Nemzeti Sportrádió

Mindkét csapat távoli, megpattanó lövésből talált be: Roma–Real Madrid 1–1

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
2026.10.14. 21:21
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Az egyenlítő gól pillanata (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Real Madrid Roma BL-alapszakasz élő közvetítés
A Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójában az olasz AS Roma a spanyol Real Madridot fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) 1–1 – élőben az NSO-n!
Róma, Stadio Olimpico. V.: Francois Letexier (francia)
ROMA: Gollini – Mancini, Ndicka, Hermoso – Molina, de Roon, Koné (Pisilli, 17.), Wesley – Dybala, Soulé – Malen. Vezetőedző: Gian Piero Gasperini
KISPADON: De Marci, Llach Vasquez (kapusok), Balerdi, Castro, Ghilardi, Kulierakisz, Lulli, Mora, Lorenzo Pellegrini, Pisilli, Rensch, 
REAL MADRID: Courtois – Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella – Valverde, Tchouameni – Diomandé, Bellingham, Mbappé – Vinícius Jr. Vezetőedző: José Mourinho
KISPADON: Mestre, Lunyin (kapusok), Alexander-Arnold, Camavinga, Carreras, Díaz, Endrick, Espi, Güler, Huijsen, Pitarch, Silva
GÓLSZERZŐ: de Roon (20.), ill. Mbappé (25.)

PERCRŐL PERCRE

 

 

Bajnokok Ligája Real Madrid Roma BL-alapszakasz élő közvetítés
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