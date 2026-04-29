Az Atléticónál szeretnék BL-győzelemmel búcsúztatni Antoine Griezmannt

Kilenc idény után jutott el ismét a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé az Atlético Madrid. Egy dicső korszak alkonyáról, egy utolsó nagy dobásról van szó, hiszen Diego Simeone vezetőedző távozásáról hetente születnek újabb és újabb pletykák, a kulcsjátékosok is korosodnak (Jan Oblak, José María Giménez, Koke, Marcos Llorente) vagy a nyáron távoznak a klub kötelékéből (Antoine Griezmann). Hogy mennyire új szelek fújnak az Atletinél, jól példázza, hogy a BL-elődöntős páharcok csapatai közül messze-messze a madridiak kapták az idény összes tétmérkőzését tekintve a legtöbb gólt (72). Főként ha hozzávesszük, hogy mindeközben az együttes megannyi olyan meccset tud felmutatni erős ellenfelekkel szemben, amelyeken kiszakadt a gólzsák – 106 találatot jegyez az évadban, a legkiemelkedőbb sikerek között van a Real Madrid 5–2-es, az FC Barcelona 4–0-s, az Espanyol 4–2-es, az Eintracht Frankfurt 5–1-es, az FC Bruges 4–1-es és a Tottenham 5–2-es legyőzése. A következő a sorban az Arsenal lehet, Diego Simeone vezetőedző már alig várja, hogy csapata pályára lépjen.

„Lenyűgöző eredmény, hogy az Atlético ismét a legjobb négy között van a Bajnokok Ligájában – nyilatkozta az 56 éves argentin szakvezető a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. – Tizennégy év alatt negyedik alakalommal jutottunk el idáig, egy nagyszerű csapat az ellenfelünk, és mindent bele fogunk adni. Nem a nyomás, hanem a felelősség terhe lesz a vállunkon. A BL-győzelem a legnagyobb vágyunk, célunk, hiszen még sosem nyerte meg a sorozatot a klub a története során. De ez is csak ugyanolyan focimeccs lesz, mint a többi, a játékosok döntik el a sorsát.”

A csapat ikonja, csapatkapitánya, Koke szeretne a BL-sikerrel méltó búcsút venni az idény végén távozó régi harcostársától, Antoine Griezmanntól.

„Az ilyen nagy formátumú mérkőzések előtt mindig van egy kis gyomoridege az embernek – idézi az UEFA hivatalos weboldala a 34 éves spanyol középpályás szavait. – Olyan az izgalom ilyenkor, mint mielőtt randevúra mennél egy hölggyel, aki nagyon tetszik. De a mérkőzés közben nyugodt leszek. Nem foglalkozom a korábbi elődöntőkkel, csak a jelennek élek, most pedig a nagyszerű Arsenal vár ránk. Fantasztikus lenne, ha a Bajnokok Ligája-trófeával búcsúztatnánk el Antoine Griezmannt, de enélkül is megvan mindenkinek a maga motivációja, mindannyian eltökéltek vagyunk. Mindig a lehető legjobbra törekszünk, az pedig ebben az idényben a Bajnokok Ligája trófeája.”

Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol)

A visszavágót május 5-én Londonban rendezik.