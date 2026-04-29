Griezmann, Lookman és Álvarez rohamoz az Atletinél az Arsenal ellen
Kihirdették a szerda esti Atlético Madrid–Arsenal Bajnokok Ligája-elődöntő kezdőcsapatait.
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol)
Madrid, Metropolitano Stadion. V: Danny Makkelie (holland)
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Griezmann, J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
A kispadon: Musso (kapus), Esquivel (kapus), Mendoza, Sörloth, Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Le Normand, Bonar, J. Díaz
ARSENAL: Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli. Vezetőedző: Mikel Arteta
A kispadon: Arrizabalaga (kapus), Setford (kapus), Mosquera, Saka, Jesus, Eze, Nörgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon
