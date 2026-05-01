Arne Slot: Néha elgondolkodom, hogy nem magyar-e Szalah is...

A Liverpool vasárnap 16.30-kor az Old Traffordon csap össze a Manchester Uniteddel, és a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a csapat vezetőedzője, Arne Slot a Nemzeti Sport kérdésére is válaszolt.

– A rangadó előtt milyen hírekkel tud szolgálni a kedvenc magyar játékosairól?

– Valóban vannak kedvenc magyar játékosaim... Mo – na, most majdnem Szalah-val kezdtem, de hát olyan szoros barátságot ápol Dominikkal és Milossal, hogy néha elgondolkodom, nem magyar-e ő is. De komolyra fordítva a szót! Szoboszlai Dominik mindig bevethető, amióta itt vagyok, a hétvégén is számolok vele, Kerkez Milosnak ugyanakkor kisebb gondjai voltak a fizikumával, szerdán idő előtt hagyta el az edzést, de ma, vagy holnap már ismét számítok rá. Pécsi Ármin kiváló állapotban van, és néha már az őrületbe kergeti a csapattársait azzal, milyen könnyedén hozza ki hátulról a labdát, amikor megpróbálják letámadni.

– Nevezi a kapust a Manchester United ellen?

– Ez elsősorban Alissonon múlik, azon, hogy az első számú kapusomat tudom-e nevezni a mérkőzésre.

Arne Slot a sajtótájékoztatón kitért Mohamed Szalahra is. A holland szakember elmondta, hogy az egyiptomi támadó kisebb sérüléssel bajlódik, így vasárnap még biztosan nem játszhat, ám megerősítette, hogy még az idény vége előtt visszatérhet.

„Nem bizonyos szempontból, hanem minden szempontból nagy megkönnyebbülés, hogy nem súlyos a sérülése, így játszhat még nálunk és a világbajnokságon is. Mert ha valaki megérdemli a szép búcsúztatást, az éppen Mo.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

Vasárnap, 16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!