Döntetlen az Atlético Madrid és az Arsenal BL-elődöntőjének első felvonásán

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

ATLÉTICO MADRID (spanyol)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1)

Madrid, Metropolitano Stadion. Vezette: Makkelie (holland)

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone (Le Normand, a szünetben), Koke, J. Cardoso (N. Molina, 88.), Lookman – Griezmann, J. Álvarez (Baena, 77.). Vezetőedző: Diego Simeone

ARSENAL: Raya – B. White (C. Mosquera, 86.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard (Eze, 58.), Zubimendi, Rice – Madueke (Saka, 68.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 68.), Martinelli (Trossard, 68.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: J. Álvarez (56. – 11-esből), ill. Gyökeres (44. – 11-esből)

A visszavágót jövő kedden 21 órától rendezik Londonban.

A mérkőzés elején a hazaiak kezdtek aktívabban: már az első percben Antoine Griezmann passza után Julián Álvarez próbált lövőhelyzetet kialakítani, de az Arsenal védelme gyorsan zárt. Nem sokkal később ismét az argentin támadó került reflektorfénybe, amikor a 14. percben 18 méterről lőtt, ám David Raya bravúrral a bal alsó sarok elől szögletre tolta a labdát – ez volt az első igazán nagy lehetőség. Az Arsenal fokozatosan átvette az irányítást, többet birtokolta a labdát, de sokáig nem tudott tiszta helyzetet kialakítani. A 15. percben Viktor Gyökeres harcolt ki ígéretes szituációt, amikor az alapvonal közeléből gurított vissza Martin Ödegaard elé, de a madridi védelem blokkolni tudott. Nem sokkal később egy szerencsétlen ütközés után a svéd támadót ápolni kellett – Noni Madueke találta el saját csapattársát egy beadásnál. A félidő közepén mindkét csapat inkább az ellenfél hibáiból próbált meg élni. Az Atlético letámadása többször is zavart okozott az Arsenal játékában, a 36. percben például Álvarez jutott lövőhelyzethez, de Gabriel Magalhaes és Piero Hincapié együtt blokkolta a próbálkozását. A másik oldalon Ödegaard készítette le a labdát Maduekének, aki 20 méterről, bal lábbal lőtt, de a kísérlet elkerülte a kaput.

A játékrész hajrájában egyre inkább érezhető volt a feszültség. A 43. percben Martín Zubimendi passza után Dávid Hancko szabálytalanul állította meg Viktor Gyökerest a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető azonnal tizenegyest ítélt. A labda mögé maga a sértett állt, és a 44. percben magabiztosan értékesítette a büntető: bár Jan Oblak eltalálta az irányt, a lövés olyan erős volt, hogy a kapus keze között a hálóba jutott a labda. A gól után már nem maradt idő válaszra, így az Arsenal 1–0-s előnnyel vonulhatott szünetre az összességében kiegyenlített, de kevés nagy helyzetet hozó első játékrészt követően.

Gyökeres nagy erővel lőtt a jobb alsó sarokba (Fotó: Getty Images)

A második félidőre felpörgött a mérkőzés, jóval több izgalmat, helyzetet, valamint fordulatot hozott, mint az első játékrész. Az Atlético Madrid nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, és gyorsan nyomás alá helyezte az Arsenal védelmét. A hazaiak már a szünet után jelezték szándékaikat: Julián Álvarez szabadrúgása ugyan csak az oldalhálót találta el, figyelmeztető jel volt a londoniak számára. Nem sokkal később hatalmas egyenlítési lehetőség adódott az Atlético előtt: Álvarez passza után Ademola Lookman tíz méterről lőtt, de Raya bravúrral védett, majd Antoine Griezmann ismétlése is elakadt a védelemben. Az 54. percben újabb kulcspillanat következett: Marcos Llorente lövése után Ben White kezére pattant a labda a tizenhatoson belül. A játékvezető először továbbengedte az akciót, ám videózás után mégis tizenegyest ítélt. Az 56. percben Julián Álvarez állt a labda mögé, és nem hibázott: nagy erővel a jobb oldalba bombázott, a középen maradó Raya esélytelen volt.

Julián Álvarez (balra) tizedik gólját szerezte a BL-idényben (Fotó: Getty Images)

A gól után is lendületben maradt az Atlético. A 63. percben Griezmann akár a vezetést is megszerezhette volna, de 12 méterről a lécet találta el, majd az ismétlés is veszélyesen pattant meg. A madridiak dominanciáját jól mutatta, hogy az Arsenal nehezen tudott kijönni a szorításból, Mikel Arteta hármas cserével próbálta frissíteni csapatát, pályára lépett többek között Bukayo Saka és Gabriel Jesus is. A félidő közepén és végén is akadtak még nagy lehetőségek. A 74. percben Lookman tisztán lőhetett 11 méterről, de Raya ismét hatalmas védést mutatott be. Néhány perccel később újabb büntetőt ítélt a játékvezető az Arsenal javára, miután Hancko rátartott Eberechi Eze lábára – a VAR-vizsgálat után azonban visszavonták az ítéletet, így elmaradt az újabb tizenegyes. A hajrában mindkét csapat próbálta megszerezni a győztes gólt. A 87. percben a frissen beálló Cristhian Mosquera is közel járt ehhez, ám 16 méteres lövését Jan Oblak nagy bravúrral kitolta. A rendes játékidő végén hét perc hosszabbítást jelzett a játékvezető, ami jól tükrözte a sok megszakítást és videózást.

A második félidő alapján az Atlético Madrid közelebb állt a győzelemhez, de a helyzetek kihasználatlansága és Raya több nagy védése miatt döntetlenről várhatják a felek a jövő heti londoni visszavágót. 1–1