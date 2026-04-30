Joggal dühöng az Arsenal? – „A VAR-nak ki sem kellett volna hívnia a játékvezetőt”

Az angol közszolgálati csatorna honlapja cikkében kifejti, hogy a meccs alapvetően három büntetőről szólt. Az egyiket az Arsenal értékesítette Viktor Gyökeres révén, a másikat Julián Álvarez lőtte be, miután Ben White kezére pattant a labda. A harmadikat – ami a leginkább vitatott – pedig az Arsenal lőhette volna, ha a játékvezető videózás után nem változtatja meg az első döntését.

A BBC először is egy másik esetet említ, amikor a Leverkusen–Arsenal BL-találkozó végén a németektől Malik Tillman ütközött Noni Maduekével. A BBC akkor megszólaltatott az ügyben egy szakértőt, az UEFA játékvezetői testületének egyik tagját, aki azt mondta, a VAR-nak az ilyen esetekben, ha volt kontakt, már nincs mérlegelési lehetősége, ha a játékvezető elsőre tizenegyest ítélt. Tehát a VAR-nak nem tisztje állást foglalni abban, hogy mennyire volt „lágy” az érintkezés, hogy attól esett-e el a támadó vagy sem. Ez alapján a BBC szerint egyértelműen rossz döntés volt a játékvezetővel visszanézetni Hancko és Eze párharcát azok után, hogy elsőre 11-est ítélt a játékvezető, aki ehhez képest Arteta szerint 13-szor is visszanézte az esetet.

A vezető angol sportoldal, a skysports.com is Arteta nyilatkozatával indít visszapillantója címében: „Teljesen elfogadhatatlan.”

Az angol portál a cikkben Arteta sajtótájékoztatójából azt is idézi, amikor a szakvezetőt megkérdezték, tesznek-e hivatalos panaszt a játékvezető ténykedése miatt az UEFA-nál.

„A klubra bízom, hogy eldöntse, mi a legjobb. Most már nem fognak utólag tizenegyest ítélni – ez a lehetőség elment” – reagált Arteta.

A skysports.com a White kezezése miatt az Arsenal ellen megítélt büntetővel is részletesen foglalkozik és azt emeli ki – amit egyébként a BBC is megemlít –, hogy a UEFA jóval szigorúbb a kezezések megítélésében, mint a Premier League, mert Angliában hasonlóért nem ítélnek tizenegyest, vétlen kezezésnek minősítették volna a White kezére pattanó labdát.

„A Bajnokok Ligájában van a legjobb futball, de ezek a kezezésért kiszabott büntetők foltot ejtenek a versenyen. White ellen nem kellett volna tizenegyest ítélni” – idézi a skysports.com saját szakértőjét, Jamie Carraghert.