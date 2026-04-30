Joggal dühöng az Arsenal? – „A VAR-nak ki sem kellett volna hívnia a játékvezetőt”

PÓR KÁROLY
2026.04.30. 08:57
Danny Makkelie játékvezető ítéletei szolgáltatják a fő beszédtémát az Atlético Madrid–Arsenal BL-elődöntő után (Fotó: AFP)
Arsenal Bajnokok Ligája Danny Makkelie Atlético Madrid
Az Atlético Madrid–Arsenal (1–1) labdarúgó BL-elődöntő után a legtöbb nyilatkozat, beszámoló a mérkőzés hajrájában történt, elsőre megítélt, majd videózás után visszavont tizenegyes szituációjával foglalkozik, melynél Dávid Hancko rátartott Eberechi Eze lábára. A BBC visszapillantója címében még csak kérdést tesz fel arról, vajon jól döntött-e Danny Makkelie játékvezető, de a cikkben már állást is foglal…

 

 

„Vajon jogosan dühöng az Arsenal a játékvezetés miatt az Atlético elleni döntetlen után?” – teszi fel a kérdést a bbc.com a két csapat szerdai, madridi BL-elődöntőjét követően, utalva Dávid Hancko és Eberechi Eze esetére, amikor a szlovák védő rátartott az angol lábára, amiért a holland Danny Makkelie játékvezető elsőre tizenegyest ítélt, majd videózás után visszavonta a büntetőt. A mérkőzést követő nyilatkozatában az Arsenal szakvezetője, Mikel Arteta úgy fogalmazott, elfogadhatatlan a játékvezető döntése.

AZ UEFA VIDEÓJÁHOZ KATTINTSON A KÉPRE! (Forrás: uefa.com, a megtekintéshez regisztráció szükséges, a vitatott eset a videó végén található)

Az angol közszolgálati csatorna honlapja cikkében kifejti, hogy a meccs alapvetően három büntetőről szólt. Az egyiket az Arsenal értékesítette Viktor Gyökeres révén, a másikat Julián Álvarez lőtte be, miután Ben White kezére pattant a labda. A harmadikat – ami a leginkább vitatott – pedig az Arsenal lőhette volna, ha a játékvezető videózás után nem változtatja meg az első döntését.

A BBC először is egy másik esetet említ, amikor a Leverkusen–Arsenal BL-találkozó végén a németektől Malik Tillman ütközött Noni Maduekével. A BBC akkor megszólaltatott az ügyben egy szakértőt, az UEFA játékvezetői testületének egyik tagját, aki azt mondta, a VAR-nak az ilyen esetekben, ha volt kontakt, már nincs mérlegelési lehetősége, ha a játékvezető elsőre tizenegyest ítélt. Tehát a VAR-nak nem tisztje állást foglalni abban, hogy mennyire volt „lágy” az érintkezés, hogy attól esett-e el a támadó vagy sem. Ez alapján a BBC szerint egyértelműen rossz döntés volt a játékvezetővel visszanézetni Hancko és Eze párharcát azok után, hogy elsőre 11-est ítélt a játékvezető, aki ehhez képest Arteta szerint 13-szor is visszanézte az esetet.

Madueke (labdával) és Tillman esete a Leverkusen–Arsenal meccsen, ami után tizenegyest lőhettek a londoniak – a videóért katt a képre

A vezető angol sportoldal, a skysports.com is Arteta nyilatkozatával indít visszapillantója címében: „Teljesen elfogadhatatlan.”

Az angol portál a cikkben Arteta sajtótájékoztatójából azt is idézi, amikor a szakvezetőt megkérdezték, tesznek-e hivatalos panaszt a játékvezető ténykedése miatt az UEFA-nál.

„A klubra bízom, hogy eldöntse, mi a legjobb. Most már nem fognak utólag tizenegyest ítélni – ez a lehetőség elment” – reagált Arteta.

A skysports.com a White kezezése miatt az Arsenal ellen megítélt büntetővel is részletesen foglalkozik és azt emeli ki – amit egyébként a BBC is megemlít –, hogy a UEFA jóval szigorúbb a kezezések megítélésében, mint a Premier League, mert Angliában hasonlóért nem ítélnek tizenegyest, vétlen kezezésnek minősítették volna a White kezére pattanó labdát.  

„A Bajnokok Ligájában van a legjobb futball, de ezek a kezezésért kiszabott büntetők foltot ejtenek a versenyen. White ellen nem kellett volna tizenegyest ítélni” – idézi a skysports.com saját szakértőjét, Jamie Carraghert

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
ATLÉTICO MADRID (spanyol)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1)
Madrid, Metropolitano Stadion. Vezette: Makkelie (holland)
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone (Le Normand, a szünetben), Koke, J. Cardoso (Molina, 88.), Lookman – Griezmann, J. Álvarez (Baena, 77.). Vezetőedző: Diego Simeone
ARSENAL: Raya – B. White (C. Mosquera, 86.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard (Eze, 58.), Zubimendi, Rice – Madueke (Saka, 68.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 68.), Martinelli (Trossard, 68.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: J. Álvarez (56. – 11-esből), ill. Gyökeres (44. – 11-esből)
A visszavágót jövő kedden 21 órától rendezik Londonban.

 

Arsenal Bajnokok Ligája Danny Makkelie Atlético Madrid
