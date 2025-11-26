Nemzeti Sportrádió

A Leverkusen elrontotta Guardiola századik manchesteri BL-meccsét; Aubameyang Szalah nyomában

2025.11.26. 11:02
Pierre-Emerick Aubameyang gólja is kellett a Newcastle legyőzéséhez (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában kilenc mérkőzést rendeztek kedden. Két német gárda, a Dortmund és a Bayer Leverkusen is nyert, ahogy két Serie A-csapat, a Napoli és a Juventus is diadalmaskodott. A három spanyol együttes egyike sem talált be, kettő súlyos vereséget szenvedett. Estevao és Pierre-Emerick Aubameyang is gólt szerzett, megtört José Mourinho rossz sorozata, míg Pep Guardiola elbukta a századik BL-meccsét a Manchester City élén. Érdekességek, statisztikák a BL keddi játéknapjáról.

AJAX–BENFICA

José Mourinhónak véget ért a hatmeccses vereségsorozata a BL-ben, legutóbb 2019 novemberében, a Tottenham élén nyert az első számú európai kupában. A portugál tréner a hetedik BL-győzelmét aratta az Ajax ellen, csak Pep Guardiola (Sahtar Doneck, 8) és Carlo Ancelotti (Liverpool, 8) rendelkezik több győzelemmel egy csapat ellen. Véget ért a benficás Amar Dedic rossz sorozata is, ezt megelőző 12 BL-meccsén egyaránt kikapott a bosnyák védő. Ez Mbo Mpenza (14) után a BL második leghosszabb vereségszériája. A portugálok második gólját szerző Leandro Barreiro a második luxemburgi játékos, aki betalált a BL-ben, írja az IFFHS.

Az Ajax a legutóbbi nyolc nemzetközi mérkőzését elvesztette, ami a legrosszabb sorozat a klub történelmében. Az Ajax már 34 gólt kapott az idényben, a gólok felét rögzített szituációt követően szerezték az ellenfelek.

Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0–2

GALATASARAY–UNION SG

Arda Ünyay első mérkőzését játszotta a Bajnokok Ligájában: a nyolcvanadik percben csereként állt be, majd a 89. percben piros lapot kapott.

Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 0–1

NAPOLI–QARABAG

A Napoli magabiztos győzelmet aratott az azeri együttes ellen, ezzel a legutóbbi 20 hazai BL-mérkőzéséből már 12 győzelemnél tart hét döntetlen és egy vereség mellett.

Napoli (olasz)–Qarabag (azeri) 2–0

DORTMUND–VILLARREAL

A keddi volt a legrosszabb nap a spanyol csapatoknak a BL-ben. Korábban még nem fordult elő, hogy két spanyol együttes is legalább háromgólos vereséget szenvedjen egy napon belül. A Villarrealnak már nyolc meccsre nőtt a nyeretlenségi sorozata, ami a második legrosszabb szériája a Bajnokok Ligájában. 

A Dortmund ellenben remek formában van, az öt BL-meccséből négy alkalommal is négy gólig jutott. Serhou Guirassynak különösen jól megy a spanyol klubok ellen, legutóbbi hat gólját La Liga-csapatok ellen szerezte.

Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 4–0

CHELSEA–BARCELONA

A Barcelona a legutóbbi tíz idényből kilencben is elszenvedett legalább egyszer egy háromgólos vereséget a Bajnokok Ligájában. A legutóbbi kilenc angol–spanyol mérkőzésből nyolcszor is az angol csapat nyert a Bajnokok Ligájában, a gólkülönbség pedig 19–4 a szigetországiak javára. A Barcának ráadásul véget ért a 2024 decembere óta tartó sorozata, mely során 53 meccsen legalább egyszer betalált. A katalánok a BL-ben legutóbb 2023 novemberében nem szereztek gólt. Hansi Flick a Bayern élén 18, a Barcelonával 19 találkozót játszott a BL-ben, és most először nem szerzett gólt a csapata, ez volt a német edző legnagyobb veresége a sorozatban. Az első félidőben piros lapot kapó Ronald Araújo lett a negyedik játékos a BL-ben, akit már kétszer is kiállítottak az első játékrészben.

Estevao a harmadik fiatal futballista, aki az első három BL-mérkőzésén egyaránt betalált.

Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) 3–0

SLAVIA PRAHA–ATHLETIC BIBLAO

Az Athletic az idénybeli eddigi 18 mérkőzéséből kilencen nem szerzett gólt, idegenben kilenc találkozón hat alkalommal maradt gólképtelen Ernesto Valverde csapata.

Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol) 0–0

BODÖ/GLIMT–JUVENTUS

A Juventus legutóbb 419 nappal ezelőtt, 2024 októberében nyert idegenben a Bajnokok Ligájában, akkor Lipcsében aratott diadalt az olasz együttes.

Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz) 2–3

MANCHESTER CITY–BAYER LEVERKUSEN

A Manchester City legutóbb 2018 szeptemberében kapott ki hazai pályán a BL csoportkörében/alapszakaszában. Német csapat legutóbb 2013-ban nyert a Manchester City otthonában, akkor a Pep Guardiola vezette Bayern München örülhetett. A spanyol trénernek a keddi volt a századik BL-mérkőzése a Manchester City élén.

Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 0–2

MARSEILLE–NEWCASTLE UNITED

A Marseille 12 meccs után nyert angol klub ellen, sőt a négy másik elitligából érkező csapatot is legutóbb 2012 februárjában múlt felül. A Marseille-nek ez volt a 21. találkozója angol csapattal, és most először szerzett két gólt. Pierre-Emerick Aubameyangnak ez volt az 59. gólja (113 mérkőzésen) az európai kupaporondon. Az afrikai játékosok közül csak Mohamed Szalah előzi meg (62 gól, 140 mérkőzés)

Marseille (francia)–Newcastle United (angol) 2–1

BAJNOKOK LIGÁJA
5. FORDULÓ
2025. november 25., kedd
Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0–2
Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 0–1
Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 4–0
Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) 3–0
Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz) 2–3
Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 0–2
Marseille (francia)–Newcastle United (angol) 2–1
Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol) 0–0
Napoli (olasz)–Qarabag (azeri) 2–0

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München4414–3+1112
  2. Arsenal4411–0+1112
  3. Internazionale4411–1+1012
  4. Borussia Dortmund531117–11+610
  5. Chelsea531112–6+610
  6. Manchester City531110–5+510
  7. Paris SG43114–5+99
  8. Newcastle United53211–4+79
  9. Real Madrid4318–2+69
10. Liverpool4319–4+59
11. Galatasaray5328–7+19
12. Tottenham4227–2+58
13. Bayer Leverkusen52218–10–28
14. Sporting42118–5+37
15. Barcelona521212–10+27
16. Qarabag52128–9–17
17. Atalanta42113–5–27
18. Napoli52126–9–37
19. Marseille5238–6+26
20. Atlético Madrid42210–9+16
21. Juventus513110–1006
22. Royale Union SG5235–12–76
23. PSV Eindhoven41219–7+25
24. Monaco41214–6–25
25. Pafosz41212–5–35
26. FC Bruges41128–10–24
27. Eintracht Frankfurt41127–11–44
28. Athletic Bilbao51134–9–54
29. Benfica5144–8–43
30. Slavia Praha5322–8–63
31. Bodö/Glimt5237–11–42
32. Olympiakosz Pireusz4222–9–72
33. Köbenhavn4134–12–81
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati4132–11–91
36. Ajax551–16–150

 

 

