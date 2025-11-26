A Leverkusen elrontotta Guardiola századik manchesteri BL-meccsét; Aubameyang Szalah nyomában

AJAX–BENFICA

José Mourinhónak véget ért a hatmeccses vereségsorozata a BL-ben, legutóbb 2019 novemberében, a Tottenham élén nyert az első számú európai kupában. A portugál tréner a hetedik BL-győzelmét aratta az Ajax ellen, csak Pep Guardiola (Sahtar Doneck, 8) és Carlo Ancelotti (Liverpool, 8) rendelkezik több győzelemmel egy csapat ellen. Véget ért a benficás Amar Dedic rossz sorozata is, ezt megelőző 12 BL-meccsén egyaránt kikapott a bosnyák védő. Ez Mbo Mpenza (14) után a BL második leghosszabb vereségszériája. A portugálok második gólját szerző Leandro Barreiro a második luxemburgi játékos, aki betalált a BL-ben, írja az IFFHS.

Az Ajax a legutóbbi nyolc nemzetközi mérkőzését elvesztette, ami a legrosszabb sorozat a klub történelmében. Az Ajax már 34 gólt kapott az idényben, a gólok felét rögzített szituációt követően szerezték az ellenfelek.

50% - 17 of the 34 goals Ajax conceded in all competitions this season came following a set piece (6 corner kicks, 3 indirect free kicks, 8 penalties). Unprepared. pic.twitter.com/RvCrSNJCBi — OptaJohan (@OptaJohan) November 25, 2025

Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0–2

GALATASARAY–UNION SG

Arda Ünyay első mérkőzését játszotta a Bajnokok Ligájában: a nyolcvanadik percben csereként állt be, majd a 89. percben piros lapot kapott.

Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 0–1

NAPOLI–QARABAG

A Napoli magabiztos győzelmet aratott az azeri együttes ellen, ezzel a legutóbbi 20 hazai BL-mérkőzéséből már 12 győzelemnél tart hét döntetlen és egy vereség mellett.

Napoli (olasz)–Qarabag (azeri) 2–0

DORTMUND–VILLARREAL

A keddi volt a legrosszabb nap a spanyol csapatoknak a BL-ben. Korábban még nem fordult elő, hogy két spanyol együttes is legalább háromgólos vereséget szenvedjen egy napon belül. A Villarrealnak már nyolc meccsre nőtt a nyeretlenségi sorozata, ami a második legrosszabb szériája a Bajnokok Ligájában.

A Dortmund ellenben remek formában van, az öt BL-meccséből négy alkalommal is négy gólig jutott. Serhou Guirassynak különösen jól megy a spanyol klubok ellen, legutóbbi hat gólját La Liga-csapatok ellen szerezte.

Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 4–0

CHELSEA–BARCELONA

A Barcelona a legutóbbi tíz idényből kilencben is elszenvedett legalább egyszer egy háromgólos vereséget a Bajnokok Ligájában. A legutóbbi kilenc angol–spanyol mérkőzésből nyolcszor is az angol csapat nyert a Bajnokok Ligájában, a gólkülönbség pedig 19–4 a szigetországiak javára. A Barcának ráadásul véget ért a 2024 decembere óta tartó sorozata, mely során 53 meccsen legalább egyszer betalált. A katalánok a BL-ben legutóbb 2023 novemberében nem szereztek gólt. Hansi Flick a Bayern élén 18, a Barcelonával 19 találkozót játszott a BL-ben, és most először nem szerzett gólt a csapata, ez volt a német edző legnagyobb veresége a sorozatban. Az első félidőben piros lapot kapó Ronald Araújo lett a negyedik játékos a BL-ben, akit már kétszer is kiállítottak az első játékrészben.

Estevao a harmadik fiatal futballista, aki az első három BL-mérkőzésén egyaránt betalált.

3 - Estêvão (18y 215d) is the third teenager to score in each of his first three UEFA Champions League starts after Kylian Mbappé (18y 113d) and Erling Haaland (19y 107d). Flourishing. pic.twitter.com/8aswOnQQjs — OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2025

Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) 3–0

SLAVIA PRAHA–ATHLETIC BIBLAO

Az Athletic az idénybeli eddigi 18 mérkőzéséből kilencen nem szerzett gólt, idegenben kilenc találkozón hat alkalommal maradt gólképtelen Ernesto Valverde csapata.

Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol) 0–0

BODÖ/GLIMT–JUVENTUS

A Juventus legutóbb 419 nappal ezelőtt, 2024 októberében nyert idegenben a Bajnokok Ligájában, akkor Lipcsében aratott diadalt az olasz együttes.

Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz) 2–3

‼️📊 Juventus have won an away Champions League match for the first time in over a year (419 days) since their last win against Leipzig, on October 2nd 2024 (also 3-2 in that case). ⚪️⚫️



[@OptaPaolo] pic.twitter.com/POmQbmjF4D — JuveFC (@juvefcdotcom) November 25, 2025

MANCHESTER CITY–BAYER LEVERKUSEN

A Manchester City legutóbb 2018 szeptemberében kapott ki hazai pályán a BL csoportkörében/alapszakaszában. Német csapat legutóbb 2013-ban nyert a Manchester City otthonában, akkor a Pep Guardiola vezette Bayern München örülhetett. A spanyol trénernek a keddi volt a századik BL-mérkőzése a Manchester City élén.

Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 0–2

MARSEILLE–NEWCASTLE UNITED

A Marseille 12 meccs után nyert angol klub ellen, sőt a négy másik elitligából érkező csapatot is legutóbb 2012 februárjában múlt felül. A Marseille-nek ez volt a 21. találkozója angol csapattal, és most először szerzett két gólt. Pierre-Emerick Aubameyangnak ez volt az 59. gólja (113 mérkőzésen) az európai kupaporondon. Az afrikai játékosok közül csak Mohamed Szalah előzi meg (62 gól, 140 mérkőzés)

Marseille (francia)–Newcastle United (angol) 2–1

BAJNOKOK LIGÁJA

5. FORDULÓ

2025. november 25., kedd

Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0–2

Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 0–1

Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 4–0

Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) 3–0

Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz) 2–3

Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 0–2

Marseille (francia)–Newcastle United (angol) 2–1

Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol) 0–0

Napoli (olasz)–Qarabag (azeri) 2–0