Fölényesen nyert a Gladbach, Tabakovic két gólt szerzett
Nem bízta a dolgokat a véletlenre a téli szünet előtti utolsó két mérkőzését elvesztő Borussia Mönchengladbach a kiesés elkerüléséért harcoló Augsburg ellen, Haris Tabakovicék ugyanis már az első félidőben három gólt rámoltak be Finn Dahmen kapus hálójába. A harmadik találatot épp a Debrecenben és a Diósgyőrben is futballozó bosnyák válogatott center szerezte fejjel Luca Netz tökéletes szögletéből, az első húsz percben pedig Joe Scally és Kevin Diks volt eredményes.
Tabakovic aztán annyira belejött a góllövésbe, hogy a 61. percben Franck Honorat beadásából újabb gólt fejelt, sőt tíz perccel később a mesterhármas is benne volt a lábában, ám hiába vitte egy az egyben a kapusra a labdát, Dahmen nyerte kettejük párharcát. A Gladbach győzelme így fölényes lett, a „csikók” a 10. helyen állnak a tabellán. 1–1
NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
Borussia Mönchengladbach–Augsburg 4–0 (Scally 8., Diks 20. – 11-esből, Tabakovic 36., 61.)
Később játsszák
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 1–4 (Grimaldo 66. – 11-esből, ill. Leweling 7., 45.+1., Mittelstädt 29. – 11-esből, Undav 45+2.)
Freiburg–Hamburger SV 2–1 (Grifo 53. – 11-esből, Matanovic 83., ill. Vuskovic 49.)
Kiállítva: Elfadli (Hamburg, 51.)
Heidenheim–1. FC Köln 2–2 (Pieringer 15. Niehues 26., ill. Martel 18., El Mala 48.)
Union Berlin–Mainz 2–2 (Dzsong Vu Jong 77., Doekhi 86., ill. Amiri 30., Hollerbach 69.)
Pénteken játszották
Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)
A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.
|A NÉMET BUNDESLIGA ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
15
13
2
–
55–11
+44
41
|2. Borussia Dortmund
16
9
6
1
29–15
+14
33
|3. RB Leipzig
15
9
2
4
30–19
+11
29
|4. Bayer Leverkusen
16
9
2
5
34–24
+10
29
|5. VfB Stuttgart
16
9
2
5
29–23
+6
29
|6. Hoffenheim
15
8
3
4
29–20
+9
27
|7. Eintracht Frankfurt
16
7
5
4
33–33
0
26
|8. Freiburg
16
6
5
5
27–27
0
23
|9. Union Berlin
16
6
4
6
22–25
–3
22
|10. Mönchengladbach
16
5
4
7
22–24
–2
19
|11. 1. FC Köln
16
4
5
7
24–26
–2
17
|12. Werder Bremen
15
4
5
6
18–28
–10
17
|13. Hamburg
16
4
4
8
17–27
–10
16
|14. Wolfsburg
15
4
3
8
23–28
–5
15
|15. Augsburg
16
4
2
10
17–32
–15
14
|16. St. Pauli
15
3
3
9
13–26
–13
12
|17. Heidenheim
16
3
3
10
15–36
–21
12
|18. Mainz
16
1
6
9
15–28
–13
9