Nemzeti Sportrádió

Fölényesen nyert a Gladbach, Tabakovic két gólt szerzett

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.11. 17:33
Haris Tabakovic (fehérben) kétszer talált be az Augsburg ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Augsburg Bundesliga Borussia Mönchangladbach
A Debreceni VSC és a Diósgyőri VTK egykori támadója, Haris Tabakovic két gólja is kellett a Borussia Mönchengladbach 4–0-s Augsburg elleni hazai sikeréhez a német Bundesliga 16. fordulójában.

Nem bízta a dolgokat a véletlenre a téli szünet előtti utolsó két mérkőzését elvesztő Borussia Mönchengladbach a kiesés elkerüléséért harcoló Augsburg ellen, Haris Tabakovicék ugyanis már az első félidőben három gólt rámoltak be Finn Dahmen kapus hálójába. A harmadik találatot épp a Debrecenben és a Diósgyőrben is futballozó bosnyák válogatott center szerezte fejjel Luca Netz tökéletes szögletéből, az első húsz percben pedig Joe Scally és Kevin Diks volt eredményes.

Tabakovic aztán annyira belejött a góllövésbe, hogy a 61. percben Franck Honorat beadásából újabb gólt fejelt, sőt tíz perccel később a mesterhármas is benne volt a lábában, ám hiába vitte egy az egyben a kapusra a labdát, Dahmen nyerte kettejük párharcát. A Gladbach győzelme így fölényes lett, a „csikók” a 10. helyen állnak a tabellán. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
Borussia Mönchengladbach–Augsburg 4–0 (Scally 8., Diks 20. – 11-esből, Tabakovic 36., 61.)

Később játsszák
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 1–4 (Grimaldo 66. – 11-esből, ill. Leweling 7., 45.+1., Mittelstädt 29. – 11-esből, Undav 45+2.)
Freiburg–Hamburger SV 2–1 (Grifo 53. – 11-esből, Matanovic 83., ill. Vuskovic 49.)
Kiállítva: Elfadli (Hamburg, 51.)
Heidenheim–1. FC Köln 2–2 (Pieringer 15. Niehues 26., ill. Martel 18., El Mala 48.)
Union Berlin–Mainz 2–2 (Dzsong Vu Jong 77., Doekhi 86., ill. Amiri 30., Hollerbach 69.)

Pénteken játszották
Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)

A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.

A NÉMET BUNDESLIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bayern München

15

13

2

55–11

+44 

41 

  2. Borussia Dortmund

16

9

6

1

29–15

+14 

33 

  3. RB Leipzig

15

9

2

4

30–19

+11 

29 

  4. Bayer Leverkusen

16

9

2

5

34–24

+10 

29 

  5. VfB Stuttgart

16

9

2

5

29–23

+6 

29 

  6. Hoffenheim

15

8

3

4

29–20

+9 

27 

  7. Eintracht Frankfurt

16

7

5

4

33–33

26 

  8. Freiburg

16

6

5

5

27–27

23 

  9. Union Berlin

16

6

4

6

22–25

–3 

22 

10. Mönchengladbach

16

5

4

7

22–24

–2 

19 

11. 1. FC Köln

16

4

5

7

24–26

–2 

17 

12. Werder Bremen

15

4

5

6

18–28

–10 

17 

13. Hamburg

16

4

4

8

17–27

–10 

16 

14. Wolfsburg

15

4

3

8

23–28

–5 

15 

15. Augsburg

16

4

2

10

17–32

–15 

14 

16. St. Pauli

15

3

3

9

13–26

–13 

12 

17. Heidenheim

16

3

3

10

15–36

–21 

12 

18. Mainz

16

1

6

9

15–28

–13 

 

 

Augsburg Bundesliga Borussia Mönchangladbach
Legfrissebb hírek

A Stuttgart idegenben ütötte ki a Bayer Leverkusent

Német labdarúgás
21 órája

Schäferék kétgólos hátrányból mentettek pontot a ligautolsó ellen

Német labdarúgás
Tegnap, 17:37

Kétszer vezetett a Dortmund, de a végén a döntetlenért kellett harcolnia Frankfurtban

Német labdarúgás
2026.01.09. 22:29

Elhalasztják Gulácsiék hamburgi mérkőzését – hivatalos

Német labdarúgás
2026.01.09. 14:19

Több mint 12 millió euróra büntette a klubokat a Német Labdarúgó-szövetség

Német labdarúgás
2025.12.26. 13:02

Bundesliga: Manuel Baum marad az Augsburg vezetőedzője – hivatalos

Német labdarúgás
2025.12.23. 21:49

Nem történt csoda Heidenheimben, négy gólt szerezve diadalmaskodott a Bayern

Német labdarúgás
2025.12.21. 19:40

Bundesliga: vezetett a Leipzig, a Leverkusen mégis hazavitte mindhárom pontot

Német labdarúgás
2025.12.20. 20:35
Ezek is érdekelhetik