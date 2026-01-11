Fölényesen nyert a Gladbach, Tabakovic két gólt szerzett

Nem bízta a dolgokat a véletlenre a téli szünet előtti utolsó két mérkőzését elvesztő Borussia Mönchengladbach a kiesés elkerüléséért harcoló Augsburg ellen, Haris Tabakovicék ugyanis már az első félidőben három gólt rámoltak be Finn Dahmen kapus hálójába. A harmadik találatot épp a Debrecenben és a Diósgyőrben is futballozó bosnyák válogatott center szerezte fejjel Luca Netz tökéletes szögletéből, az első húsz percben pedig Joe Scally és Kevin Diks volt eredményes.

Tabakovic aztán annyira belejött a góllövésbe, hogy a 61. percben Franck Honorat beadásából újabb gólt fejelt, sőt tíz perccel később a mesterhármas is benne volt a lábában, ám hiába vitte egy az egyben a kapusra a labdát, Dahmen nyerte kettejük párharcát. A Gladbach győzelme így fölényes lett, a „csikók” a 10. helyen állnak a tabellán. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ

Borussia Mönchengladbach–Augsburg 4–0 (Scally 8., Diks 20. – 11-esből, Tabakovic 36., 61.)

Később játsszák

17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 1–4 (Grimaldo 66. – 11-esből, ill. Leweling 7., 45.+1., Mittelstädt 29. – 11-esből, Undav 45+2.)

Freiburg–Hamburger SV 2–1 (Grifo 53. – 11-esből, Matanovic 83., ill. Vuskovic 49.)

Kiállítva: Elfadli (Hamburg, 51.)

Heidenheim–1. FC Köln 2–2 (Pieringer 15. Niehues 26., ill. Martel 18., El Mala 48.)

Union Berlin–Mainz 2–2 (Dzsong Vu Jong 77., Doekhi 86., ill. Amiri 30., Hollerbach 69.)

Pénteken játszották

Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)

A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.