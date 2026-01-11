Hiába Reichert tizenhat gólja, címvédőveréssel kezdett a Mosonmagyaróvár a női kézi El nyitányán

Sorozatban ötödik alkalommal méreti meg magát az Európa-liga főtábláján a mosonmagyaróvári női kézicsapat. A kisalföldiek a görög OFN Ioniasz ellen kettős győzelemmel jutottak a csoportkörbe, ahol már jóval nehezebb feladat várt Stranigg Zsófiáékra, ugyanis az A-csoport első mérkőzésén a címvédő német Thüringer HC látogatott az UFM Arénába. Herbert Möller együttesében három magyar játékos szerepel, az idény végén Bukarestbe igazoló Kuczora Csenge mellett Szabó Anna és a korábbi mosonmagyaróvári Faragó Luca is az erfurtiakat erősíti.

Jól kezdtek a hazaiak, Barbara Arenhart az első négy lövéséből hármat is hárított, hét perc után 3–1-re vezetett a Mosonmagyaróvár. Tóth Gabriella kiállítását nehezen vette tudomásul Dragan Adzsics vezetőedző, az izraeli játékvezetők sárga lappal figyelmeztették a reklamáló montenegrói mestert. Visszaszerezhették volna a vezetést a vendégek, csakhogy Szabó Anna az üresen tátongó kapu fölé célzott a félpályáról, Faragó a következő támadásnál viszont már nem hibázta el a ziccert.

Szorosan alakult a folytatás, hol a hazaiak, hol a vendégek vezettek egy-egy góllal, sokat próbálkozott a bal szélről Szabó, míg a kisalföldieknél a holland Pipy Wolfs tűnt ki. A huszadik percben Falusi-Udvardi Luca maradt lenn egy mosonmagyaróvári támadást követően, a játékvezetők nem láttak szabálytalanságot, a publikumnak és az óvári kispadnak erről más volt a véleménye…

Ebben a periódusban Tóthék kisebb gödörbe kerültek, három-nullás thüringiai sorozat után Adzsics időt is kért. Hatásosnak bizonyultak a mester szavai, az irányító góllal, majd egy kiharcolt – és Stranigg által értékesített – hétméteressel zárta le a negatív szériát, majd a 26. percben már döntetlent mutatott az eredményjelző. Két perccel később meg már hazai vezetést, miután Laetitia Quist vette észre az üres kaput, majd egy hosszú támadás végén ugyanő pókhálózta ki a jobb felső sarkot. Szóltak a dobok, ütemesen tapsolt a közönség, lendületbe jöttek a kisalföldiek, akik 16–15-ös előnnyel mehettek szünetre.

Izgalomban nem volt hiány! Fotó: Dömötör Csaba

Stranigg-góllal indult a második játékrész, maradt a nagy iram, Adrijana Tatar két szép találattal vetette észre magát a hazaiaknál, de nem hagyták magukat leszakítani a thüringiaiak, a 40. percben 23–23-as döntetlenre álltak a felek. Melanie Halter hetesvédéssel jelentkezett, Quist megint pontosan célzott kedvenc sarkába, így ismét a hazaiaknál volt az előny. Sőt, Tatar harmadik találatával a félidő felénél ismét kettőre nőtt a különbség.

A hajrához közelítve Herbert Müller is érezte, hogy ezek az óváriak percei, a német mester is időt kért, csapata pedig az egész mérkőzésen nagyszerűen játszó Johanna Reichert tizenötödik (!) góljával rövidesen kiegyenlített, így 29–29-ről vághattak neki a felek az utolsó tíz percnek.

„Harcoljatok, harcoljatok!” – skandálta a közönség 32–31-es hazai vezetésnél az 55. percben. Reichert tizenhatodjára is betalált, így jöhetett az izgalmas végjáték. Quist nyolcadik gólja némiképp megnyugtatta a feleket, ráadásul Reicherttel szemben labdát szereztek az óváriak, Falusi-Udvardi értékesítette a ziccert, így három perccel a vége előtt először vezetett hárommal az MKC.

Faragó és Jana Scheib góljával egyre csökkentette a különbséget a THC, azonban Kukely Anna biztossá tette a megérdemelt hazai sikert, Reichert még egy időn túli szabaddobással kozmetikázhatott volna, de Arenhart megfogta, 36–34-es sikerrel kezdett tehát az El-ben a Mosonmagyaróvár.

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Thüringer HC (német) 36–34 (16–15)

B-CSOPORT

18.00: Nyköbing Falster (norvég)–Mol Esztergom (Tv: Sport1)