Terepkerékpár-ob: Bruchner Regina és Takács Zsombor a bajnok
A debreceni VeloParkban télies körülmények között rendezett ob-n a nőknél Bruchner megvédte címét Horváth Karolina Helga és a hazai pályán szereplő Tóth Réka előtt. A férfiaknál a tavalyi viadalhoz képest helyet cserélt az első két helyezett: ezúttal az országúton bajnoki ezüstérmes Takács Zsombor állhatott a dobogó legfelső fokára, Vas Barnabásnak pedig be kellett érnie a második hellyel.
Az első helyet mindkét nemnél az a versenyző szerezte meg, aki tavaly júliusban, Nagykanizsán a hegyikerékpáros bajnoki trikót is magára ölthette.
TEREPKERÉKPÁR
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
FÉRFIAK
1. Takács Zsombor (MBH Bank-Csb-Telecom Fort)
2. Vas Barnabás (Team United Shipping)
3. Rózsa Dániel (DVTK Cycling)
NŐK
1. Bruchner Regina (VESC)
2. Horváth Karolina Helga (United Shipping Spokes)
3. Tóth Réka (DSI)