Terepkerékpár-ob: Bruchner Regina és Takács Zsombor a bajnok

A debreceni VeloParkban télies körülmények között rendezett ob-n a nőknél Bruchner megvédte címét Horváth Karolina Helga és a hazai pályán szereplő Tóth Réka előtt. A férfiaknál a tavalyi viadalhoz képest helyet cserélt az első két helyezett: ezúttal az országúton bajnoki ezüstérmes Takács Zsombor állhatott a dobogó legfelső fokára, Vas Barnabásnak pedig be kellett érnie a második hellyel.

Az első helyet mindkét nemnél az a versenyző szerezte meg, aki tavaly júliusban, Nagykanizsán a hegyikerékpáros bajnoki trikót is magára ölthette.

TEREPKERÉKPÁR

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

FÉRFIAK

1. Takács Zsombor (MBH Bank-Csb-Telecom Fort)

2. Vas Barnabás (Team United Shipping)

3. Rózsa Dániel (DVTK Cycling)

NŐK

1. Bruchner Regina (VESC)

2. Horváth Karolina Helga (United Shipping Spokes)

3. Tóth Réka (DSI)