Dénes Eszter parádésan lőtt a légfegyveres Eb-válogatón

2026.01.11. 18:21
Fotó: Hungarian Shooting Federation/Facebook
Címkék
légfegyveres Eb Dénes Eszter Eb-válogató
A puskás Dénes Eszter nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt a sportlövők második légfegyveres Európa-bajnoki válogatóversenyén, a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett JAPE Kupán.

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint az UTE sportolója az alapversenyt 635 körös eredménnyel, óriási fölénnyel nyerte meg. A mezőnyből ő volt az egyedüli, aki 630 kör fölé jutott, majd a nyolcas fináléban is meggyőző volt. Az aranyérmet 252.8 körrel szerezte meg, a második Tóth Annát 3.4 körrel megelőzve.

A női pisztolyosoknál az alapversenyben a paralimpiai bronzérmes Dávid Krisztina volt a legjobb 580 körrel, egy körrel Fábián Sára Ráhel előtt. Majd a döntőben Fábián Sára és Sike Renáta vívott nagy csatát és előbbi hiába vezetett két lövéssel a vége előtt 3.2 körrel, Sike innen egyenlített (238-238 kör), majd a szétlövésben legyőzte csepeli riválisát. A sportpisztolyban olimpiai harmadik Major Veronika vasárnap nem indult, szombaton a juniorok között lőtt alapversenyt, melyet 576 körrel fejezett be.

A férfiaknál a puskában már Eb-csapattag Péni István és Pekler Zalán nem indult, távollétükben Hammerl Soma (alapverseny: 627.2 kör, döntő: 250.5 kör) volt a legjobb, míg férfi pisztolyban Rédecsi Máté győzött (alap: 574 kör, döntő: 233.2 kör)

Az idei 10 méteres Eb-t Jerevánban rendezik március 1. és 4. között.

 

