La Liga: megosztozkodott a pontokon a Levante és az Espanyol
A kora délutáni összecsapáson a Rayo Vallecano már a 4. percben megszerezte a vezetést a Mallorca ellen, de a 30. percben a hazaiak egyenlíteni tudtak. A szünet előtt azonban tizenegyesből ismét betalált az ellenfél kapujába a Rayo, és mint később kiderült, ezzel el is döntötte a három pont sorsát. 2–1
Késő délután a gól nélküli első félidő után a második játékrészben felpörögtek az események a Levante és az Espanyol összecsapásán: a vendég barcelonaiak az 53. percben megszerezték a vezetést, de ennek csak két percig örülhettek, a Levante ugyanis villámgyorsan egalizált. A folytatásban az Espanyol újabb rohamokat indított a második gól megszerzéséért, beszorította a Levantét, de nem tudott a kapuba találni, így be kellett érnie a döntetlennel. 1–1
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
Rayo Vallecano–Mallorca 2–1 (De Frutos 4., Isi 42. – 11-esből, ill. Muriqi 30.)
Levante–Espanyol 1–1 (Losada 55., ill. Romero 53.)
|1. Barcelona
|19
|16
|1
|2
|53–20
|+33
|49
|2. Real Madrid
|19
|14
|3
|2
|41–17
|+24
|45
|3. Villarreal
|18
|13
|2
|3
|37–17
|+20
|41
|4. Atlético Madrid
|19
|11
|5
|3
|34–17
|+17
|38
|5. Espanyol
|19
|10
|4
|5
|23–20
|+3
|34
|6. Betis
|19
|7
|8
|4
|31–25
|+6
|29
|7. Celta Vigo
|18
|6
|8
|4
|24–20
|+4
|26
|8. Athletic Bilbao
|19
|7
|3
|9
|17–25
|–8
|24
|9. Elche
|19
|5
|8
|6
|25–24
|+1
|23
|10. Rayo Vallecano
|19
|5
|7
|7
|16–22
|–6
|22
|11. Real Sociedad
|19
|5
|6
|8
|24–27
|–3
|21
|12. Getafe
|19
|6
|3
|10
|15–25
|–10
|21
|13. Girona
|19
|5
|6
|8
|18–34
|–16
|21
|14. Sevilla
|18
|6
|2
|10
|24–29
|–5
|20
|15. Osasuna
|19
|5
|4
|10
|18–22
|–4
|19
|16. Alaves
|19
|5
|4
|10
|16–24
|–8
|19
|17. Mallorca
|19
|4
|6
|9
|21–28
|–7
|18
|18. Valencia
|19
|3
|8
|8
|18–31
|–13
|17
|19. Levante
|18
|3
|5
|10
|21–30
|–9
|14
|20. Oviedo
|19
|2
|7
|10
|9–28
|–19
|13