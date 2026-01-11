La Liga: megosztozkodott a pontokon a Levante és az Espanyol

A kora délutáni összecsapáson a Rayo Vallecano már a 4. percben megszerezte a vezetést a Mallorca ellen, de a 30. percben a hazaiak egyenlíteni tudtak. A szünet előtt azonban tizenegyesből ismét betalált az ellenfél kapujába a Rayo, és mint később kiderült, ezzel el is döntötte a három pont sorsát. 2–1

Késő délután a gól nélküli első félidő után a második játékrészben felpörögtek az események a Levante és az Espanyol összecsapásán: a vendég barcelonaiak az 53. percben megszerezték a vezetést, de ennek csak két percig örülhettek, a Levante ugyanis villámgyorsan egalizált. A folytatásban az Espanyol újabb rohamokat indított a második gól megszerzéséért, beszorította a Levantét, de nem tudott a kapuba találni, így be kellett érnie a döntetlennel. 1–1

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

Rayo Vallecano–Mallorca 2–1 (De Frutos 4., Isi 42. – 11-esből, ill. Muriqi 30.)

Levante–Espanyol 1–1 (Losada 55., ill. Romero 53.)