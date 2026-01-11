La Liga: megosztozkodott a pontokon a Levante és az Espanyol

Nemzeti Sportrádió

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 19. fordulójában az Espanyol 1–1-es döntetlent játszott a Levante vendégeként, míg a Rayo Vallecano odahaza 2–1-re legyőzte a Mallorcát vasárnap délután.

A kora délutáni összecsapáson a Rayo Vallecano már a 4. percben megszerezte a vezetést a Mallorca ellen, de a 30. percben a hazaiak egyenlíteni tudtak. A szünet előtt azonban tizenegyesből ismét betalált az ellenfél kapujába a Rayo, és mint később kiderült, ezzel el is döntötte a három pont sorsát. 2–1

Késő délután a gól nélküli első félidő után a második játékrészben felpörögtek az események a Levante és az Espanyol összecsapásán: a vendég barcelonaiak az 53. percben megszerezték a vezetést, de ennek csak két percig örülhettek, a Levante ugyanis villámgyorsan egalizált. A folytatásban az Espanyol újabb rohamokat indított a második gól megszerzéséért, beszorította a Levantét, de nem tudott a kapuba találni, így be kellett érnie a döntetlennel. 1–1

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ  
Rayo Vallecano–Mallorca 2–1 (De Frutos 4., Isi 42. – 11-esből, ill. Muriqi 30.)
Levante–Espanyol 1–1 (Losada 55., ill. Romero 53.)

   
1. Barcelona19161253–20+3349
2. Real Madrid19143241–17+2445
3. Villarreal18132337–17+2041
4. Atlético Madrid19115334–17+1738
5. Espanyol19104523–20+334
6. Betis1978431–25+629
7. Celta Vigo1868424–20+426
8. Athletic Bilbao1973917–25–824
9. Elche1958625–24+123
10. Rayo Vallecano1957716–22–622
11. Real Sociedad1956824–27–321
12. Getafe19631015–25–1021
13. Girona1956818–34–1621
14. Sevilla18621024–29–520
15. Osasuna19541018–22–419
16. Alaves19541016–24–819
17. Mallorca1946921–28–718
18. Valencia1938818–31–1317
19. Levante18351021–30–914
20. Oviedo1927109–28–1913
AZ ÁLLÁS

 

