Dzsidda, Barcelona – Budapest? – Smahulya Ádám jegyzete
Sorozatban negyedszer csap össze egymással a spanyol Szuperkupa döntőjében a Barcelona és a Real Madrid, de ez az a párosítás, amelyet talán sohasem lehet megunni. A gazdasági érdekeket szem előtt tartva az idén is négy csapat részvételével, Szaúd-Arábiában rendezték meg a tornát, de ezúttal sem történt meglepetés. Ismét a két sztárcsapat feszül egymásnak.
Az utóbbi három döntőből kettőt nyert meg a Barcelona (2023, 2025), egyet a Real Madrid (2024), és érdekesség, hogy mindig az lett végül bajnok, amelyik győzött a Szuperkupában. Azt egyelőre nem tudni, most is így lesz-e, az viszont egészen biztos, hogy parázs, izgalmas csatára van kilátás. A Barca visszavághat az októberben 2–1-re elveszített Clásicóért, Hans-Dieter Flick vezetőedző pedig továbbra is hibátlan maradhat a döntőkben, a nyolcadikat nyerheti meg edzőként. A túloldalon Xabi Alonso szakvezetőként az első trófeáját nyerheti meg a királyiakkal, és rácáfolhat a szakértőkre, akik a katalánokat tartják a döntő toronymagas esélyesének. És akkor még nem említettük napjaink talán két legnagyobb klasszisát, Lamine Yamalt és Kylian Mbappét. Az elődöntőben egyikük sem volt teljesen egészséges, a spanyol szélső gyomorproblémák miatt csak tizennyolc percet játszott, a francia csatár pedig térdsérülésből lábadozva otthonról nézte az Atlético elleni csatát. A döntőben viszont a hírek szerint mindketten bevethetők lesznek. Sok múlhat azon, milyen formában lesznek, s azon is, hogy a madridiaknak mennyire sikerül összetoldozni a sérülések miatt rendkívül foghíjas védelmet.
Kylian Mbappé is bevethető a Barca elleni Szuperkupa-döntőn
A folytatás szempontjából sem mellékes, milyen eredmény születik. Egy győzelem mindkét csapatnak nagy önbizalomlöketet adhat a folytatásra, márpedig az igazi izgalmak csak a döntő után következnek. A bajnokságban négy pont a Barcelona előnye, és természetesen mindkét együttesnek van esélye bejutni a Puskás Arénában rendezendő május 30-i BL-döntőbe. Ki tudja, lehet, hogy Dzsidda után hamarosan Budapesten is összecsapnak. Erre persze kicsi az esély, de jó eljátszani a gondolattal. Nagy szám lenne, mivel BL-döntőt speciel még sohasem játszott egymás ellen a két rivális. Egyelőre csak annyi biztos, hogy ezen kívül legalább egy Clásico lesz még az idényben, május 10-én a Camp Nouban. Addig viszont még négy hónapot kell várni, úgyhogy érdemes élvezni a vasárnapi döntő minden percét!
