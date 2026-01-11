Dzsidda, Barcelona – Budapest? – Smahulya Ádám jegyzete

Sorozatban negyedszer csap össze egymással a spanyol Szuperkupa döntőjében a Barcelona és a Real Madrid, de ez az a párosítás, amelyet talán sohasem lehet megunni. A gazdasági érdekeket szem előtt tartva az idén is négy csapat részvételével, Szaúd-Arábiában rendezték meg a tornát, de ezúttal sem történt meglepetés. Ismét a két sztárcsapat feszül egymásnak.

Az utóbbi három döntőből kettőt nyert meg a Barcelona (2023, 2025), egyet a Real Madrid (2024), és érdekesség, hogy mindig az lett végül bajnok, amelyik győzött a Szuperkupában. Azt egyelőre nem tudni, most is így lesz-e, az viszont egészen biztos, hogy parázs, izgalmas csatára van kilátás. A Barca visszavághat az októberben 2–1-re elveszített Clásicóért, Hans-Dieter Flick vezetőedző pedig továbbra is hibátlan maradhat a döntőkben, a nyolcadikat nyerheti meg edzőként. A túloldalon Xabi Alonso szakvezetőként az első trófeáját nyerheti meg a királyiakkal, és rácáfolhat a szakértőkre, akik a katalánokat tartják a döntő toronymagas esélyesének. És akkor még nem említettük napjaink talán két legnagyobb klasszisát, Lamine Yamalt és Kylian Mbappét. Az elődöntőben egyikük sem volt teljesen egészséges, a spanyol szélső gyomorproblémák miatt csak tizennyolc percet játszott, a francia csatár pedig térdsérülésből lábadozva otthonról nézte az Atlético elleni csatát. A döntőben viszont a hírek szerint mindketten bevethetők lesznek. Sok múlhat azon, milyen formában lesznek, s azon is, hogy a madridiaknak mennyire sikerül összetoldozni a sérülések miatt rendkívül foghíjas védelmet.