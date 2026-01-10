FA-kupa: Semenyo két kanadai ponttal debütált, a Man. City tíz gólt hintett az Exeternek

Finoman szólva sem várt megoldhatatlan feladat a Manchester Cityre a harmadosztályú Exeter ellen, de ehhez képest is extra volt az, amit Pep Guardiola csapatától láthattunk. Ahogy azt ilyenkor a katalán trénertől megszokhattuk, adott lehetőséget fiataloknak, de nagyrészt így is az alapkezdő volt a pályán, közte azzal az Antoine Semenyóval, akinek szerződtetését csak tegnap (pénteken) jelentette be a csapat. Mint tudjuk, a City 64 millió fontot fizetett érte a Bournemouth-nak...

Nos, a meccs eleje nem a ghánai szélsőről szólt, de a City már a szünetre néggyel ment, közte két öngóllal. Aztán jött Semenyo, aki a 49. percben gólpasszt adott a később duplázó Rico Lewisnak, majd maga is betalált öt percre rá. A City ezt követően sem lassított, még négy gólt szerzett, de egy becsületbeli találatot az Exeter is odarakott, így lett 10–1 a vége.

Ezen kívül a 16 órás idősávban öt élvonalbeli csapat lépett pályára: a Burnley lesimázta a másodosztályú Millwallt 5–0-ra, a Fulham 3–1-re verte a szintén Championship-szereplő Middlesbrought, míg a Brentford 2–0-ra nyert az ugyancsak másodvonalbeli Sheffield Wednesday otthonában.

A csúcsmeccs mégis a Newcastle United és a Bournemouth csatája volt, ami a szünetig nem hozott gólt, majd a „szarkák” szerezték meg a vezetést, de Kerkez Milos korábbi csapata percek alatt fordított. Úgy tűnt, a Newcastle kiesik, de a 95. percben Antony Gordon tizenegyesből egyenlített, jöhetett a hosszabbítás.

No, ott sokáig azt lehetett hinni, ezt már kihúzzák a csapatok a tizenegyesekig, de a 118. percben jött Harvey Barnes, akinek második góljával már 3–2-re ment a Newcastle. Persze, hogy ezzel még nem volt vége, ezúttal a vendégektől jött a csattanó: a 122. percben Marcus Tavernier egyenlített, 3–3! Jöhettek hát a tizenegyesek: az első négy körben mindkét csapat két-két lehetőséget hibázott el, de utána minden ült mindkét oldalon, végül csak a kilencedik kör döntött, amiben a Bournemouth hibázott, így a Newcastle 7–6-ra megnyerte a szétlövést, s továbbment.

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

Burnley–Millwall (II.) 5–0 (A. Barnes 11., 65., Tchaouna 35., Anthony 44., Banel 89.)

Fulham–Middlesbrough (II.) 3–1 (H. Wilson 61., Smith-Rowe 77., Kevin 90+3., ill. Hackney 30.)

Manchester City–Exeter (III.) 9–1 (Alleyne 12., Rodri 24., Doyle-Hayes 42. – öngól, Fitzwater 45+2. – öngól, R. Lewis 49., 90+1., Semenyo 54., Reijnders 72., O'Reilly 79., McAidoo 86., ill. Birch 90.)

Sheffield Wednesday (II.)–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 27., Jensen 64. – 11-esből)

Newcastle United–Bournemouth 3–3 – tizenegyesekkel 7–6 (H. Barnes 50., 118., Gordon 90+5. – 11-esből, ill. A. Scott 62., Brooks 68., Tavernier 102+2.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Boreham Wood (IV.)–Burton (III.) 0–5

Doncaster (III.)–Southampton (II.) 2–3

Ipswich (II.)–Blackpool (III.) 2–1

Stoke City (II.)–Coventry (II.) 1–0

KÉSŐBB

18.45: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)

21.00: Charlton (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK

Bristol City (II.)–Watford (II.)

Cambridge United (IV.)–Birmingham (II.)

Grimsby (IV.)–Weston-super-Mare (VI.)

KORÁBBAN SZOMBATON

Everton–Sunderland 1–1 (Garner 89. – 11-esből, ill. Le Fee 30.) – 11-esekkel: 0–3

Macclesfield (VI.)–Crystal Palace 2–1 (P. Dawson 43., I. Buckley 61., ill. Pino 90.)

Wolverhampton–Shrewsbury (IV.) 6–1 (Strand Larsen 9., 41., 58., J. Arias 11., R. Gomes 87., Arokodare 90+2., ill. Marquis 26. – 11-esből)