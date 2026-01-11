Jó hír a Ferencvárosnak: kikapott a csoportmásodik Odense a női kézilabda BL-ben

Az A-csoportban kihasználta a Gloria Bistrita szombati botlását az Esbjerg. Nora Mörk (aki négy gólt szerzett) és társai végig magabiztosan játszottak, és könnyedén nyertek Dortmundban. 24–31

A másik nyolcasban a Sola először szerzett pontot. A norvég csapat 5–0-val kezdett, ám a második félidőre elfogyott az előnye, igaz, még ezt követően is el tudott lépni három góllal. A hajrában a Krim Ljubljana is nyerhetett volna, de döntetlennel zárult a találkozó. 22–22

A csoportot vezető Brest a második félidő elején hatgólos hátrányban is volt a Podravkával szemben, de az olimpiai bajnok Anna Vjahireva vezérletével a 48. percben egyenlített, majd a hajrában fordított is, így megerősítette az első helyét. 30–31

A második helyen álló Odense 3–0-val indított, majd 7–7 után hatgólos hátrányba került. A CSM Bucuresti a szünet után nyolcgólosra növelte előnyét, majd már tízzel is vezetett. A dánok nem tudtak visszakapaszkodni, hiába szerzett náluk a nyártól Győrben kézilabdázó norvég átlövő, Thale Rushfeldt Deila kilenc gólt. 24–33

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

Dortmund (német)–Esbjerg (dán) 24–31 (10–14)

Ld: Grijseels 5, D. Lassource 5, ill. M. Möller 5

Szombaton játszották

Metz HB (francia)–Győri Audi ETO KC 24–27 (14–14)

DVSC Schaeffler–Storhamar HE (norvég) 26–24 (10–13)

Gloria Bistrita (román)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói) 34–38 (18–18)

A-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. GYŐR 9 9 – – 309–227 +82 18 2. Metz 9 7 – 2 283–238 +45 14 3. Gloria Bistrita 9 6 – 3 278–286 –8 12 4. Esbjerg 9 5 1 3 293–263 +30 11 5. DEBRECEN 9 3 – 6 255–274 –19 6 6. Storhamar 9 2 – 7 225–250 –25 4 7. Borussia Dortmund 9 2 – 7 256–296 –40 4 8. Buducsnoszt 9 1 1 7 222–287 –65 3

B-CSOPORT

Krim Ljubljana (szlovén)–Sola (norvég) 22–22 (9–10)

Ld: Zaadi 6, ill. Herrem 6

Podravka Vegeta (horvát)–Brest Bretagne (francia) 30–31 (16–13)

Ld: Simara 9, ill. Vjahireva 11

Odense (dán)–CSM Bucuresti (román) 24–33 (9–15)

Ld: Deila 9, ill. Omoregie 6

Szombaton játszották

Ikast HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria 27–28 (14–15)