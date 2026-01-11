Jó hír a Ferencvárosnak: kikapott a csoportmásodik Odense a női kézilabda BL-ben
Az A-csoportban kihasználta a Gloria Bistrita szombati botlását az Esbjerg. Nora Mörk (aki négy gólt szerzett) és társai végig magabiztosan játszottak, és könnyedén nyertek Dortmundban. 24–31
A másik nyolcasban a Sola először szerzett pontot. A norvég csapat 5–0-val kezdett, ám a második félidőre elfogyott az előnye, igaz, még ezt követően is el tudott lépni három góllal. A hajrában a Krim Ljubljana is nyerhetett volna, de döntetlennel zárult a találkozó. 22–22
A csoportot vezető Brest a második félidő elején hatgólos hátrányban is volt a Podravkával szemben, de az olimpiai bajnok Anna Vjahireva vezérletével a 48. percben egyenlített, majd a hajrában fordított is, így megerősítette az első helyét. 30–31
A második helyen álló Odense 3–0-val indított, majd 7–7 után hatgólos hátrányba került. A CSM Bucuresti a szünet után nyolcgólosra növelte előnyét, majd már tízzel is vezetett. A dánok nem tudtak visszakapaszkodni, hiába szerzett náluk a nyártól Győrben kézilabdázó norvég átlövő, Thale Rushfeldt Deila kilenc gólt. 24–33
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dortmund (német)–Esbjerg (dán) 24–31 (10–14)
Ld: Grijseels 5, D. Lassource 5, ill. M. Möller 5
Szombaton játszották
Metz HB (francia)–Győri Audi ETO KC 24–27 (14–14)
DVSC Schaeffler–Storhamar HE (norvég) 26–24 (10–13)
Gloria Bistrita (román)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói) 34–38 (18–18)
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|9
|9
|–
|–
|309–227
|+82
|18
|2. Metz
|9
|7
|–
|2
|283–238
|+45
|14
|3. Gloria Bistrita
|9
|6
|–
|3
|278–286
|–8
|12
|4. Esbjerg
|9
|5
|1
|3
|293–263
|+30
|11
|5. DEBRECEN
|9
|3
|–
|6
|255–274
|–19
|6
|6. Storhamar
|9
|2
|–
|7
|225–250
|–25
|4
|7. Borussia Dortmund
|9
|2
|–
|7
|256–296
|–40
|4
|8. Buducsnoszt
|9
|1
|1
|7
|222–287
|–65
|3
B-CSOPORT
Krim Ljubljana (szlovén)–Sola (norvég) 22–22 (9–10)
Ld: Zaadi 6, ill. Herrem 6
Podravka Vegeta (horvát)–Brest Bretagne (francia) 30–31 (16–13)
Ld: Simara 9, ill. Vjahireva 11
Odense (dán)–CSM Bucuresti (román) 24–33 (9–15)
Ld: Deila 9, ill. Omoregie 6
Szombaton játszották
Ikast HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria 27–28 (14–15)
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Brest
|9
|8
|–
|1
|294–254
|+40
|16
|2. Odense
|9
|6
|1
|2
|291–272
|+19
|13
|3. FTC
|9
|6
|–
|3
|271–258
|+13
|12
|4. CSM Bucuresti
|9
|5
|–
|4
|285–266
|+19
|10
|5. Ikast
|9
|5
|–
|4
|267–259
|+8
|10
|6. Podravka
|9
|2
|1
|6
|260–283
|–23
|5
|7. Ljubljana
|9
|2
|1
|6
|228–264
|–36
|5
|8. Sola
|9
|–
|1
|8
|235–275
|–40
|1