Jó hír a Ferencvárosnak: kikapott a csoportmásodik Odense a női kézilabda BL-ben

2026.01.11. 17:32
Anna Vjahireva (feketében) vezérletével fordított a Brest (Fotó: Getty Images)
A női kézilabda Bajnokok Ligája 9. fordulójának vasárnapi játéknapján az A-csoportban simán nyert az Esbjerg, míg a B jelű nyolcasban a Brest szoros csatában győzött, a Sola megszerezte az első pontját, az Odense pedig hazai pályán kilenc góllal kikapott a CSM Bucuresti-től.

Az A-csoportban kihasználta a Gloria Bistrita szombati botlását az Esbjerg. Nora Mörk (aki négy gólt szerzett) és társai végig magabiztosan játszottak, és könnyedén nyertek Dortmundban. 24–31

A másik nyolcasban a Sola először szerzett pontot. A norvég csapat 5–0-val kezdett, ám a második félidőre elfogyott az előnye, igaz, még ezt követően is el tudott lépni három góllal. A hajrában a Krim Ljubljana is nyerhetett volna, de döntetlennel zárult a találkozó. 22–22

A csoportot vezető Brest a második félidő elején hatgólos hátrányban is volt a Podravkával szemben, de az olimpiai bajnok Anna Vjahireva vezérletével a 48. percben egyenlített, majd a hajrában fordított is, így megerősítette az első helyét. 30–31

A második helyen álló Odense 3–0-val indított, majd 7–7 után hatgólos hátrányba került. A CSM Bucuresti a szünet után nyolcgólosra növelte előnyét, majd már tízzel is vezetett. A dánok nem tudtak visszakapaszkodni, hiába szerzett náluk a nyártól Győrben kézilabdázó norvég átlövő, Thale Rushfeldt Deila kilenc gólt. 24–33

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dortmund (német)–Esbjerg (dán) 24–31 (10–14)
Ld: Grijseels 5, D. Lassource 5, ill. M. Möller 5
Szombaton játszották
Metz HB (francia)–Győri Audi ETO KC 24–27 (14–14) 
DVSC Schaeffler–Storhamar HE (norvég) 26–24 (10–13)
Gloria Bistrita (román)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói) 34–38 (18–18)

    
A-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. GYŐR99309–227+8218
2. Metz972283–238+4514
3. Gloria Bistrita963278–286–812
4. Esbjerg9513293–263+3011
5. DEBRECEN936255–274–196
6. Storhamar927225–250–254
7. Borussia Dortmund927256–296–404
8. Buducsnoszt9117222–287–653

B-CSOPORT
Krim Ljubljana (szlovén)–Sola (norvég) 22–22 (9–10)
Ld: Zaadi 6, ill. Herrem 6
Podravka Vegeta (horvát)–Brest Bretagne (francia) 30–31 (16–13)
Ld: Simara 9, ill. Vjahireva 11
Odense (dán)–CSM Bucuresti (román) 24–33 (9–15)
Ld: Deila 9, ill. Omoregie 6
Szombaton játszották
Ikast HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria 27–28 (14–15)

    
B-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. Brest981294–254+4016
2. Odense9612291–272+1913
3. FTC963271–258+1312
4. CSM Bucuresti954285–266+1910
5. Ikast954267–259+810
6. Podravka9216260–283–235
7. Ljubljana9216228–264–365
8. Sola918235–275–401

 

