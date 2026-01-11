Erste Liga: a címvédő Gyergyó kiütötte a Dunaújvárost

Sorozatban négy vereség után győzött ismét a címvédő Gyergyói HK pénteken az Erste Ligában. Akkor a DVTK Jegesmedvék volt a kárvallottja annak, hogy Markus Juurikkala csapata elkezdett kikecmeregni a gödörből, vasárnap pedig a tabellán utolsó Dunaújvárosi Acélbikák vendégszerepelt a modern gyergyóremetei jégcsarnokban. A GYHK ezúttal magabiztosan, 6–0-ra győzött, és kezd visszatalálni az idény eleji nagyszerű formájához. Ráadásul a csapat mind a hat gólját más játékos lőtte, ami azt jelzi, hogy az együttes nincs kiszolgáltatva egyik vagy másik sora aktuális formájának, hiszen hasonló erőt képviselnek az egységei.

A gyergyói öröm mégsem lehet teljesen felhőtlen, hiszen a rájátszás megnyeréséért folytatott küzdelemben közvetlen riválisa, a listavezető Corona Brasov is simán nyert hazai jégen. Strenk Hunor és Matthew Myers együttese az Újpestet győzte le 5–2-re, így nem történt változás az Erste Liga tabellájának közvetlen élmezőnyében.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

GYERGYÓI HK (romániai)–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 6–0 (1–0, 4–0, 1–0)

Gyergyóremete, 1472 néző. V: Szabó D., Gergely (romániai), Szeszák, Bíró (romániai).

GYERGYÓ: CSALA – Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen, FEJES 1 / O. WILLIAMS (1), Szabó T. / Szopos (2) – Vincze P. 1, Császár, BODÓ 1 (1) / Orban (1), Tranca 1, Sárpátki (2) / AMBRUS G. 1 (1), Gerads 1 (1), Väyrynen (1) / Imre, Ravasz (1), Ádám. Edző: Markus Juurikkala

DAB: Bejó – Kugyin, Mikulovics / Pozsár, Szécsi / Vuoksiala, Balázsi – Popovics, Zorin, Jarulin / Pinczés, Keresztes Zs., Cseh / Bánki, Károly, Vadócz / Kuminka, Murgic. Edző: Hetler Ádám

Kapura lövések: 52–20.

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 2/0.

MESTERMÉRLEG

Markus Juurikkala: – Csala Patrik első Erste Liga-meccsét, amelyen kezdett, kapott gól nélkül hozta le. Persze a csapat is igyekezett, hogy minél kevesebb helyzete legyen az ellenfélnek. Örülök a teljesítménynek. Már az első harmadban is lőhettünk volna többet, de összeségében jól játszottunk.

Hetler Ádám: – Próbáljuk a legjobbunkat nyújtani, és ezúttal már látszott a harci szellem. Végre hazai pályán játszunk majd sorozatban négyszer, reméljük, hogy ezzel a harcossággal a dunaújvárosi szurkolóknak is örömet szerezhetünk.

CORONA BRASOV (romániai)–ÚJPESTI TE 5–2 (3–1, 1–0, 1–1)

Brassó, 1057 néző. V: Kis-Király, Sikó (romániai), Kovács P., Chinde (román).

BRASSÓ: ADORJÁN– BORS 1, PICHÉ (1) / Boriszenko (1), Wardley (1) / Gecse, Stief – VALCHAR 1 (2), Welsh, D. LEVIN 2 (1) / Zagidullin, Kóger, Van Wormer 1 (1) / M. Levin, Gajdó B. (1), Részegh T. / R. Vasile, Molnár Zs., Rokaly-Boldizsár. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers

UTE: Erdei (RAJNA) – Ronkainen, Franyó / Tornyai, Kiss Dániel / Bogesics, Pokornyi / Osztoics – KISS P. (2), Golod (1), Luciani 1 / Szalma, Burzan, Rapos / Vértes, Szabó Rácz 1, Kovács A. / Kovács S., Páterka, Baróti. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 42–31.

Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 4/1.

MESTERMÉLRLEG

Strenk Hunor: – Jól kezdtük a mérkőzést, segít a továbbiakban, ha gyorsan háromgólos előnybe kerülünk. A támadójátékunkkal domináltunk, de ismertük az ellenfelet, tudtuk, mire képes a kapunk előterében, főleg lerohanásokból. A végére kissé hanyagok lettünk, de összességében elégedettek lehetünk a hétvégi teljesítményünkkel.

Jason Morgan: – Tudtuk, hogy kemény meccs lesz, nem véletlenül vezeti a Brassó a tabellát. A kapusuk jól teljesített, de mi sem zavartuk annyira, amennyire kellett volna. Tetszett, hogy kialakítottunk sok gólhelyzetet, de meg kell tanulnunk mentálisan stabilnak maradni, akkor is, ha kapunk néhány gólt.

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–DVTK JEGESMEDVÉK 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Gyergyóremete, 1250 néző. V: Juhász, André (romániai), Kolláth, Buzás (romániai).

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – MacEachern, Láday / Ahola, Ferencz-Csibi / Salló, Kristó 1 / Kovács E. – Ritchie, Péter B., Becze T. (1) / Antal, Silló, Farley / Rokaly N., Reisz, Fodor Cs. / Nyisztor, Márton B., KEDVES (1). Edző: Péter Róbert

DVTK: PRATÁK – Csollák, Kärmeniemi / SZIRÁNYI 1, SZATHMÁRY / Vokla, Szalay / Szabóki – Marklund (1), Stuart, Djumics / Rétfalvi K., KINLOCH 1 (1), PINEO 2 (1) / Trajcsik, Csiki, Makai (1) / Czecze, Miskolczi, Tóth Gergő. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 22–27.

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 5/2.

Debreceni EAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC 5–6 (1–3, 3–1, 1–1, 0–1) – hosszabbítás után

Jegyzőkönyv hamarosan!