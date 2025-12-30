Nemzeti Sportrádió

BÚÉK 2026!; Szélesi Zoltáné az Újpest kispadja

2025.12.30. 23:56
Nyolc oldalon pillantunk vissza 2025-re – maradjunk annyiban: tartalmas év volt. Szöllősi-jegyzettel és Csurka-publicisztikával, a Nemzeti Sport fotósainak idei legjobb felvételeivel és persze hat sűrű oldalon Szoboszlaival, a Fradival, a futballválogatottal, Kós Huberttel, csapat Bl-sikereinkkel és a nem mindennapos Formula–1-es idényzárással.

Ahogyan sejteni lehetett: Szélesi Zoltán az Újpesti vezetőedző. Dárdai Pál Megyeri útra érkezésével nyilvánvaló volt, hogy a kispadra is bizalmi ember érkezik – háttéranyagok az újpesti edző kinevezéséről.

Szilveszterkor a Kincsem Parkban búcsúzik az esztendő. Az idén 100 éves lóversenypálya szokás szerint szenzációs, estébe nyúló programmal ad tartalmas szórakozást a hidegben is kilátogató ezreknek, az év championjai és a celebfutamok résztvevői mellett a részletes műsor is a Nemzeti Sportban – címlapsztori két oldalon.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Kinek szurkolhatunk? Éves versenynaptár 2026; Horváth Dávid: Irigyelt állásom volt…

E-újság
Tegnap, 0:16

Útravaló a nézőtől – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
2025.12.29. 23:57

Stopira – lesz magyar a világbajnokságon!; Tóth Zoltánt Szentmihályi fotójával üldözték

E-újság
2025.12.28. 23:20

NB I posztonkénti rangsor; A női kézilabda 2025-ös esztendejét elemezzük

E-újság
2025.12.27. 23:59

Versenynaptár 2026 – 4 oldalon a keddi Nemzeti Sportban!

Egyéb egyéni
2025.12.27. 17:38

Szappanos Péter lett az őszi szezon legjobbja; Vörös Barna Zalaegerszegen köthet ki

E-újság
2025.12.26. 23:17

Deli Betty nagyi élete a lelátón

Egyéb egyéni
2025.12.25. 10:54

Gera Zoltán: Szeretem nyugalomban, családi környezetben tölteni az ünnepeket; Deli Betty nagyi: 60 év a lelátókon

E-újság
2025.12.23. 23:26
