BÚÉK 2026!; Szélesi Zoltáné az Újpest kispadja

Nyolc oldalon pillantunk vissza 2025-re – maradjunk annyiban: tartalmas év volt. Szöllősi-jegyzettel és Csurka-publicisztikával, a Nemzeti Sport fotósainak idei legjobb felvételeivel és persze hat sűrű oldalon Szoboszlaival, a Fradival, a futballválogatottal, Kós Huberttel, csapat Bl-sikereinkkel és a nem mindennapos Formula–1-es idényzárással.

Ahogyan sejteni lehetett: Szélesi Zoltán az Újpesti vezetőedző. Dárdai Pál Megyeri útra érkezésével nyilvánvaló volt, hogy a kispadra is bizalmi ember érkezik – háttéranyagok az újpesti edző kinevezéséről.

Szilveszterkor a Kincsem Parkban búcsúzik az esztendő. Az idén 100 éves lóversenypálya szokás szerint szenzációs, estébe nyúló programmal ad tartalmas szórakozást a hidegben is kilátogató ezreknek, az év championjai és a celebfutamok résztvevői mellett a részletes műsor is a Nemzeti Sportban – címlapsztori két oldalon.

