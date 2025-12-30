Nemzeti Sportrádió

Negyedik hellyel zárta az évet Vas Blanka

2025.12.30. 20:38
Vas Blanka (Fotó: AFP)
A hangulatos diegemi terepkerékpáros viadalon előszilveszterezett Vas Blanka, a magyar kerékpárost 29 másodperc választotta el a dobogótól.

Egy hónapos kihagyás után karácsony előtt közvetlenül tért vissza a terepkerékpáros versenyzéshez Vas Blanka, a szünet hasznos volt, a magyar bringás jó formába került. Előbb a Telenet Superprestige sorozat keretében Heusden-Zolderben lett második, majd világbajnoki széria gaverei állomásán végzett negyedikként, míg kedden a villanyfényes diegemi pályán – a Superprestige-szériában – lett szintén negyedik.

Pedig a hatkörös viadal elején nehézségei akadtak, miközben a holland Puck Pieterse tört az élre. Vas nagyot küzdött az elemekkel, igyekezett felzárkózni, ugyanakkor a homokos és a mély, saras részek is feladták a leckét, nem beszélve az éles kanyarokról. A második helyen Marie Scheriber haladt, az utolsó előtti körnél úgy tűnt, beérheti Pietersét, de a holland nem engedte ki kezéből a győzelmet, neki egyébként ebben az idényben ez volt az első diadala. Harmadikként Ceylin Alvarado tekert, Vas ugyan próbált rá tapadni, hátránya tizenöt másodperce is lecsökkent, de nem tudta igazán megközelíteni, így negyedikként zárta az utolsó 2025-ös versenyét. Bruchner Regina is megmérette magát, a fiatal kerékpáros 31. lett. 

A Superprestige-sorozat január 3-án folytatódik Gullegemben, míg Zonhoven egy nappal később vk-futamnak ad otthont.

TELENET SUPERPRESTIGE-SOROZAT, DIEGEM
Nők: 1. Puck Pieterse (holland, Alpecin-Deceuninck) 45:07 perc, 2. Schreiber (luxemburgi, SD Worx) 12 másodperc hátrány, 3. Alvarado (holland, Fenix-Deceuninck) 47 mp h., 4. Vas Blanka (SD Worx) 1:16 perc h., …31. Bruchner Regina (MVM VESC) 4:50 p h.
Az összetett állása: 1. Aniek van Alphe (holland, Seven Racing) 71 pont, 2. Van der Heijden (holland, Crelan-Corendon) 62, 3. Fauquenet (francia) 61, …8. Vas 29

 

