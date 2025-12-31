Felemás este Los Angelesben: 41 (!) pontos Clippers-siker, hazai Lakers-zakó a Pistons ellen

Mindkét Los Angeles-i kosárcsapat hazai környezetben lépett pályára, s a két mérkőzésen felemás eredmények születtek. A Clippers (dacára annak, hogy még mindig messze van a rájátszást érő helyektől) zsinórban az ötödik győzelmét aratta, s 41 pontot számolt rá a jelenlegi idényben mindössze nyolc győzelmet arató Sacramento Kingsre. Kawhi Leonard 33 ponttal volt a hazaiak vezére, míg James Harden 21 pontot tett bele a közösbe, míg a másik oldalon senki nem jutott el még csak 20 pontig sem – a vendégek legjobbja a 18 pontos Nique Clifford volt, de beszédes, hogy maga Russell Westbrook is csak 12 pontot dobott.

Mindeközben a sérülések sújtotta Lakersnek (Austin Reaves, Gabe Vincent és Rui Hachimura is hiányzott a lila-arany mezes gárdából) kevés babér termett a remek idényt futó Detroit Pistons ellen, a duplázó Cade Cunningham (27 pont, öt lepattanó, 11 gólpassz) vezette vendégek ugyanis végig előnyben voltak, s magabiztos, 22 pontos sikert könyvelhettek el. A mérkőzés legjobbja ezzel együtt Luka Doncic volt, a szlovén klasszis 30 pontja mellett 11 asszisztot jegyzett – nem rajta múlt a Lakers kudarca.

Szoros mérkőzést játszott a Utah Jazz és a Boston Celtics. A 37 pontot dobó Keyonte George vezette hazaiak remek első negyedet produkáltek, majd a nagyszünetben is vezettek, de ezt követően visszaesett a teljesítményük, míg a Celtics játéka alaposan feljavult, s a bostoniak egy 40 pontos negyedik negyeddel a győzelmet is megszerezték. A vendégek legjobbja a 27 pontos Derrick White volt, de a dupla duplát jegyző Jaylen Brown is komoly szerepet játszott a sikerben.

Rendkívül szoros mérkőzést játszottak Memphisben, ahol a Grizzlies a harmadik negyed legvégéig vezetett, utána viszont a Joel Embiid (34 pont, 10 lepattanó, nyolc gólpassz), Tyrese Maxey (34 pont, négy lepattanó, 12 gólpassz) duó vezette 76ersnek állt a zászló, s a philadelphiaiak fordítottak is. A hazaiak ezzel együtt az utolsó negyedben sem adták fel, s miután a vendégek nem tudtak komoly előnyre szert tenni, az összességében 40 pontig jutó Ja Morant, valamint a dupla duplázó Jaren Jackson Jr. kosaraival hosszabbításra mentették a találkozót. A ráadásban a Grizzlies kezdett jobban, Morant szinte egymaga vitte hátán a társait, de a 76ers tartotta a lépést ellenfelével, s VJ Edgecombe kései triplájával a győzelmet is megszerezte.

NBA

ALAPSZAKASZ

Memphis Grizzlies–Philadelphia 76ers 136–139 – hosszabbítás után

Utah Jazz–Boston Celtics 119–129

Los Angeles Lakers–Detroit Pistons 106–128

Los Angeles Clippers–Sacramento Kings 131–90