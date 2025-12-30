Gian van Veen sima győzelemmel jutott a negyeddöntőbe a darts-vb-n

Gian van Veennek nem igazán kellett izgulnia a továbbjutás miatt a Charlie Manby elleni meccsen. 1:1 után a holland jobban játszott, és végül sima 4:1-es győzelmet aratott. Bár nagyjából hasonló hatékonysággal kiszállóztak (Manby: 47.1% – 8/17), Van Veen: 48.1% – 13/27), a holland sokkal többször kísérletezhetett, és a körátlaga is jobb volt.

VAN VEEN IN THE QUARTERS!



Gian van Veen delivers another stellar big stage performance to get the better of Charlie Manby to win 4-1!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R4

A negyeddöntős mérkőzéseket január 1-én játsszák.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

NYOLCADDÖNTŐ

Charlie Manby (angol, 94.74)–Gian van Veen (holland, 10., 98.48) 1:4 (2–3, 3–1, 1–3, 0–3, 2–3)

Később

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)

Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

Délutáni mérkőzések

Luke Woodhouse (angol, 25., 91.4)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 96.68) 2:4 (1–3, 3–1, 1–3, 3–1, 1–3, 1–3)

Jonny Clayton (walesi, 5., 92.79)–Andreas Harrysson (svéd, 91.47) 4:2 (3–2, 1–3, 2–3, 3–2, 3–2, 3–2)

Justin Hood (angol, 101.18)–Josh Rock (északír, 11., 96.31) 4:0 (3–2, 3–2, 3–1, 3–1)

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1.)–Rob Cross (angol, 17.) 4:2

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 2:4

James Hurrell (angol)–Ryan Searle (angol, 20.) 0:4

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd) 4:2

Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

Charlie Manby (angol)–Gian van Veen (holland, 10.) 1:4

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)

Justin Hood (angol)–Josh Rock (északír, 11.) 4:0