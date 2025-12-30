Erste Liga: Újpest-siker Miskolcon, kilenc vereség után nyert a Csíkszereda

JÉGKORONG ERSTE LIGA

DVTK JEGESMEDVÉK–UTE 2–4 (1–2, 0–1, 1–1)

Miskolc, 1420 néző. V: Vincze Péter Tamás, Máhr-Stumpf, Varjú, Kocsány

DVTK: Praták – Csollák (1), Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry / Vokla 1, Szalay (1) / Szabóki – Marklund, Kinloch, Djumic / Tóth G., CSIKI (1), Rétfalvi / Trajcsik, Miskolczi, Orosz D. / PÁSZTOR J. 1, Czecze (1), Farkas M. Edző: Láda Balázs

UTE: ERDEI – RONKAINEN 1, Franyó / Tornyai, Kiss D. / Bogesics, Pokornyi / Osztoics – Kovács A., Golod (1), Dansereau / BURZAN 1 (3), Páterka, LUCIANI 1 / Szalma 1, Szabó Rácz (1), Rapos / Kovács S., Lőczi, Baróti. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 27–25

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Nem úgy kezdtünk, ahogyan akartuk, hosszú ideig enerváltan jégkorongoztunk. Nem működött az emberelőnyös játékunk sem. Kiemelem a fiatal sorunkat, de ezen a találkozón extrát nem mutattunk, ezért pont nélkül maradtunk.

Jason Morgan: – Keményen harcoltunk, jól védekeztünk, értékes győzelmet arattunk, itt mindig nehéz nyerni. Emberelőnyben és emberhátrányban egyaránt jól teljesítettünk. Sikerünk az OB I szempontjából is fontos volt.

GYERGYÓI HK (romániai)–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 2–5 (1–3, 1–1, 0–1)

Gyergyóremete, 2283 néző. V: André, Bandi, Borsos, Kőszegi (mind romániaiak)

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes / Imre, Szabó T. / Molnár Á. – Orban (1), Gerads, Bodó / Vincze P. (1), Ravasz, Sárpátki / Ambrus G. (1), Császár 1, Väyrynen / SÁNDOR-SZÉKELY, Ádám, SZIGETI 1. Edző: Markus Juurikkala

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – MacEachern, Láday (1) / Salló, Kristó / Ahola, Both / Kovács E. – RITCHIE 1 (2), PÉTER B. 2 (1), BECZE T. 1 (1) / Farley, Silló, Gymer / Rokaly N. (1), Reisz 1, Fodor Cs. (1) / Nyisztor, Márton B., Kedves. Edző: Péter Róbert

Kapura lövések: 54–23

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 5/2

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 1–6 (1–2, 0–1, 0–3)

Újpesti Jégcsarnok, 137 néző. V: Árkovics, Haszonits, Gottlibet, Sábián

DAB: SZÜCS – Szécsi, Bánki / Kugyin, Mikulovics / Balázsi, POZSÁR (1) – PINCZÉS (1), CSEH 1, Keresztes Zs. / Jarulin, Zohovs, Zorin / Vadócz, Károly, Csémi / Popovics. Edző: Hetler Ádám

BJA HC: FARKAS R. – SZABÓ B. (3), SZABÓ DÁNIEL (2) / Pozsgai, Riha / Varga A., Boros / Jurkovics – Honejsek, NAGY G. 1 (1), SCHLEKMANN 1 (2) / Zimányi 1, Weidemann, Banga 1 / Horváth B., Keresztes L. 1, Pilon / Nádasy, Novotny, Razumnjak 1. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 24–60

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Hetler Ádám: – Jobb csapattal találkoztunk, de úgy érzem, akármit csinálunk, kiállítással büntetnek minket a bírók, akkor is, ha csak csúnyán nézünk. Ezen valahogy változtatnunk kell. Nehéz volt összeszedni a csapatot, mert sok a sérült és a beteg, amit tudtunk, megtettük, de így sem lett szép a vége.

Kangyal Balázs: – A legfontosabb, hogy nyertünk, a mi helyzetünkben minden pontnak óriási jelentősége van, de az ellenfelünknek is az lett volna. Sokat lőttünk kapura, nem játszottunk hatékonyan, de a legfontosabb a három pontot.

FEHA19–DEAC 4–7 (1–4, 3–2, 0–1)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 1977 néző. V: Babic, Dósa, Lánczos, Szabó Dávid

FEHA19: Csibi (Hegedüs) – Sivrin 1, Dóczi (1) / Deák, Bajkó / Erdőhelyi, SZABÓ P. / Salamon Z. – KECELI-MÉSZÁROS 2, FARKAS L., NÉMETH Z. (2) / Ambrus Cs., Zapernick 1 (1), Aragon (1) / Bucskin, Alapi, Atlasz / Magosi / Blasits, Nádor, Erdősi. Edző: Tokaji Viktor

DEAC: Szeles – Jeliszejev, Bukor / Usztyinyenko, DOBMAYER (1) / Ph. Kiss (1), Haranghy / Mártonffy – Senfeld (1), Kreisz B. 1, Krutov / Mozer 1 (1), Galoha 1 (1), ASZKAROV 1 (1) / Kulesov (2), MIHALIK G. 1 (1), SZITA 2 (1) / Molnár Z. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 44–32

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Mindent elkövettünk, hogy ne nyerjünk – emberelőnyben kaptunk két gólt, ez nonszensz, ezt tetézte, hogy kétszer is rólunk pattant a kapunkba a korong. Egyéni hibákkal nehéz helyzetbe hoztuk magunkat. Sok energiába került, de négy egyes hátrányból visszajöttünk, ezért büszke vagyok a srácokra.

Vaszjunyin Artyom: – A góljaink számával elégedett vagyok, a játékkal kevésbé. A második harmadban nem mi voltunk a jobbak, a harmadikban összeszedtük magunkat. Az első harmad elején még egy hátvédünk kidőlt, aztán kiállításokat kaptunk, emiatt is hullámzottt a teljesítményünk.