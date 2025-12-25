„Brunót lehetetlen pótolni” – Ruben Amorim az irányítója kieséséről
A Manchester United 2–1-re kapott ki múlt vasárnap a szárnyaló Aston Villától, ám a vereségnél is jobban fájhatott a „vörös ördögök” menedzserének, Ruben Amorimnak, hogy irányítója, Bruno Fernades combizomsérülése miatt kénytelen volt lesántikálni a pályáról Birminghamben.
A BBC bennfentes értesülésekre hivatkozva azt állítja: a portugál játékmester előreláthatólag majd’ egy hónapot, öt meccset lesz kénytelen kihagyni, így a pénteki, Newcastle United elleni hazai találkozót is. A brit közszolgálati média forrásai szerint a 31 éves középpályás leghamarabb január 17-én, a Manchester City elleni városi derbin lesz bevethető.
„Brunót lehetetlen pótolni, ezt ma a csapatnak is elmondtam – kesergett kulcsjátékosa elvesztése miatt Amorim. – Persze mindig a dolgok jó oldalát kell nézni, már, ha ez esetben van olyan – sok játékosnak most itt van a lehetőség a bizonyításra.”
„Nem pusztán a kreativitása fog hiányozni – folytatta a tréner. – Minden pontrúgásnál ő szervezi a csapatot, ragyogóan átlátja az összes pozíciót a pályán. Amikor cserélek, ő magyarázza el a többieknek, ki mit csináljon, ki hová helyezkedjen.”
Amorim gondjait tovább növeli a „szarkák” elleni mérkőzés előtt, hogy az egyébként egyáltalán nem sérülékeny Bruno Fernandesen kívül – aki hat év alatt mindössze két meccset hagyott ki sérülés, egyet pedig betegség miatt – természetes helyettese, a vádliproblémával küszködő Kobie Mainoo sem bevethető.
ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
Péntek, 21.00: Manchester United–Newcastle United (Tv: Match4)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|17
|12
|3
|2
|31–10
|+21
|39
|2. Manchester City
|17
|12
|1
|4
|41–16
|+25
|37
|3. Aston Villa
|17
|11
|3
|3
|27–18
|+9
|36
|4. Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29–17
|+12
|29
|5. Liverpool
|17
|9
|2
|6
|28–25
|+3
|29
|6. Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19–17
|+2
|27
|7. Manchester United
|17
|7
|5
|5
|31–28
|+3
|26
|8. Crystal Palace
|17
|7
|5
|5
|21–19
|+2
|26
|9. Brighton & Hove Albion
|17
|6
|6
|5
|25–23
|+2
|24
|10. Everton
|17
|7
|3
|7
|18–20
|–2
|24
|11. Newcastle
|17
|6
|5
|6
|23–22
|+1
|23
|12. Brentford
|17
|7
|2
|8
|24–25
|–1
|23
|13. Fulham
|17
|7
|2
|8
|24–26
|–2
|23
|14. Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26–23
|+3
|22
|15. Bournemouth
|17
|5
|7
|5
|26–29
|–3
|22
|16. Leeds United
|17
|5
|4
|8
|24–31
|–7
|19
|17. Nottingham Forest
|17
|5
|3
|9
|17–26
|–9
|18
|18. West Ham
|17
|3
|4
|10
|19–35
|–16
|13
|19. Burnley
|17
|3
|2
|12
|19–34
|–15
|11
|20. Wolverhampton
|17
|–
|2
|15
|9–37
|–28
|2