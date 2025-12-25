„Brunót lehetetlen pótolni” – Ruben Amorim az irányítója kieséséről

A Manchester United 2–1-re kapott ki múlt vasárnap a szárnyaló Aston Villától, ám a vereségnél is jobban fájhatott a „vörös ördögök” menedzserének, Ruben Amorimnak, hogy irányítója, Bruno Fernades combizomsérülése miatt kénytelen volt lesántikálni a pályáról Birminghamben.

A BBC bennfentes értesülésekre hivatkozva azt állítja: a portugál játékmester előreláthatólag majd’ egy hónapot, öt meccset lesz kénytelen kihagyni, így a pénteki, Newcastle United elleni hazai találkozót is. A brit közszolgálati média forrásai szerint a 31 éves középpályás leghamarabb január 17-én, a Manchester City elleni városi derbin lesz bevethető.

Bruno Fernades (középen, fehér mezben) a combját fogva hagyta el a pályát a Villa elleni meccsen (Fotó: Getty Images)

„Brunót lehetetlen pótolni, ezt ma a csapatnak is elmondtam – kesergett kulcsjátékosa elvesztése miatt Amorim. – Persze mindig a dolgok jó oldalát kell nézni, már, ha ez esetben van olyan – sok játékosnak most itt van a lehetőség a bizonyításra.”

„Nem pusztán a kreativitása fog hiányozni – folytatta a tréner. – Minden pontrúgásnál ő szervezi a csapatot, ragyogóan átlátja az összes pozíciót a pályán. Amikor cserélek, ő magyarázza el a többieknek, ki mit csináljon, ki hová helyezkedjen.”

Amorim gondjait tovább növeli a „szarkák” elleni mérkőzés előtt, hogy az egyébként egyáltalán nem sérülékeny Bruno Fernandesen kívül – aki hat év alatt mindössze két meccset hagyott ki sérülés, egyet pedig betegség miatt – természetes helyettese, a vádliproblémával küszködő Kobie Mainoo sem bevethető.

