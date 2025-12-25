Nemzeti Sportrádió

„Brunót lehetetlen pótolni” – Ruben Amorim az irányítója kieséséről

V. H. L.V. H. L.
2025.12.25. 15:20
Rúben Amorimnak főhet a feje: hetekre időlt egyik legfontosabb játékosa (Fotó: Getty Images)
Rúben Amorim Manchester United Newcastle United Bruno Fernandes Premier League
Az Aston Villa ellen összeszedett sérülése miatt közel egy hónapra dőlt ki a Manchester United kulcsembere, Bruno Fernandes, a portugál karmester a BBC szerint legközelebb a január 17-ei, Manchester City elleni városi rangadón játszhat.

A Manchester United 2–1-re kapott ki múlt vasárnap a szárnyaló Aston Villától, ám a vereségnél is jobban fájhatott a „vörös ördögök” menedzserének, Ruben Amorimnak, hogy irányítója, Bruno Fernades combizomsérülése miatt kénytelen volt lesántikálni a pályáról Birminghamben.

A BBC bennfentes értesülésekre hivatkozva azt állítja: a portugál játékmester előreláthatólag majd’ egy hónapot, öt meccset lesz kénytelen kihagyni, így a pénteki, Newcastle United elleni hazai találkozót is. A brit közszolgálati média forrásai szerint a 31 éves középpályás leghamarabb január 17-én, a Manchester City elleni városi derbin lesz bevethető.

Aston Villa v Manchester United - Premier League
Bruno Fernades (középen, fehér mezben) a combját fogva hagyta el a pályát a Villa elleni meccsen (Fotó: Getty Images)

Brunót lehetetlen pótolni, ezt ma a csapatnak is elmondtam – kesergett kulcsjátékosa elvesztése miatt Amorim. – Persze mindig a dolgok jó oldalát kell nézni, már, ha ez esetben van olyan – sok játékosnak most itt van a lehetőség a bizonyításra.”

„Nem pusztán a kreativitása fog hiányozni – folytatta a tréner. – Minden pontrúgásnál ő szervezi a csapatot, ragyogóan átlátja az összes pozíciót a pályán. Amikor cserélek, ő magyarázza el a többieknek, ki mit csináljon, ki hová helyezkedjen.”

Amorim gondjait tovább növeli a „szarkák” elleni mérkőzés előtt, hogy az egyébként egyáltalán nem sérülékeny Bruno Fernandesen kívül – aki hat év alatt mindössze két meccset hagyott ki sérülés, egyet pedig betegség miatt – természetes helyettese, a vádliproblémával küszködő Kobie Mainoo sem bevethető.

ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
Péntek, 21.00: Manchester United–Newcastle United (Tv: Match4)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal17123231–10+21 39 
2. Manchester City17121441–16+25 37 
3. Aston Villa17113327–18+9 36 
4. Chelsea1785429–17+12 29 
5. Liverpool1792628–25+3 29 
6. Sunderland1776419–17+2 27 
7. Manchester United1775531–28+3 26 
8. Crystal Palace1775521–19+2 26 
9. Brighton & Hove Albion1766525–23+2 24 
10. Everton1773718–20–2 24 
11. Newcastle1765623–22+1 23 
12. Brentford1772824–25–1 23 
13. Fulham1772824–26–2 23 
14. Tottenham1764726–23+3 22 
15. Bournemouth1757526–29–3 22 
16. Leeds United1754824–31–7 19 
17. Nottingham Forest1753917–26–9 18 
18. West Ham17341019–35–16 13 
19. Burnley17321219–34–15 11 
20. Wolverhampton172159–37–28 

 

 

