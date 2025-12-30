A hajráig vezetett az FTC, de hosszabbításban kikapott a Viennától az osztrák hokiligában

KARÁCSONY ELŐTTI utolsó mérkőzését a Linz ellen játszotta a Hydro Fehérvár AV19 és hazai jégen 4–2-re legyőzte az osztrákokat. Alig több mint egy héttel később ismét összecsaptak a gárdák, ezúttal Ausztriában. A Linz egyébként négymeccses vereségsorozatot szakított meg múlt vasárnap az Innsbruck legyőzésével, a Volán pedig a Ljubljanától kapott ötössel a háta mögött utazott el a keddi meccsre.

Ted Dent csapata nem kezdte rosszul az összecsapást, de a speciális játékhelyzetek miatt már az első húsz percben kétgólos hátrányba került. Először egy kiugrást követően harcossága révén Shawn St-Amant alakított ki lövőhelyzetet, majd fejezte be ő maga góllal a támadást, aztán ismét emberelőnyben Travis Barron kapott jó passzt – a gyors adogatást a fehérváriak nem tudták követni, a kanadai csatár így megduplázta csapata vezetését.

Alig kezdődött el a második harmad, már a saját góljainak számát is megkettőzte: gyorsan korcsolyázott a pálya jobb szélén, néhány csellel becsapta védőjét, és jó ütemben, technikásan, de erősen emelt a fonákkal a kapu rövid oldalába. Még ebben a játékrészben kétszer betaláltak a linziek, így csak formalitás volt a meccsből hátralévő idő. A hazaiak még két gólt lőttek, és 7–0-ra győzték le a Volánt, amelynek ezúttal semmi sem jött össze.

Az ICEHL másik magyar csapata, a Ferencváros is jégre lépett kedd este, a zöld-fehérek a Vienna Capitalst fogadták, amely két vereség után (a Fehérvár és a Klagenfurt ellen) utazott ismét Magyarországra. A Volán, a Fradi és keddi ellenfelei egyaránt a rájátszáskvalifikációt érő helyekért harcolnak, közvetlen riválisai egymásnak, így ezen a meccsen is kiélezett küzdelemre volt kilátás, és Budapesten meg is valósult a szoros küzdelem.

Az első játékrészben nem született gól, a másodikban aztán a hazaiak kétszer, a vendégek egyszer találtak be, így minimális Fradi-előnnyel kezdődött a harmadik 20 perc. Ezt kiegyenlítette a Vienna Capitals, és a hosszabbítást is jobban bírta, 3–2-re nyert, így övé lett a bónusz pont a Tüskecsarnokban.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

FTC-TELEKOM–VIENNA CAPITALS (osztrák) 2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–1) – hosszabbításban

Tüskecsarnok, 1818 néző. V: Smetana (oszták), Soós, Muzsik, Gatol-Schafranek (osztrák)

FTC: Bálizs – Bengtsson, Lindgren / Hudec, HORVÁTH M. / Hadobás, L. Green / Seregély Máté – SHAW 1, COULTER 1 (1), G. Green / Molnár D., Nagy Krisztián, Tammela / Mihalik A., Mattyasovszky, Galajda / Tóth Gergely, Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski

VIENNA: COWLEY – Bourque, NOGIER / C. Hults 1, Lorenz Lindner / Hackl, Gazzola / Wolf, Kirchschläger – M. Hults, VEY 1 (1), KOSMACHUK 1 (1) / Souch, Wallner, Franklin (1) / Kromp, Preiser, Lanzinger / Antonitsch, Theirich, Koschek. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 32–42

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 2/0

BLACK WINGS LINZ (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 7–0 (2–0, 3–0, 2–0)

Linz, 4205 néző. V: Nagy A., Piragic (horvát), Váczi D., Zgonc (szlovén)

LINZ: TIRRONEN – Roe (1), Würschl / Söllinger (1), Auvitu (1) / Luis Lindner (1), Moro / Tialler – Ograjensek (2), Knott 1, ST-AMANT 1 / Lebler (2), BARRON 2, Neubauer / Pusnik 1, Colins (1), Romig (1) / Kristler (2), OSCHGAN 2, Gaffal. Edző: Philipp Lukas

FEHÉRVÁR: Reijola (Horváth Dominik) – Horváth Donát, Messner / Stipsicz, Stajnoch / Falus, Nagy Dominik / Varga B. – Erdély Cs., Bartalis I., Kuralt / Archibald, Hári J., Gerlach / Kulmala, Richards, Cheek / Magosi, Németh K., Mihály Á. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 41–19

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/0

További eredmények

EC Villach–Graz 99ers 1–4

Innsbruck–Red Bull Salzburg 0–4

Olimpija Ljubljana (szlovén)–EC KAC 3–2

HCB Südtirol Alperia (olasz)–Pioneers Vorarlberg 5–0