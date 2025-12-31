Nemzeti Sportrádió

Carlsen duplázott, a nőknél Aszaubajeva nyert a villámsakk-vb-n

2025.12.31. 00:02
Magnus Carlsen (Fotó: FIDE)
Akárcsak a vasárnap befejeződött gyorssakk-vébét, a kedden véget ért villámsakk-világbajnokságot is Magnus Carlsen nyerte Dohában. A magyarok a mezőny középső, illetve hátsó traktusában végeztek.

A 35 éves norvég Carlsen, a klasszikus sakk korábbi világbajnoka, a három perc alap-játékidejű villámpartik vb-jén a 252 férfi játékost felvonultató Open kategória rájátszásos döntőjében az üzbég Nodirbek Abdusattorovot múlta felül. E műfajban kilencedik alkalommal lett világbajnok, míg a gyorssakkban hatszoros győztesnek vallhatja magát.

A hétfő-keddi vébén asztalhoz ült magyar nemzetközi nagymesterek közül a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) eredményközlője szerint Rapport Richárd – 11 pontot gyűjtve a 19 fordulóban – az 56. helyen végzett, a 9.5 pontos Kozák Ádám a 124., a honosított orosz Dudin Gleb pedig 9 ponttal a 165. lett.

A női tornát a 21 éves kazah Bibiszara Aszaubajeva nyerte, aki a kedd esti rájátszásos döntőben az ukrán Anna Muzicsukot múlta felül. A 15 perces alap-játékidejű meccsekből álló gyorssakk-vébé győztese, az orosz Alekszandra Gorjacskina villámsakkban hetedikként zárt. A két magyar női szereplő közül a korábban mongol színekben versenyző, ma már magyar állampolgár Nomin-Erdene Davaademberel a 15 fordulóban gyűjtött 9 pontjával a 31., a 7.5 pontos Gaál Zsóka pedig a 64. helyen fejezte be szereplését a 140 fős mezőnyben.

A gyorssakk- és villámsakk-világbajnokságokat a Katari Egyetem Sport- és Rendezvényközpontjában rendezték meg, a két esemény összdíjazása meghaladta az egymillió eurót: a férfi világbajnok mindkét szakágban 70 ezer, a női győztes 40 ezer eurós pénzjutalomban részesült.

(MTI)

 

