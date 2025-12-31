Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: három magyarral kapott ki a Zwickau

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.12.31. 00:00
Pénzes Laura (Fotó: Imago Images)
Pénzes Laura Szabó Laura Nagy Martin Zwickau Suba Sára
Szabó Laura kettő és Pénzes Laura egy gólja, illetve Győri Barbara hét védése ellenére a BSV Sachsen Zwickau meglepetésre 35–22-re kikapott az SU Neckarsulm otthonában a német női kézilabda-bajnokság keddi játéknapján.

A liga honlapja szerint Suba Sárának négy védése volt a TuS Metzingenben, amely 33–28-ra kikapott a Göppingen vendégeként. A Metzingen a hetedik, a Zwickau a kilencedik helyen áll a tabellán.

Nagy Martinnak hat védése volt az OV Helsingborg HK-ban, amely házigazdaként 33–29-re kikapott az Önnereds HK-tól a svéd férfibajnokságban.

 

