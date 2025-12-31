Európai kézilabdaligák: három magyarral kapott ki a Zwickau

A liga honlapja szerint Suba Sárának négy védése volt a TuS Metzingenben, amely 33–28-ra kikapott a Göppingen vendégeként. A Metzingen a hetedik, a Zwickau a kilencedik helyen áll a tabellán.

Nagy Martinnak hat védése volt az OV Helsingborg HK-ban, amely házigazdaként 33–29-re kikapott az Önnereds HK-tól a svéd férfibajnokságban.