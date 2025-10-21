Bajnokok Ligája: Leverkusen–PSG

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 2–6 (1–4) – élőben az NSO-n!
Leverkusen, BayArena, 29 500 néző. V: Jesús Gil Manzano (spanyol)
Bayer 04 Leverkusen: Flekken – Andrich, Badé, Tapsoba – Arthur Soares, Equi Fernández, Aleix García, Grimaldo – Echeverri (Maza, a szünetben), Poku (Ben Szegir, 64.) – Kofane (Belocian, 52.). Vezetőedző: Kasper Hjulmand
A kispadon: Blaswich (k.), Lomb (k.), Culbreath, J. Mensah, Izekor
PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnij, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery, Mayulu (Li Kang In, 63.) – B. Barcola, D. Doué (Lucas Hernández, a szünetben) Kvarachelia (O. Dembelé, 63.). Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Rafa Marin (k.), Szafonov (k.), Beraldo, Marquinhos, Goncalo Ramos, I. Mbaye, Ndjantou
Gólszerző: Aleix García (38. – 11-esből, 54.), ill. Pacho (6.), D. Doué (41., 45+3.), Kvarachelia (44.), Nuno Mendes (50.), O. Dembélé (66.)
Kiállítva: Andrich (33.), ill. Zabarnij (37.)