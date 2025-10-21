BL: Arsenal–Atlético Madrid

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

ARSENAL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 4–0 (0–0) – élőben az NSO-n!

London, Emirates Stadion, 21 óra (TV: Sport 1). Vezeti: D. Massa (olasz)

ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel (C. Mosquera, 72.), Lewis-Skelly – Zubimendi (Nörgaard, 72.), Rice – Eze (Nwaneri, 72.) – Saka, Gyökeres, G. Martinelli. Menedzser: Mikel Arteta

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, J. M. Giménez (Baena, 63.), Le Normand, Hancko – Giu. Simeone (Griezmann, 72.), P. Barrios, Koke (C. Gallgher, 63.), N. González (Ruggeri, 63.) – Sörloth (Th. Almada, 72.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Gabriel (57.), G. Martinelli (64.), Gyökeres (67., 70.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE