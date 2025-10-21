Nemzeti Sportrádió

BL: Arsenal–Atlético Madrid

Vágólapra másolva!
2025.10.21. 20:48
Fotó: Getty Images
Címkék
Bajnokok Ligája BL BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Arsenal Atlético Madrid
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában az Arsenal hazai pályán fogadja az Atlético Madridot. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szövege tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
ARSENAL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 4–0 (0–0) – élőben az NSO-n!
London, Emirates Stadion, 21 óra (TV: Sport 1). Vezeti: D. Massa (olasz)
ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel (C. Mosquera, 72.), Lewis-Skelly – Zubimendi (Nörgaard, 72.), Rice – Eze (Nwaneri, 72.) – Saka, Gyökeres, G. Martinelli. Menedzser: Mikel Arteta
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, J. M. Giménez (Baena, 63.), Le Normand, Hancko – Giu. Simeone (Griezmann, 72.), P. Barrios, Koke (C. Gallgher, 63.), N. González (Ruggeri, 63.) – Sörloth (Th. Almada, 72.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Gabriel (57.), G. Martinelli (64.), Gyökeres (67., 70.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

Bajnokok Ligája BL BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Arsenal Atlético Madrid
Legfrissebb hírek

Rekorddöntést és nagy helyzeteket láthattunk Almatiban, gólt nem – megvan a Kajrat első pontja a BL-ben

Bajnokok Ligája
1 órája

Bajnokok Ligája: Leverkusen–PSG

Bajnokok Ligája
1 órája

Ötgólos BL-győzelemmel hangolt a Barcelona a vasárnapi el Clásicóra

Bajnokok Ligája
1 órája

Műszaki okok miatt késve érkeznek meg Szoboszlaiék a BL-meccsük helyszínére

Bajnokok Ligája
2 órája

Alaba megsérült, Carvajal és Alexander-Arnold közel a visszatéréshez a Real Madridban

Spanyol labdarúgás
4 órája

A holland rendőrség 230 Napoli-szurkolót vett őrizetbe a BL-meccs előtt

Bajnokok Ligája
4 órája

Loic Badé Párizs szülöttjeként győzné le a PSG-t a BL-ben

Bajnokok Ligája
8 órája

Erling Haalandot nem lehet megállítani – vajon a Villarrealnak sikerül?

Bajnokok Ligája
10 órája
Ezek is érdekelhetik