NBA: különleges tripla dupla chicagói oldalon, a Cavs a Bullstól is kikapott

2025.12.18. 08:01
A chicagói Josh Giddey kosárra tör – tripla duplával zárta a meccset (Fotó: Getty Images)
Két mérkőzést rendeztek magyar idő szerint csütörtökre virradóra az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA): a Chicago Bulls hazai pályán 127–111-re nyert a Cleveland Cavaliers ellen, a Memphis Grizzlies 116–110-re győzött a Minnesota Timberwolves vendégeként.

A Chicago mostanában ritkán veri meg a Clevelandet – a megelőző 13 bajnoki meccsükből csupán egyet nyert meg –, de a Cavs olyan hullámvölgyben kínlódik, hogy itt volt a nagy lehetőség. A Bulls, bár szintén nincs éppen a legjobb passzban, élt is vele: az első negyedbeli 12 pontos hátrányát hamar ledolgozta, és a második félidőben végig vezetve elég simán győzött.

A meccs a negyedik játékrész közepén dőlt el végleg, amikor 106–97-nél Nikola Vucsevics beszórt egy hármast, 11–3-as szakaszt indítva. Coby White 25, Vucsevics 20 pontot dobott a mezőnyből 56.2 százalékos pontossággal célzó hazai csapatban, Josh Giddey pedig az idénybeli hatodik tripla dupláját szállította (23 pont, 11-11 lepattanó és assziszt). Bravúrja különlegessége, hogy ő az első a Bulls gazdag történelmében, aki ilyen sok (öt) sikeres hárompontossal támasztotta meg tripla dupláját.

Donovan Mitchell 32 ponttal vezette a clevelandi lőlapot. A Cavs már 13 vereségnél tart; az előző idényben március 19-én kapott ki 13-adszor…

A minneapolisi mérkőzésen mindkét csapat nélkülözte legjobb dobóját, Anthony Edwards (Minnesota) és Ja Morant (Memphis) egyaránt sérült, a többieknek kellett megoldaniuk a feladatot. Kiegyenlített meccs volt, a Grizzlies a harmadik negyedben futott 14–2-vel vette át végleg a vezetést. Jaren Jackson Jr. 28 ponttal és 12 lepattanóval zárt a vendégeknél, Jock Landale (20, 10) pedig, noha nem a hárompontosairól híres, mindig a lehető legjobb pillanatban hajított be egy-egy távolit – néggyel zárt, ez NBA-karrierje eddigi legjobbja. A Grizzlies kezd gyorsulni, a legutóbbi kilenc meccséből hetet megnyert, de még így is jóval a Wolves mögött halad a nyugati tabellán.

NBA, ALAPSZAKASZ
Chicago Bulls–Cleveland Cavaliers 127–111
Minnesota Timberwolves–Memphis Grizzlies 110–116

 

