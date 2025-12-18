Curling vegyes páros olimpiai selejtező: győzelemmel búcsúzott a magyar duó

A viadal eredményközlő oldala szerint a magyar duó – a közép-európai idő szerint csütörtök hajnalban rendezett összecsapáson – nem kezdett jól, az első két end után 3–0-s hátrányban állt, az ötödiket követően pedig 6-4-re vezetett a francia csapat. A „hajrában” viszont egyértelműen Joó Lindáék játszottak jobban és az utolsó három szakaszt egyaránt 1-0-ra megnyerve fordítottak és 7–6-ra nyertek.

A magyar pár az első körben 9–3-ra kikapott a kínaiaktól, majd a folytatásban 9–6-ra az ausztráloktól, 7–4-re a dánoktól és 8-2-re a hollandoktól is. A négy vereséggel eldőlt, hogy nem szerezhet kvótát, így nem lesz magyar curlinges a februári, milánói-cortinai játékokon.

Az első siker a spanyolok elleni 7–6-tal jött össze, a hatodik mérkőzésen pedig ráadás endben maradt alul az új-zélandiakkal szemben a magyar kettős. Joó Linda és Kárász Raul így két győzelemmel és öt vereséggel csoportja hatodik helyén zárt.

Az olimpiai selejtezőn két nyolcas csoportban zajlottak a küzdelmek és az első két-két csapat küzdhet tovább az utolsó két kvótáért. Először a két első és a két második egymással játszik, az előbbi mérkőzés győztese automatikusan kvótát szerez, míg az utóbbi vesztese biztosan anélkül távozik Kanadából. Végül a csoportelsők vesztese és a csoportmásodikok győztese egy mérkőzésen dönt az utolsó kvótáról.

A vegyes párosok mezőnyébe minden olyan nemzet nevezhetett, amely részt vett a 2024-es vagy 2025-ös világbajnokságon, de még nem szerezte meg az olimpiai indulási jogot. Mivel ezen országok száma nem érte el a 16-ot, a világranglista alapján töltötte fel a mezőnyt a nemzetközi szövetség. Ennek köszönhetően vesz részt a magyar kettős a tornán, melyen a B-csoportban szerepel.