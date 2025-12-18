Hlavaty Tamás a francia bajnokságban kapott munkát – hivatalos

Három évre írt alá a francia Brest Bretagne-hoz Hlavaty Tamás, aki jelenleg a cseh válogatott szövetségi kapitányaként dolgozik, és 2026. július elsejétől kezdi el a munkát új klubcsapatánál.

A 38 éves felvidéki szakember klubszinten legutóbb a Viperst és a HB Ludwigsburgot irányította, de mindkét csapat csődbe ment. Hlavaty Magyarországon a Mosonmagyaróvárnál és a Győrnél is dolgozott.

Hlavaty a klub hivatalos honlapján úgy nyilatkozott, azért választotta a Brestet, mert a csapat nagy fejlődést mutatott, és fiatal klubként már most gazdag történelme van.

„Közönségvonzó, de emellett hatékony kézilabdát kell játszanunk a célok elérése érdekében. Számomra a védekezés mindennek az alapja. A célunk egy olyan játékstílus megteremtése, amely versenyképes, de ugyanakkor élvezhető.”