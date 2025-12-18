Vedran Bosnic: Megleptük a mezőnyt

Nemzeti Sportrádió

A harmadik számú kupasorozatban, a csoportkört második helyen záró és a playinbe jutó Szolnok edzője bízik benne, az európai folytatásra visszatérnek a sérültek.
Vedran Bosnic (középen) szerint büszke lehet a Szolnok arra a teljesítményre, amit eddig a Bajnokok Ligájában nyújtott (Fotó: Czinege Melinda)

ÉLT A KÍNÁLKOZÓ LEHETŐSÉGGEL az NHSZ-Szolnoki Olajbányász megfogyatkozott együttese, és ragyogó második félidei teljesítménnyel 80–69-re nyert a szintén tartalékos AEK Athén ellen Miskolcon kedd este, így a második helyen jutott a playinbe a Bajnokok Ligájában. Az európai sztárklub legyőzése hatalmas fegyvertény, főleg ha azt vesszük, hogy három alapembere (Somogyi Ádám, Pallai Tamás, Le’tre Darthard) nélkül, héttagú rotációval meccselte végig az összecsapást Vedran Bosnic vezetőedző.   

„Nagyon örülök, mert jól reagáltunk minden találkozón az aktuális helyzetre, arra meg mindenki büszke lehet, hogy mindhárom hazai meccsünket megnyertük itt, Miskolcon – mondta szerdán a Nemzeti Sportnak a bosnyák szakember. – Erős mezőnyben szerintem a klub egyik legjobb nemzetközi teljesítményét nyújtottuk, amivel azt hiszem, kissé megleptük a mezőnyt. Sokat beszélnek rólunk szakmai berkekben, büszkének kell lennünk arra, amit elértünk, mert sok meccsen hiányoztak meghatározó játékosok. A kemény munka kifizetődött. Miskolcon lenyűgöző volt a vendéglátás, tényleg otthon éreztük magunkat, de ha a Tiszaligetben, a saját csarnokunkban játszhatnánk, az harminc százalék extra energiát jelentene, ezért is nagyobb ez a siker valójában, mint papíron. Helytálltunk, nem siránkoztunk a hiányzók miatt, és nyertünk, de ehhez újfent negyven percig harcolnunk kellett.”      

A keddi találkozón az első félidő végén még hat ponttal a csoportelsőséget már korábban kivívó görögök vezettek, ám a fordulás után feljavult az Olaj, s a 24 pontot és 15 gólpasszt jegyző Krnjajszki Borisz vezetésével magabiztosan győzött. 

Már az első két negyedben is maximum közeli teljesítményt nyújtott csapatom, a második félidőben pedig túl is teljesítettünk – folytatta a Szolnokot a nyár óta irányító Bosnic. – Kicsit változtattunk védekezésben, amitől összezavarodtak a görögök, jobban is dobtunk, a játékosok betartották a taktikát. Meccsről meccsre haladunk, nincs nyomás rajtunk, élvezni kell a sorozatot, s azon dolgozni, amit befolyásolhatunk. Nyilván frusztráló, hogy egyszer sem tudtunk még teljes kerettel játszani... Sokat használtam a hit szót az elmúlt hetekben, nem hiába, kisebb csoda, hogy nyertünk az AEK ellen. A playinben nagy segítség lenne, hogy a várhatóan csak februárban visszatérő Pallain kívül Darthard és Somogyi is játszhasson. A továbbjutás nem volt kitűzve célként, hanem az eléréséért harcolni szerettünk volna, hogy lepjünk meg mindenkit és úgy jussunk tovább. Nem kérdés, a playin párharcában nem mi leszünk a favoritok, de természetesen szeretnénk még egy kisebb csodát tenni.”       

 

Ezek is érdekelhetik