Bartalis István: Régóta ez volt az első meccsünk, amin domináltunk

ICEHL

ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC (osztrák) 3–6 (2–2, 1–2, 0–2)

MET Aréna, 3358 néző. V: Piragic (horvát), Siegel (osztrák), Konc (szlovák), Riecken (osztrák)

FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R., Mihály Á. – Archibald, BARTALIS I. (2), KURALT 2 (1) / Erdély Cs., HÁRI J. 1 (1), Cheek / Kulmala, Richards, Gerlach / Ambrus Cs., Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

KLAGENFURT: Dahm – Unterweger (1), Nickl (1) / Jensen Aabo (1), Preiml (1) / Teves, Maier/ Sablattnig – Schwinger, Herburger, Petersen / Waschnig, KEMPE 1 (1), FROM 2 (1) / FRASER 1 (1), van Ee 1 (1), Hochegger 1 (1) / Lam, Obersteiner, Dobrovolny. Edző: Kirk Furey

Kapura lövések: 39–36

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – A középső játékrészben be is szorítottuk őket, akadt néhány nagy helyzetünk. Jobban találták meg a kipattanókat, a harmadik harmadban még a korcsolyájukról is bepattant. Remélhetőleg, legközelebb ez megfordul, építkeznünk kell tovább.

Kirk Furey: – Tíznapos szünet után léptünk jégre, ez látszott is, igazi hullámvasút volt ez a mérkőzés. Mindkét csapatnak meg kellett találnia a ritmusát, nekünk ez kicsit lassabban ment, mint szerettük volna. Az eredmény nem feltétlenül tükrözi a játék képet, jól védett a kapusunk.

A JÁTÉKNAP TOVÁBBI EREDMÉNYEI

VIENNA CAPITALS (osztrák)–FTC-TELEKOM 4–3 (1–0, 1–0, 2–3)

Graz 99ers (osztrák)–Ljubljana (szlovén) 2–3 – szétlövéssel

Salzburg (osztrák)–Vorarlberg (osztrák) 7–0

HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák) 7–4

HC Pustertal Wölfe (olasz)–HC TIWAG Innsbruck (osztrák) 7–2