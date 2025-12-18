Bartalis István: Régóta ez volt az első meccsünk, amin domináltunk
ICEHL
ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC (osztrák) 3–6 (2–2, 1–2, 0–2)
MET Aréna, 3358 néző. V: Piragic (horvát), Siegel (osztrák), Konc (szlovák), Riecken (osztrák)
FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R., Mihály Á. – Archibald, BARTALIS I. (2), KURALT 2 (1) / Erdély Cs., HÁRI J. 1 (1), Cheek / Kulmala, Richards, Gerlach / Ambrus Cs., Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent
KLAGENFURT: Dahm – Unterweger (1), Nickl (1) / Jensen Aabo (1), Preiml (1) / Teves, Maier/ Sablattnig – Schwinger, Herburger, Petersen / Waschnig, KEMPE 1 (1), FROM 2 (1) / FRASER 1 (1), van Ee 1 (1), Hochegger 1 (1) / Lam, Obersteiner, Dobrovolny. Edző: Kirk Furey
Kapura lövések: 39–36
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – A középső játékrészben be is szorítottuk őket, akadt néhány nagy helyzetünk. Jobban találták meg a kipattanókat, a harmadik harmadban még a korcsolyájukról is bepattant. Remélhetőleg, legközelebb ez megfordul, építkeznünk kell tovább.
Kirk Furey: – Tíznapos szünet után léptünk jégre, ez látszott is, igazi hullámvasút volt ez a mérkőzés. Mindkét csapatnak meg kellett találnia a ritmusát, nekünk ez kicsit lassabban ment, mint szerettük volna. Az eredmény nem feltétlenül tükrözi a játék képet, jól védett a kapusunk.
A JÁTÉKNAP TOVÁBBI EREDMÉNYEI
VIENNA CAPITALS (osztrák)–FTC-TELEKOM 4–3 (1–0, 1–0, 2–3)
Graz 99ers (osztrák)–Ljubljana (szlovén) 2–3 – szétlövéssel
Salzburg (osztrák)–Vorarlberg (osztrák) 7–0
HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák) 7–4
HC Pustertal Wölfe (olasz)–HC TIWAG Innsbruck (osztrák) 7–2
|AZ ÁLLÁS
|1. Klagenfurt
|27
|15
|3
|4
|5
|94–70
|+24
|55
|2. Graz
|26
|13
|4
|6
|3
|86–59
|+27
|53
|3. Olimpija Ljubljana
|28
|13
|6
|2
|7
|115–79
|+36
|53
|4. Pustertal Wölfe
|27
|14
|3
|2
|8
|94–73
|+21
|50
|5. Bozen Südtirol
|26
|15
|1
|2
|8
|95–67
|+28
|49
|6. Salzburg
|26
|11
|3
|3
|9
|79–59
|+20
|42
|7. Villach
|24
|11
|1
|3
|9
|80–75
|+5
|38
|8. FTC
|27
|10
|1
|5
|11
|74–86
|–12
|37
|9. Fehérvár AV19
|27
|10
|2
|2
|13
|61–83
|–22
|36
|10. Linz
|27
|8
|5
|–
|14
|88–95
|–7
|34
|11. Vienna Capitals
|26
|8
|2
|3
|13
|65–80
|–15
|31
|12. Vorarlberg
|27
|5
|2
|3
|17
|56–110
|–54
|22
|13. Innsbruck
|28
|3
|4
|2
|19
|70–121
|–51
|19
