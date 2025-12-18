Nemzeti Sportrádió

Bartalis István: Régóta ez volt az első meccsünk, amin domináltunk

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2025.12.18. 08:56
Bartalis István szerint javult a Volán játéka az elmúlt hetekben (Fotó: NSO Tv)
Hydro Fehérvár AV19 jégkorong MET Aréna Volán Bartalis István ICEHL osztrák jégkorong-liga Klagenfurt Székesfehérvár
A Hydro Fehérvár AV19 remek, közönségszórakoztató mérkőzésen maradt alul szerdán a Klagenfurttal szemben az osztrák hokiligában. A 6–3-as vereség után az NSO Tv kamerája előtt Bartalis István értékelt, a válogatott csatár szerint végre domináltak, és több helyzetet is tudtak kialakítani, mint az ellenfél, erre pedig lehet építeni a jövőbe.

ICEHL
ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC (osztrák) 3–6 (2–2, 1–2, 0–2)
MET Aréna, 3358 néző. V: Piragic (horvát), Siegel (osztrák), Konc (szlovák), Riecken (osztrák)
FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R., Mihály Á. – Archibald, BARTALIS I. (2), KURALT 2 (1) / Erdély Cs., HÁRI J. 1 (1), Cheek / Kulmala, Richards, Gerlach / Ambrus Cs., Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent
KLAGENFURT: Dahm – Unterweger (1), Nickl (1) / Jensen Aabo (1), Preiml (1) / Teves, Maier/ Sablattnig – Schwinger, Herburger, Petersen / Waschnig, KEMPE 1 (1), FROM 2 (1) / FRASER 1 (1), van Ee 1 (1), Hochegger 1 (1) / Lam, Obersteiner, Dobrovolny. Edző: Kirk Furey
Kapura lövések: 39–36
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – A középső játékrészben be is szorítottuk őket, akadt néhány nagy helyzetünk.  Jobban találták meg a kipattanókat, a harmadik harmadban még a korcsolyájukról is bepattant. Remélhetőleg, legközelebb ez megfordul, építkeznünk kell tovább.
Kirk Furey: – Tíznapos szünet után léptünk jégre, ez látszott is, igazi hullámvasút volt ez a mérkőzés. Mindkét csapatnak meg kellett találnia a ritmusát, nekünk ez kicsit lassabban ment, mint szerettük volna. Az eredmény nem feltétlenül tükrözi a játék képet, jól védett a kapusunk.

A JÁTÉKNAP TOVÁBBI EREDMÉNYEI
VIENNA CAPITALS (osztrák)–FTC-TELEKOM 4–3 (1–0, 1–0, 2–3)
Graz 99ers (osztrák)–Ljubljana (szlovén) 2–3 – szétlövéssel
Salzburg (osztrák)–Vorarlberg (osztrák) 7–0
HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák) 7–4
HC Pustertal Wölfe (olasz)–HC TIWAG Innsbruck (osztrák) 7–2

AZ ÁLLÁS        
1. Klagenfurt271534594–70+2455
2. Graz261346386–59+2753
3. Olimpija Ljubljana2813627115–79+3653
4. Pustertal Wölfe271432894–73+2150
5. Bozen Südtirol261512895–67+2849
6. Salzburg261133979–59+2042
7. Villach241113980–75+538
8. FTC2710151174–86–1237
9. Fehérvár AV192710221361–83–2236
10. Linz27851488–95–734
11. Vienna Capitals268231365–80–1531
12. Vorarlberg275231756–110–5422
13. Innsbruck283421970–121–5119
Jégkorong
10 órája

Kikaptak a magyar csapatok az osztrák hokiligában

Kétszer is vezetett, mégis kikapott a Fehérvár, a Ferencváros pedig a nemzetközi szünet után foghíjas kerettel készült a bécsi vendégségre.

 

