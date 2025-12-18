Nemzeti Sportrádió

NS-karácsony: tudósítói ebéd és ünnepi vacsora

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.12.18. 09:09
null
Balról jobbra: Deák Zsigmond, Az Év embere-díjas Borsos László, Szöllősi György és Bardóczy Gábor (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
tudósítók NS-karácsony Nemzeti Sport
A Nemzeti Sport december 15-én tartotta hagyományos karácsonyi programjait. Előbb külsős munkatársait, vidéki és külhoni tudósítóit hívta meg ebédre, majd ünnepi vacsorát szervezett a szerkesztőség tagjainak, ahol az Év embere-díj is gazdára talált.

Az úgynevezett tudósítói ebédre a Városliget Caféban került sor, ahová a vidékről és külhonból tudósító külsős munkatársait invitálta a Nemzeti Sport. Bardóczy Gábor ügyvezető igazgató, Szöllősi György főszerkesztő és Somlóvári Dávid digitális tartalomért felelős főszerkesztő-helyettes köszöntötte személyesen a meghívottakat, akik a hangulatos esemény végén gazdagabbak lehettek egy ajándékcsomaggal, benne egyebek mellett a 2026-os NS-naptárral és belépőkkel a Puskás-múzeumba.

Szöllősi György főszerkesztő is köszöntötte a tudósítói ebéden résztvevő külsős, vidéki és külhoni kollégákat (Fotó: Szabó Miklós)

A Városliget Café adott otthont a karácsonykor hagyományos szerkesztőségi vacsorának is, amelyen szintén Bardóczy Gábor köszönte meg a kiadó és a szerkesztőség munkáját, majd Szöllősi György főszerkesztő értékelte a mögöttünk hagyott évet, s tekintett előre a következő időszakra. Ők és Deák Zsigmond általános főszerkesztő-helyettes adták át a különböző elismeréseket, például az Év embere-díjat, amelyet 2025-ben Borsos László, a labdarúgórovat munkatársa érdemelt ki a napi és havi jutalmak összesítése alapján.

A karácsonyi vacsorán a jubiláló és kerek születésnapos munkatársakat is megünnepelték (Fotó: Czinege Melinda)

Ezután köszöntötték jubiláló, vagyis kerek esztendeje a kiadónál dolgozó munkatársakat – Michnik Erika (25), Farkas Barbara (20), György Nándor (25), Izsányi Szabolcs (25), Lándori Balázs (20), Deák Zsigmond (10), Vincze Szabolcs (10), Zalán Attila (10) –, valamint a negyedik negyedévben kerek születésnapot betöltőket (Németh Andrea, Zombori András, Papp László, Dicső Zoltán, Beke Zsombor) is.

 

tudósítók NS-karácsony Nemzeti Sport
Legfrissebb hírek

Buszsofőrök az NB I-es csapatoknál; Bárány Donátra az FTC után államvizsga vár

E-újság
2025.12.15. 23:31

Harmincéves a Bosman-szabály; Gálaesttel ünnepel a MOB

E-újság
2025.12.15. 00:49

Elnyűhetetlen harcos – Smahulya Ádám jegyzete

Angol labdarúgás
2025.12.13. 23:07

A Rangers legyőzésével biztosította továbbjutását a Ferencváros; Dárdai Márton: Már a nyáron megcéloztuk a Bundesligát

E-újság
2025.12.11. 23:25

Hollandia következik!; 35 tény a 35. Formula–1-es bajnokról

E-újság
2025.12.08. 23:20

Megjelent a Sport 2025 évkönyv

Egyéb egyéni
2025.12.08. 14:19

Erős és agresszív védekezés kell a dánok ellen; Szoboszlai „majdnem” győztes gólja Leedsben

E-újság
2025.12.06. 23:55

12 év után ismét vb-negyeddöntős a magyar női kézilabda-válogatott!; Kylian Mbappé és Erling Haaland szembekerül a futball-vb csoportkörében

E-újság
2025.12.05. 23:45
Ezek is érdekelhetik