NS-karácsony: tudósítói ebéd és ünnepi vacsora

Az úgynevezett tudósítói ebédre a Városliget Caféban került sor, ahová a vidékről és külhonból tudósító külsős munkatársait invitálta a Nemzeti Sport. Bardóczy Gábor ügyvezető igazgató, Szöllősi György főszerkesztő és Somlóvári Dávid digitális tartalomért felelős főszerkesztő-helyettes köszöntötte személyesen a meghívottakat, akik a hangulatos esemény végén gazdagabbak lehettek egy ajándékcsomaggal, benne egyebek mellett a 2026-os NS-naptárral és belépőkkel a Puskás-múzeumba.

Szöllősi György főszerkesztő is köszöntötte a tudósítói ebéden résztvevő külsős, vidéki és külhoni kollégákat (Fotó: Szabó Miklós)

A Városliget Café adott otthont a karácsonykor hagyományos szerkesztőségi vacsorának is, amelyen szintén Bardóczy Gábor köszönte meg a kiadó és a szerkesztőség munkáját, majd Szöllősi György főszerkesztő értékelte a mögöttünk hagyott évet, s tekintett előre a következő időszakra. Ők és Deák Zsigmond általános főszerkesztő-helyettes adták át a különböző elismeréseket, például az Év embere-díjat, amelyet 2025-ben Borsos László, a labdarúgórovat munkatársa érdemelt ki a napi és havi jutalmak összesítése alapján.

A karácsonyi vacsorán a jubiláló és kerek születésnapos munkatársakat is megünnepelték (Fotó: Czinege Melinda)

Ezután köszöntötték jubiláló, vagyis kerek esztendeje a kiadónál dolgozó munkatársakat – Michnik Erika (25), Farkas Barbara (20), György Nándor (25), Izsányi Szabolcs (25), Lándori Balázs (20), Deák Zsigmond (10), Vincze Szabolcs (10), Zalán Attila (10) –, valamint a negyedik negyedévben kerek születésnapot betöltőket (Németh Andrea, Zombori András, Papp László, Dicső Zoltán, Beke Zsombor) is.