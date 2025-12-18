Nemzeti Sportrádió

Sorozatban ötödször nyert a keleten vezető Hurricanes

2025.12.18. 07:35
Sebastian Aho (balra) duplázott (Fotó: Getty Images)
jégkorong NHL Carolina Hurricanes
Öt mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) szerdai játéknapján.

Egymást követő ötödik mérkőzését is megnyerte a Carolina Hurricanes, amely megerősítette vezető helyét a keleti főcsoportban. A Nashville elleni mérkőzésen Sebastian Aho a két gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott, a második találatát üres kapura ütötte.

Joel Hofer pályafutása ötödik kapott gól nélküli mérkőzését hozta le, a St. Louis Blues 1–0-ra győzte le a Winnipeget. Justin Faulk szerezte a mérkőzést eldöntő gólt, a Jets az utolsó hat mérkőzését számítva az ötödik vereségét szenvedte el.

Carter Verhaeghe megszerezte idénybeli 11. találatát, ráadásul ebből kilencet az előző tizenegy meccsen ütött. A Florida Panthers a Los Angeles Kings legyőzése után elmondhatja magáról, hogy az előző hét mérkőzéséből hatot megnyert.

Dylan Guenther az előző hat meccset tekintve hatodszor volt eredményes, a Utah Detroitban nyert. Szétlövés döntött a Vegas–New Jersey mérkőzésen, a Golden Knights a vereség ellenére nyolcadik egymás utáni meccsén szerzett pontot.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ
Florida Panthers–Los Angeles Kings 3–2
Detroit Red Wings–Utah Mammoth 1–4
Nashville Predators–Carolina Hurricanes 1–4
St. Louis Blues–Winnipeg Jets 1–0
Vegas Golden Knights–New Jersey Devils 1–2 – szétlövéssel

 

 

